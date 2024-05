Coup de tonnerre ! Toni Kroos annonce sa retraite ! (officiel)

Légende du Real Madrid, Toni Kroos, qui est convoqué pour l’Euro 2024 avec l’Allemagne, annonce qu’il prend sa retraite après la compétition.

Un grand nom du cuir rond jette l’éponge cet été. Ce mardi 21 mai 2024, la star et cadre du Real Madrid, Toni Kroos a annoncé qu’il déposera les armes après l’Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne entre le 14 juin et 14 juillet prochain.

Toni Kroos ne prolongera pas avec le Real

Alors que les médias évoquent une probable prolongation de son contrat qui expire cet été au Real Madrid, le milieu de terrain allemand indique qu’il ne continuera pas l’aventure avec la Maison Blanche. L’ancien du Bayern Munich a fait savoir, dans un message sur son compte officiel Instagram, qu’il arrête tout cet été.

« 17 juillet 2014 - le jour de ma présentation au Real Madrid, le jour qui a changé ma vie. Ma vie de footballeur - mais surtout comme personne. C'était le début d'un nouveau chapitre dans le plus grand club du monde. Après 10 ans, à la fin de la saison ce chapitre prend fin. Je n'oublierai jamais cette insolente période de réussite ! Je voudrais remercier tout particulièrement tous ceux qui m'ont accueilli à cœur ouvert et qui m'ont fait confiance », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Comme je l'ai toujours dit : le Real Madrid est et sera mon dernier club. Je suis heureux et fier, que dans mon esprit j'ai trouvé le bon moment pour ma décision et que je puisse la choisir par moi-même. Mon ambition a toujours été de terminer ma carrière au sommet de mon niveau de performance. Désormais, il n'y a qu'une seule pensée principale : a por la 15 !!! HALA MADRID Y NADA MAS ! », a ajouté Toni Kroos.

Terminé avec la Mannschaft aussi !

S’il est convoqué pour le prochain Euro par Julian Nagelsmann, le milieu de terrain allemand indique que son aventure avec la Mannschaft prend également fin cet été, notamment après la compétition qui aura lieu sur sa terre d’origine.

« En même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif prendra fin cet été après le championnat de l'Euro », a précisé Toni Kroos.