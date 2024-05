PSG, pourquoi Mbappé a snobé Nasser Al-Khelaïfi dans sa liste des remerciements

Rendant hommage aux dirigeants du PSG dans sa lettre d’adieu, Kylian Mbappé a ignoré le président du club francilien.

Le moment tant attendu est enfin là. Après plusieurs mois d’incertitudes, le capitaine de l’Equipe de France va faire ses valises et quitter le Paris Saint-Germain. Vendredi, Kylian Mbappé a annoncé officiellement qu’il quitte le Paris Saint-Germain. Mais le Bondynois, dans sa liste des remerciements, a laissé de côté un grand nom.

Kylian Mbappé quitte officiellement Paris

Partie comme une rumeur, c’est enfin officiel. Kylian Mbappé quitte le PSG à l’issue de la campagne sportive 2023-2024 qui se termine. S’il avait déjà informé ses dirigeants de son départ depuis février, le Français vient officiellement de rendre publique sa décision. A travers une vidéo de près de quatre minutes sur les réseaux sociaux, l’ancien de Monaco a annoncé qu’il ne prolonge pas cette fois-ci, et qu’il part gratuitement en fin de saison.

« Je voulais m'adresser à vous. J'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger. Je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C’est beaucoup d’émotions. J’ai eu la chance et l’immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l’un des meilleurs du monde », a déclaré Kylian Mbappé.

Mbappé snobe NAK

Mais dans cette vidéo dans laquelle il a annoncé son départ, le Bondynois a remercié ses coéquipiers, ses anciens entraîneurs et l’actuel Luis Enrique, de même que les directeurs sportifs Leonardo et Luis Campos. Mais à aucun moment, Mbappé n’a cité le nom de son président Nasser Al-Khelaïfi dans la vidéo. « Je voudrais tout d’abord remercier les coéquipiers, l’ensemble des coéquipiers que j’ai eus, l’ensemble des entraîneurs, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique, les directeurs sportifs Leonardo et Luis Campos de m’avoir toujours accompagné… », a ajouté l’attaquant de 25 ans sans citer le président.

L’on peut affirmer sans risque de se tromper que le courant ne passe toujours pas entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi, qui avait offert le pont d’or à son attaquant pour ne pas le voir partir un jour, ou jamais gratuitement. L’été dernier, le président était furieux après la lettre de Mbappé dans laquelle il avait refusé de prolonger son bail à la fin de la saison.

Le joueur était même écarté de la tournée asiatique. Par la suite, Kylian Mbappé avait été placé dans le loft avec plusieurs autres joueurs ne faisant pas partie des plans du club francilien. Mais l’attaquant français a été réintégré après le match nul contre Lorient (0-0) lors de la première journée de Ligue 1. NAK avait même voulu que le meilleur buteur du PSG soit laissé au banc toute la saison.