Mbappé privé de finale de Coupe ? L'hypothèse prend de l'ampleur

Kylian Mbappé pourrait manquer la finale de Coupe de France contre l’OL, samedi prochain.

Le Paris Saint-Germain dispute son dernier match de Ligue 1 contre Metz ce dimanche. Une rencontre qui sera déroule sans Kylian Mbappé, laissé au repos comme d’autres cadres selon les indiscrétions. Mais le Bondynois pourrait subir le même sort en finale de Coupe de France samedi prochain contre l’Olympique Lyonnais. Une éventualité de plus en plus plausible avec les nouvelles révélations sur le PSG ces dernières heures.

Les vraies raisons de l’absence de Kylian Mbappé contre Metz

Le Paris Saint-Germain n’est jamais trop loin des polémiques. Le club parisien est secoué de nouvelles tensions ces dernières heures à quelques jours de sa fin de saison. Et comme on pouvait s’y attendre, le nom de Kylian Mbappé y est encore associé. L’international français est d’ailleurs absent du groupe du PSG en déplacement à Metz ce dimanche. Plus tôt dans la journée, les médias annonçaient que le Bondynois aurait été mis au repos par Luis Enrique à l’instar de Donnarumma, Dembélé ou encore Fabian Ruiz. Mais L’Equipe vient de balayer cette hypothèse en révélant les réelles raisons de l’absence de Kylian Mbappé.

Mbappé écarté de la finale de Coupe de France par le PSG ?

Le média français révèle en effet que la décision de ne pas convoquer Kylian Mbappé contre Metz aurait été prise depuis samedi. Le quotidien précise qu’il ne s’agit pas d’une sanction mais évoque des attitudes de certains joueurs dont deux qui ont été recadrés, lors du revers contre Toulouse qui n’auraient pas plu.

A en croire L’Equipe, cela pourrait amener le PSG à écarter Kylian Mbappé de la finale de Coupe de France, samedi prochain. Une tendance confirmée par Laure Boulleau ce dimanche sur le plateau du Canal Football Club. « Je suis presque sûre qu’il ne jouera pas la finale contre l’OL. Il y a une petite vengeance de Luis Enrique. Ce match contre Toulouse, Luis Enrique l’a un peu en travers et il y a eu des comportements qui ne lui ont pas plu. Si Mbappé n’est pas dans le groupe (face à Metz), c’est un choix du coach et pas parce qu’il le fait souffler », a confié l’ancienne joueuse et ambassadrice du PSG au micro de Canal+.