Euro 2024, la liste de l’Allemagne avec plusieurs absents de taille

C’est fait. La liste de Julian Nagelsmann pour l’Euro 2024 vient de tomber. C'est la première nation à l'annoncer.

Pays hôte du prochain Championnat d’Europe, l’Allemagne vient de dévoiler la liste des joueurs retenus pour l’occasion. Sélectionneur de la Nationalmannschaft, Julian Nagelsmann vient de rendre publique sa liste pour le prochain Euro. Dans ladite liste, on peut remarquer les absences de plusieurs joueurs de haut niveau.

Plusieurs joueurs de Dortmund absent

L’Allemagne a donné le bon exemple. Pays hôte de l’Euro 2024 qui se joue du 14 juin au 14 juillet prochain sur sa terre, le pays a été le premier à annoncer la liste des joueurs retenus pour la compétition. Ce jeudi 16 mai 2024, le sélectionneur national, Julian Nagelsmann, a dévoilé, sur la chaîne YouTube de la Fédération allemande de football, le nom des 27 hommes retenus pour aller chercher la quatrième couronne continentale de l'histoire de la sélection.

Si Manuel Neuer, Marc-André Ter Stegen ou encore Thomas Müller ont eu droit à la convocation du sélectionneur, Nagelsmann a jugé bon de se passer des services de plusieurs joueurs qui auraient pu avoir une place dans cette équipe. Parmi les grands absents de cette liste, on retrouve plusieurs joueurs du Borussia Dortmund, qui disputeront la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid le 1er juin prochain. Mats Hummels, Julian Brandt, Niclas Süle Karim Adeyemi ne sont pas appelés pour la compétition.

Par ailleurs, Timo Werner (Tottenham) et Leon Goretzka (Bayern Munich) n'ont pas aussi été convoqués par Julian Nagelsmann. Quant à lui, Serge Gnabry, victime d'une déchirure musculaire, est d’ores et déjà forfait. Faut-il rappeler que l'Allemagne partage le groupe A avec l'Ecosse, la Hongrie et la Suisse.

La liste de l’Allemagne pour l’Euro 2024

Gardiens : Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone), Alexander Nübel (Stuttgart), Oliver Baumann (Hoffenheim)

Défenseurs : Joshua Kimmich (Bayern Munich), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Robin Koch (Eintracht Francfort), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Waldemar Anton (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Milieux : Toni Kroos (Real Madrid), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Pascal Groß (Brighton), Ilkay Gündogan (FC Barcelone), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Chris Führich (Stuttgart), Leroy Sané (Bayern Munich)

Attaquants : Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Deniz Undav (Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Munich), Maximilian Beier (Hoffenheim)