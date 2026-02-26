Gladbach vs Union Berlin Wett Tipp: Punkteteilung im nervenaufreibenden Krisengipfel

Gladbach holte magere sechs Punkte aus den letzten zehn Bundesliga-Partien, während Union Berlin in den vergangenen acht Spielen lediglich sieben Zähler verbuchen konnte.

Die besten Wetten für Gladbach vs Union Berlin

Union Berlin erzielt das 1. Tor zu einer Quote von 2,10 bei bet365

Unentschieden (Endergebnis) zu einer Quote von 3,40 bei bet365

Unter 0,5 Tore (1. Halbzeit) zu einer Quote von 2,70 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Gladbach 1:1 Union Berlin

Torschützen-Wett Tipp – Gladbach – Honorat; Union Berlin – Ansah

Mönchengladbach kehrt am Samstag in den Borussia-Park zurück, um Union Berlin zu empfangen. Das Ziel ist klar: Die Fohlen wollen den Vorsprung auf die Abstiegszone auf fünf Punkte ausbauen.

Die Mannschaft von Eugen Polanski macht aktuell eine schwere Phase durch. In den letzten acht Partien holten sie durchschnittlich nur 0,75 Punkte pro Spiel. Unter den Teams, die derzeit nicht auf einem Abstiegsplatz stehen, weist im gleichen Zeitraum nur der VfL Wolfsburg eine noch schlechtere Bilanz auf.

Besonders das Toreschießen fällt den Gladbachern schwer; im Schnitt erzielten sie diese Saison nur 1,13 Treffer pro Partie. Die Daten zeigen zudem massive Probleme vor heimischer Kulisse: Im Borussia-Park kassieren sie durchschnittlich 1,91 Gegentore pro Spiel und holen dort im Schnitt weniger als einen Punkt (0,91).

Union Berlin reist als Tabellenmitglied der oberen Hälfte an den Niederrhein. Doch auch bei den Köpenickern zeigte die Formkurve zuletzt nach unten – mit einem Schnitt von 0,88 Punkten aus den letzten acht Spielen. Das macht die kommende Begegnung extrem schwer berechenbar, da beide Teams derzeit weit hinter ihren eigentlichen Ansprüchen zurückbleiben.

Die Elf von Steffen Baumgart ist zu Hause eine Macht (1,42 Punkte im Schnitt), doch die Probleme liegen in der Fremde. Auswärts holt Union im Schnitt exakt einen Punkt pro Spiel, wenn sie die Alte Försterei verlassen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Gladbach vs Union Berlin

Gladbach:Nicolas, Diks, Elvedi, Takai, Ullrich, Scally, Reitz, Castrop, Engelhardt, Honorat, Tabakovic

Union Berlin:Rønnow, N’Soki, Doekhi, Querfeld, Kohn, Kemlein, Trimmel, Khedira, Schäfer, Jeong, Ansah

Gäste mit Value beim ersten Treffer

Gladbach erzielte in dieser Saison in nur 27 % der Heimspiele das erste Tor. Union Berlin hingegen dürfte nach dem jüngsten Sieg gegen Leverkusen mit Rückenwind anreisen und versuchen, die Verunsicherung der Hausherren direkt auszunutzen. Die Berliner markierten in 36 % ihrer Auswärtsspiele den Führungstreffer – ein Wert, der nur knapp unter dem Ligaschnitt von 41 % liegt.

Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die Gäste am Wochenende zuerst treffen, liegt bei 46,15 %. Dies erscheint besonders lukrativ, da Gladbach in der laufenden Kampagne 2025/26 in beachtlichen 73 % ihrer Heimspiele zunächst in Rückstand geriet.

Auch der direkte Vergleich spricht für die "Eisernen": Gladbach verlor sieben der letzten 13 Pflichtspiele gegen Union. Da der Abstiegskampf für die Gastgeber immer bedrohlicher wird, ist nicht davon auszugehen, dass sie von Beginn an befreit aufspielen können.

Gladbach vs Union Berlin Wette 1: Union Berlin erzielt das 1. Tor zu einer Quote von 2,10 bei bet365

Alles deutet auf eine Punkteteilung hin

Die aktuelle Form beider Teams ist zu instabil, um einen klaren Favoriten für den Sieg auszumachen. Gladbach hat satte 12 Punkte weniger auf dem Konto als zum vergleichbaren Zeitpunkt der Saison 2024/25. Union hat zwar fünf Punkte mehr als im Vorjahr, gewann aber nur eines der letzten acht Bundesliga-Spiele (bei vier Unentschieden).

Auch Gladbach teilte in drei der letzten sechs Partien die Punkte, darunter ein hart erkämpftes 1:1 gegen Leverkusen. Während die Wettmärkte die Wahrscheinlichkeit für ein Remis nur auf 31,25 % taxieren, legt die jüngste Formkurve eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit nahe.

Beide Teams bleiben aktuell hinter ihrem Expected-Goals-Wert (xG) zurück. Gladbach steht bei einem xG von 28,8, hat aber nur 26 Tore erzielt. Union Berlin kommt auf 29 Treffer, was 2,4 unter ihrem xG von 31,4 liegt. Dennoch sind Tore wahrscheinlich, da die Gäste 6,7 Tore mehr kassiert haben, als ihr xGA-Wert (Expected Goals Against) von 30,3 vermuten ließe. Auch Gladbach schluckte 3,7 Gegentore mehr als ihr xGA von 35,3.

Gladbach vs Union Berlin Wette 2: Unentschieden (Endergebnis) zu einer Quote von 3,40 bei bet365

Fokus auf eine verhaltene erste Hälfte

Statistisch gesehen erzielt Union Berlin das erste Auswärtstor im Schnitt erst in der 59. Minute und kassiert in der Fremde das erste Gegentor meist erst in der 52. Minute. Gladbach wiederum trifft zu Hause durchschnittlich erst in der 50. Minute zum ersten Mal.

Diese Zahlen deuten stark darauf hin, dass die Entscheidung erst nach dem Seitenwechsel fällt. Die Wahrscheinlichkeit für eine torlose erste Halbzeit liegt aktuell bei 37,04 %. Zudem gelangen Gladbach in elf Heimspielen dieser Saison lediglich sechs Treffer vor der Pause.

Ein weiteres interessantes Detail: Mehr als ein Drittel (34 %) der Auswärtstore von Union Berlin fielen in dieser Spielzeit erst nach der 75. Minute.

Gladbach vs Union Berlin Wette 3:Unter 0,5 Tore (1. Halbzeit) zu einer Quote von 2,70 bei bet365

