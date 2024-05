La compo du PSG contre Metz : Le onze innovant de Luis Enrique

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, va innover dans son onze entrant contre Metz, dimanche.

Le Paris Saint-Germain affronte dimanche soir le FC Metz à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1. C’est un match sans grands enjeux pour les deux équipes. Le PSG (1er, 73pts) est déjà sacré champion et les Grenats (16e, 29pts) sont quasi certains de disputer les barrages. Du côté du club parisien, plusieurs cadres ont été mis au repos par Luis Enrique. Le technicien espagnol est alors obligé d’aligner un onze inattendu contre Metz.

Le PSG pense déjà à la Coupe de France

Sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire depuis quelques semaines, le PSG va disputer son dernier match de Ligue 1 ce dimanche. Cependant, la rencontre contre Metz devrait permettre aux Parisiens de préparer la finale de Coupe de France contre l’OL, samedi prochain. C’est justement pour cette raison que Luis Enrique a mis au repos plusieurs de ses cadres dont Kylian Mbappé, Donnarumma, Marquinhos, Vitinha, Dembélé ou encore Fabian Ruiz. Le technicien espagnol va donc faire tourner face aux Messins.

Luis Enrique fait tourner en défense

Pour le dernier match de Ligue 1 de la saison, Luis Enrique devrait faire tourner son équipe. Le premier à profiter de ce turn-over est Keylor Navas qui devrait être titulaire pour sa dernière rencontre avec le PSG ce dimanche. Devant le gardien costaricain, Danilo Pereira et Milan Skriniar devraient former la charnière centrale. Ces derniers seront assistés par Achraf Hakimi, à droite, et Nuno Mendes, qui devrait être titulaire dans le couloir gauche.

Luis Enrique aligne un trio d’attaque inédit contre Metz

Dans l’entrejeu, Luis Enrique devrait encore donner du temps de jeu à des joueurs qui en manquent cette saison. Ainsi, Marco Asensio et Manuel Ugarte devraient être alignés aux côtés de Senny Mayulu, qui va signer son premier contrat professionnel avec le PSG, lundi. En attaque, c’est un trio expérimental qui sera aligné par Luis Enrique. En absence de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé, les clés de l’animation offensive du PSG face à Metz devraient être confiées à Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

La compo attendue du PSG contre Metz

Navas - Hakimi, Danilo, Skriniar, Mendes - Asensio, Ugarte, Mayulu - Barcola, Ramos, Kolo Muani