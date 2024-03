Toni Kroos, l'incroyable scénario

Le Real Madrid s'apprête à renouveler le contrat de son milieu de terrain vétéran Toni Kroos.

Le joueur de 34 ans signera une nouvelle prolongation d'un an, après avoir envisagé une nouvelle fois de prendre sa retraite cette saison.

Le maestro allemand reviendra à Santiago Bernabéu la saison prochaine après l'Euro, après avoir pris sa retraite avec l'Allemagne. Il a affirmé qu'il voulait prendre sa retraite au sommet du football et qu'il ne voulait pas aller chauffer le banc, et il semble qu'il ait reçu suffisamment de garanties de Carlo Ancelotti pour que ce soit le cas.

Kroos, ça repart

Relevo affirme qu'il renouvellera son contrat pour une année supplémentaire, après avoir joué 38 fois cette saison et accumulé 2 407 minutes, alors qu'il reste environ un quart de la saison. Il se sent important et évolue dans un système qui met en valeur ses qualités.

L'article continue ci-dessous

Kroos a sans doute été le meilleur milieu de terrain du Real Madrid cette saison, avec Fede Valverde, et sa présence a été remarquable, et encore plus lorsqu'il était absent. Avec ses passes métronomiques, Kroos continue de permettre aux Madrilènes de donner le tempo des matchs comme ils l'entendent, et à l'heure actuelle, ils n'ont pas d'autre joueur capable de le faire.