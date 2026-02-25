Hoffenheim vs. St. Pauli Prognosen: Kramaric in bestechender Form

Unsere Wett-Experten rechnen mit einem Hoffenheim-Sieg, mindestens drei Toren und einem Treffer von Andrej Kramaric in der ProZero Arena.

Beste Wetten für Hoffenheim vs. St. Pauli

Mehr als 2.5 Quote 1.68 bei bet365

Torschütze Andrej Kramaric zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.50 bei bet365

TSG Hoffenheim & Mehr als 2.5 Quote 2.30 bei bet365

Die TSG Hoffenheim wird voraussichtlich den FC St. Pauli mit 2:1 bezwingen.

Unsere Analyse: Die Form der Kraichgauer und der Kiezkicker

Die TSG Hoffenheim empfängt den FC St. Pauli eine Woche nach dem 2:2 in Köln. Dort ließen die Kraichgauer nach dem 1:5 beim FC Bayern zum zweiten Mal am Stück in der Ferne Punkte liegen. Dem steht jedoch die Heimbilanz gegenüber, denn mit einem 3:0 gegen den SC Freiburg gelang der achte Sieg am Stück.

Der FC St. Pauli feierte am Sonntag im Kellerduell gegen Werder Bremen nach jenem gegen den VfB Stuttgart den zweiten 2:1-Heimerfolg am Stück. Doch in der Ferne punkten die Kiezkicker nach einem 0:0 in Mainz seit vier Partien nicht. Nach zwei 1:2 in Wolfsburg sowie in Augsburg und einem 2:3 in Dortmund setzte es am 14. Februar ein 0:4 in Leverkusen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Hoffenheim vs. St. Pauli

Hoffenheim – voraussichtliche Aufstellung: Baumann, Coufal, Hranac, Kabak, Hajdari, Avdullahu, Prömel, Burger, Kramaric, Toure, Asllan

Baumann, Coufal, Hranac, Kabak, Hajdari, Avdullahu, Prömel, Burger, Kramaric, Toure, Asllan St. Pauli – voraussichtliche Aufstellung: Vasilj, Ando, Wahl, Mets, Saliakas, Irvine, Smith, Pyrka, Sinani, Fujita, Kaars

Hoffenheim und St. Pauli treffen insgesamt mehr als zweimal

Etwa in fünf der bislang letzten sechs Bundesliga-Partien der TSG Hoffenheim wurden mindestens drei Tore erzielt. Hierbei kam als Ausnahme das 2:0 beim Vorletzten aus Bremen am 27. Januar zwischen zwei 3:1-Siegen bei Eintracht Frankfurt sowie gegen Union Berlin zustande. Danach verzeichneten die Kraichgauer das 1:5 beim FC Bayern, das 3:0 gegen den SC Freiburg und am Samstag das 2:2 in Köln.

Seine jüngsten Heimspiele gewann der FC St. Pauli gegen den VfB Stuttgart sowie gegen Werder Bremen mit 2:1. Überdies fielen in den jüngsten vier Auswärtspartien der Kiezkicker mehr als zwei Treffer. Vor zwei Wochen unterlagen sie in Leverkusen mit 0:4 – zuvor netzten sie bei den 1:2 in Wolfsburg sowie in Augsburg und beim 2:3 in Dortmund ein.

Aus diesen Gründen reiht sich Mehr als 2.5 unter die naheliegendsten Hoffenheim vs. 1. FC St. Pauli Prognosen ein.

Hoffenheim vs. St. Pauli Wette 1: Mehr als 2.5 Quote 1.68 be bet365

Kramaric netzt auch gegen die Kiezkicker ein

Beim 2:2-Auswärtsunentschieden gegen den 1. FC Köln zeichnete sich Andrej Kramaric in der 60. Minute für den zweiten Treffer der TSG Hoffenheim verantwortlich. Damit gelang dem Kraichgauer das zehnte Tor in der Bundesliga 2025/26 und das vierte in ebenso vielen Runden. Ein weiteres aus 40 Metern wurde beim 3:0 wegen eines knappen Abseits aberkannt.

Nach einem Hattrick beim 5:1 beim Wiederauftakt gegen Borussia Mönchengladbach ging der Kroate zuerst in drei Partien leer aus. Doch dann entschied er mit einem Doppelpack beim 3:1 gegen Union Berlin und erzielte das Ehrentor beim 1:5 beim FC Bayern.

Aus diesen Gründen lohnt sich ein Blick auf den Markt Torschütze Andrej Kramaric zu einem beliebigen Zeitpunkt.

Hoffenheim vs. St. Pauli Wette 2: Torschütze Andrej Kramaric zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.50 bei bet365

Hoffenheim gegen St. Pauli auf die Siegerstraße zurück

Der FC St. Pauli verlor exemplarisch alle vier jüngsten Auswärtsspiele nach der Winterpause. In zwei davon – in Wolfsburg sowie am 31. Januar in Augsburg – unterlagen die Kiezkicker mit 1:2. Dazwischen setzte es ein 2:3 bei Borussia Dortmund, ehe sie vor zwei Wochen in Leverkusen mit 0:4 untergingen.

Zudem gewann die TSG Hoffenheim alle jüngsten acht Meisterschaftsheimpartien. Und in den vier in diesem Jahr kamen nur beim 1:0 gegen Bayer Leverkusen weniger als drei Tore zustande. Denn vor dem 3:0 gegen den SC Freiburg gelangen das 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach sowie das 3:1 gegen Union Berlin.

Daher zählt der Markt TSG Hoffenheim & Mehr als 2.5 zu den plausiblen Märkten in der ProZero Arena.

Hoffenheim vs. St. Pauli Wette 3: TSG Hoffenheim & Mehr als 2.5 Quote 2.30 bei bet365

+