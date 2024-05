Clash Mbappé - Al-Khelaïfi, le PSG sort du silence

Le PSG est sorti du silence, lundi, après la révélation d’un clash entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi.

Le Paris Saint-Germain n’est jamais épargné par des tensions à l’interne ces dernières saisons. Alors que l’annonce du départ de Kylian Mbappé est le sujet le plus discuté dans la capitale depuis vendredi, un nouveau scandale a éclaté ce jour. Cette fois-ci, cela concerne l’international français et le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Dans la foulée de cette révélation, le club parisien est sorti du silence pour clarifier les choses.

Le ton est monté entre Mbappé et Al-Khelaïfi

Il y a trois jours, Kylian Mbappé annonçait officiellement son départ du PSG. Le Bondynois confirmait ainsi ce que tout le monde savait depuis le mois de février. Le capitaine de l’Equipe de France a d’ailleurs disputé son dernier match au Parc des Princes avec le PSG dimanche, avec un hommage qui lui a été rendu par les ultras parisiens.

getty images

C’est justement avant la rencontre contre Toulouse (défaite 1-3) que le joueur se serait embrouillé avec Nasser Al-Khelaïfi à en croire Le Parisien. Selon les informations du journal, le président parisien aurait demandé à Kylian Mbappé des explications pour l’avoir snobé dans son discours, vendredi. D’après un témoin cité par Le Parisien, l’échange aurait mal tourné lors d’une scène « visiblement violente ».

Le PSG dément des tensions entre Mbappé et Al-Khelaïfi

Cette révélation est tombée à quelques heures de la cérémonie des Trophées UNFP et le PSG a vite fait d’éteindre le feu. Contacté par RMC Sport, un porte-parole du club parisien assure qu’il n’y a aucun différend entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi.

Getty

« Il est navrant de voir de fausses nouvelles circuler ce soir. Il n’y a eu aucun différent entre le joueur et le président. Ils se sont régulièrement rencontrés avant les matchs pour finaliser les modalités de départ en fin de saison. Chaque rencontre a été constructive et respectueuse, y compris avant le match d’hier soir », a confié cette source au média. RMC Sport rapporte par contre, que la direction du PSG parle plutôt d’une « explication » entre Mbappé et NAK, sans pour autant faire allusion à des tensions.