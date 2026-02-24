Goal.com
Wett-Tipps für Fußballspiele

  1. Aston Villa vs Chelsea Prognosen
    Aston Villa - FC Chelsea

    Aston Villa vs Chelsea Wett Tipp: Tore liegen in der Luft

  2. Hamburger SV vs. Leverkusen Prognosen
    Hamburger SV - Bayer Leverkusen

    Hamburger SV vs. Leverkusen prognosen: Königsdörffer, Vieira in form

  3. Brighton vs. Arsenal Prognosen
    Brighton - FC Arsenal

    Brighton vs Arsenal Wett Tipp: Gunners vor hartem Kampf im Amex Stadium

  4. Manchester City vs. Nottingham Forest Prognosen
    Manchester City - Nottingham Forest

    Manchester City vs Nottingham Forest Wett Tipp: Beide Teams unter Siegzwang

  5. Barcelona vs Atletico Madrid Prognosen
    Barcelona - Atletico Madrid

    Barcelona vs Atletico Madrid Wett Tipp: Torfestival im Camp Nou erwartet

  6. Real Madrid vs Getafe Prognosen
    Real Madrid - Getafe

    Real Madrid vs Getafe Wett Tipp: Ein torarmes Derby im Bernabéu erwartet

  7. Hamburg vs RB Leipzig Prognosen
    Hamburger SV - Bayer Leverkusen

    Hamburg vs RB Leipzig Wett Tipp: Gastgeber wollen Serie ausbauen

  8. Eintracht Frankfurt vs Freiburg Prognosen
    Eintracht Frankfurt - SC Freiburg

    Eintracht Frankfurt vs Freiburg Wett Tipp: Harter Fight in Hessen

  1. FC Arsenal - FC Chelsea

    Arsenal vs Chelsea Wett Tipp: Gunners wollen Derby-Schwung nutzen

  2. VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg

    Stuttgart vs. Wolfsburg Prognosen: Undav ist wieder konstant

  3. Manchester United - Crystal Palace

    Manchester United vs Crystal Palace Wett Tipp: United stürmt nach vorne

  4. Le Havre - Paris Saint-Germain

    Le Havre vs PSG Wett Tipp: Verteidigung der knappen Tabellenführung

  5. Borussia Dortmund - Bayern München

    Borussia Dortmund vs Bayern München Wett Tipp: Vorentscheidung im Titelrennen?

  6. Leeds - Manchester City

    Leeds vs Manchester City Wett Tipp: Die Cityzens jagen Arsenal weiter

  7. Barcelona - Villarreal

    Barcelona vs Villarreal Wett Tipp: Souveräner Heimsieg der Katalanen im Camp Nou

  8. Liverpool - West Ham

    Liverpool vs West Ham Wett Tipp: Heimsieg-Pflicht für die Königsklassen-Träume

  1. Borussia Moenchengladbach - Union Berlin

    Gladbach vs Union Berlin Wett Tipp: Punkteteilung im nervenaufreibenden Krisengipfel

  2. Augsburg - 1. FC Köln

    Augsburg vs. 1. FC Köln Prognosen: Geißböcke mit Auswärtsschwäche

  3. Hoffenheim - St. Pauli

    Hoffenheim vs. St. Pauli Prognosen: Kramaric in bestechender Form

  4. Bayer Leverkusen - Mainz 05

    Leverkusen vs Mainz Wett Tipp: Die Nullfünfer lassen Federn

  5. Werder Bremen - FC Heidenheim

    Werder Bremen vs. Heidenheim Prognosen: Gäste mit leichten Vorteilen

  6. VfB Stuttgart - Celtic

    Stuttgart vs Celtic Wett Tipp: Die Roten marschieren in einem Torfestival weiter

  7. Real Madrid - Benfica

    Real Madrid vs Benfica Wett Tipp: Heimteam spaziert souverän in die nächste Runde

  8. Paris Saint-Germain - AS Monaco

    PSG vs Monaco Wett Tipp: Die Aufholjagd als Initialzündung

  9. Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund

    Atalanta vs Borussia Dortmund Wett Tipp: Die Führung verteidigen

  10. Everton - Manchester United

    Everton vs Manchester United Wett Tipp: Tore auf beiden Seiten vorprogrammiert

  11. AC Mailand - Parma Calcio 1913

    AC Milan vs Parma Wett Tipp: Die Crociati als Stolperstein

  12. Tottenham - FC Arsenal

    Tottenham Hotspur vs Arsenal Wett Tipp: Der finale Schlag des Lokalrivalen

  13. Barcelona - Levante

    Barcelona vs Levante Wett Tipp: Raphinha führt Barça zum deutlichen Heimsieg

  14. Nottingham Forest - Liverpool

    Nottingham Forest vs Liverpool Wett Tipp: Die Reds im Rennen um die Top 4

