PSG, Mbappé assène un dernier coup bas à Al-Khelaifi avant son départ

L’histoire de Kylian Mbappé avec le PSG se termine en eau de boudin, avec en toile de fond un bras de fer avec Nasser Al-Khelaifi.

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Le 30 juin prochain, il sera libre et prendra selon toute vraisemblance la direction du Real Madrid. A Paris, il laissera le souvenir d’un joueur hors pair, auteur du plus grand nombre de buts inscrits sous la tunique francilienne mais aussi celui d’un footballeur à l’égo surdimensionné et qui est constamment entré en conflit avec sa direction.

Mbappé ne fait plus semblant

Les derniers jours de Mbappé avec le club qu’il a rejoint en 2017 résument à eux seuls la relation conflictuelle qu’il avait avec sa hiérarchie. Maintenant que son destin est scellé, plus personne ne se cache pour multiplier des coups bas. Ni le joueur ni ses responsables.

Mbappé et Nasser Al-Khelaifi ne se supportent plus. Ce n’est un secret pour personne. Depuis l’été dernier et la mise à l’écart du joueur du groupe pro du PSG les relations entre les deux hommes se sont détériorées. Il y a bien eu une accalmie au milieu de l’exercice, mais tout s’est envenimé depuis la sortie de route du PSG en Ligue des Champions.

Une énième pique à Nasser Al-Khelaifi

Mbappé a omis de citer son président dans son message d’adieu adressé à tous les suiveurs du PSG. Il s’est bien rattrapé dans la foulée, à l’occasion de la cérémonie des trophées UNFP. Mais ce n’est qu’après qu’il se soit fait tirer les oreilles avant le match de championnat contre Toulouse. Son dernier au Parc et qui reste aussi son dernier disputé avec l’équipe de la capitale.

Aujourd’hui, le crack bondynois et le dirigeant qatari ne se parlent plus. En ces circonstances, il n’y avait presque rien de surprenant à ce que l’international français oublie d’inviter son patron à la fête d’adieu qu’il a organisée lundi dans le VIIe arrondissement de Paris. NAK n’a pas été convié à cette réception. Et comme pour mieux enfoncer le clou, Mbappé n’a pas hésité à insister sur le fait que tous ceux qui étaient à la soirée sont ceux qui lui sont chers. Même si, d’un autre côté, il a également indiqué qu’il n’avait « aucun message » à faire passer.

Il devrait être présent contre Lyon

C’est dans ce contexte pour le moins électrique que s’achève l’aventure de Mbappé avec les champions de France. La question maintenant est de savoir s’il sera présent samedi à Villeneuve d’Ascq pour la finale de la Coupe de France face à Lyon. Des rumeurs apparues durant le week-end ont suggéré qu’il pourrait être écarté. La sortie médiatique de Luis Enrique n’a par ailleurs rien fait pour calmer ces bruits. Néanmoins, aux dernières nouvelles, la tendance est à ce qu’il soit présent. Avec son ami Ousmane Dembélé, il a d’ailleurs repris normalement l’entrainement mardi soir.