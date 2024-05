Real Madrid, Carlo Ancelotti a tranché pour le successeur de Toni Kroos

Qui succèdera à Toni Kroos après la retraite de l’Allemand ? Carlo Ancelotti en a une idée très claire.

Solide milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos ne continuera pas l’aventure avec la Maison Blanche. L’international milieu central allemand (108 capes, 17 buts) quitte le Real Madrid à la fin de cette saison. Une grosse perte pour le club madrilène dont l’entraîneur Carlo Ancelotti a une idée sur sa succession.

Toni Kroos met un terme à sa carrière

Après dix ans passés au Real Madrid, Toni Kroos quitte la Maison Blanche cet été. L’Allemand disputera son dernier match avec le club champion d’Espagne ce 1er juin 2024 lors de la finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. La semaine écoulée, l’ancien du Bayern Munich a indiqué qu’il prend sa retraite de football cet été après l’Euro 2024, qui se jouera sur sa terre natale, Allemagne.

« 17 juillet 2014 - le jour de ma présentation au Real Madrid, le jour qui a changé ma vie. Ma vie de footballeur - mais surtout comme personne. C'était le début d'un nouveau chapitre dans le plus grand club du monde. Après 10 ans, à la fin de la saison ce chapitre prend fin. (…) Comme je l'ai toujours dit : le Real Madrid est et sera mon dernier club. Je suis heureux et fier, que dans mon esprit j'ai trouvé le bon moment pour ma décision et que je puisse la choisir par moi-même. Mon ambition a toujours été de terminer ma carrière au sommet de mon niveau de performance. (…) En même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif prendra fin cet été après le championnat de l'Euro », avait indiqué Toni Kroos sur son compte Instagram.

Ancelotti évoque la succession de Kroos

Pour son dernier match de la saison à domicile avec le Real Madrid, Toni Kroos a reçu un bel hommage de la part du Santiago Bernabéu quand il a été remplacé à quelques minutes de la fin de la rencontre jouée face au Betis (0-0). Star du milieu de terrain madrilène, Toni Kroos sera un véritable manque pour la Maison Blanche. Mais le natif de Greifswald est irremplaçable, selon l’entraîneur Carlo Ancelotti. Le technicien italien ne doute pas de la qualité de Jude Bellingham, mais estime que l’Allemand est et reste unique. Toutefois, le Real tentera de le remplacer.

« Je ne pense pas. Plus Bellingham est proche du but, mieux c’est pour nous. Il n’y a aucun joueur avec les caractéristiques de Kroos sur le marché, mais nous devons le remplacer d’une autre manière. Nous avons des joueurs avec beaucoup de qualité et nous devons adapter le jeu de la saison prochaine à ses caractéristiques », a déclaré Carlo Ancelotti.