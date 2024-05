Trophées UNFP : Kylian Mbappé élu meilleur joueur de Ligue 1

Attaquant du PSG, Kylian Mbappé est sacré meilleur joueur de la saison en Ligue 1, lundi.

La 32e cérémonie des Trophées UNFP a eu lieu ce lundi soir au pavillon d’Armenonville avec plusieurs récompenses au programme. Si le prix du meilleur joueur de Ligue 1 est revenu à Kylian Mbappé, celui du meilleur espoir de l’élite a été décerné à Warren Zaire-Emery.

Kylian Mbappé sacré meilleur joueur de Ligue 1

C’est la soirée des distinctions du football français ce lundi. La cérémonie des Trophées UNFP récompensant les meilleurs acteurs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 a eu lieu ce soir à Paris. Le prix le plus prestigieux de la soirée, celui du meilleur joueur de Ligue 1, est remporté par Kylian Mbappé. L’international français, qui va quitter le PSG et le championnat français cet été, décroche ce prix pour la cinquième fois de sa carrière après 2019, 2021, 2022 et 2023. Auteur de 27 buts et 7 passes décisives en Ligue cette saison, Kylian Mbappé devance logiquement son coéquipier Ousmane Dembélé mais aussi, Pierre Lees-Melou (Brest), Pierre-Emerick Aubameyang (OM) et Edon Zhegrova (Lille).

Warren Zaire-Emery décroche le prix du meilleur espoir de Ligue 1

Le prix du meilleur espoir de la saison en Ligue 1 est revenu à Warren Zaire-Emery. Auteur de 3 buts et 7 passes décisives, l’international français est l’une des grandes satisfactions du PSG cette saison. Lancé dans le grand bain du football professionnel la saison dernière par Christophe Galtier, Warren Zaire-Emery est monté en puissance lors de l’exercice en cours sous Luis Enrique.

Avec 41 matchs disputés toutes compétitions confondues, le titi parisien fait partie des joueurs les plus utilisés par le technicien asturien cette saison. Avec son impressionnante saison, Zaire-Emery est donc logiquement élu meilleur Espoir de la saison, devançant ainsi Eliesse Ben Seghir (Monaco), Rayan Cherki (OL), Désiré Doué (Rennes) et Leny Yoro (Lille), nommés dans la même catégorie. Warren Zaire-Emery succède ainsi à son coéquipier, Nuno Mendes, vainqueur du prix la saison dernière. Il faut souligner que c’est encore le PSG, grâce à Gianluigi Donnarumma, qui a remporté le prix du meilleur gardien de Ligue 1.