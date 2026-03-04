PSG vs Monaco Wett Tipp: Balogun trifft im offenen Schlagabtausch

Unser Experte erwartet eine hochintensive Begegnung mit reichlich Toren, bei der Folarin Balogun für die Gäste besonders im Fokus steht.

Die besten Wetten für PSG vs Monaco

Monaco +2 Handicap zu einer Quote von 1,95 bei bet365

Folarin Balogun trifft jederzeit zu einer Quote von 3,60 bei bet365

Über 3.5 Tore zu einer Quote von 1,76 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: PSG 2:2 Monaco

Torschützen-Wett Tipp: PSG – Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué; Monaco – Folarin Balogun, Maghnes Akliouche

Die beiden Klubs standen sich erst im Februar zweimal gegenüber, wobei sich PSG in der Champions League nur hauchdünn mit einem Gesamtergebnis von 5:4 gegen Monaco durchsetzen konnte. Obwohl die Mannschaft von Sébastien Pocognoli in beiden Partien in Führung ging, mussten sie beide Spiele mit nur 10 Mann auf dem Platz beenden.

Seit diesem Duell hat PSG den Vorsprung an der Tabellenspitze der Ligue 1 auf vier Punkte ausgebaut. Im letzten Ligaspiel gab es einen knappen 1:0-Sieg gegen Le Havre, den Bradley Barcola mit seinem Treffer sicherte.

Auch Monaco präsentiert sich in der Liga derzeit bärenstark. Drei Siege in Folge haben die Hoffnungen auf die Qualifikation für das europäische Geschäft deutlich befeuert. Auf den spektakulären 3:2-Auswärtssieg beim Tabellenzweiten Lens vor zwei Wochen folgte ein souveräner 2:0-Erfolg gegen Angers im Stade Louis II.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Monaco

PSG:Safonov, Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi, Vitinha, Neves, Zaire-Emery, Kvaratskhelia, Barcola, Doué

Monaco:Köhn, Kehrer, Zakaria, Faes, Vanderson, Camara, Coulibaly, Henrique, Golovin, Akliouche, Balogun

Die Gäste fordern PSG erneut heraus

Monaco hat in den beiden jüngsten Europapokal-Duellen eindrucksvoll bewiesen, dass sie mit PSG auf Augenhöhe agieren können. Ohne die zwei Platzverweise hätten sie dieses Play-off-Duell womöglich sogar für sich entschieden. Besonders beim Rückspiel in der französischen Hauptstadt kreierten sie mit vier Großchancen exakt so viele Möglichkeiten wie der französische Meister.

Durch das Weiterkommen trifft PSG in den kommenden zwei Wochen im Achtelfinale auf Chelsea. Angesichts dieses wegweisenden Spiels ist es unwahrscheinlich, dass Luis Enrique am Freitag Spieler bringt, die auch nur kleinste Blessuren haben. Das könnte bedeuten, dass Akteure wie João Neves oder Ousmane Dembélé eine Verschnaufpause erhalten.

Die Monegassen befinden sich aktuell in ihrer stärksten Saisonphase und holten 14 Punkte aus den letzten sechs Ligaspielen. Mit einem +2 Handicap im Rücken wirkt Monaco extrem attraktiv gegen ein PSG-Team, das in dieser Spielzeit nur selten über die volle Distanz dominiert.

PSG vs Monaco Wette 1: Monaco +2 Handicap zu einer Quote von 1,95 bei bet365

Balogun ist heißgelaufen

Folarin Balogun benötigte im Hinspiel der Champions-League-Play-offs lediglich 18 Minuten für seinen Doppelpack gegen PSG. Auch beim Rückspiel in Paris war der Stürmer brandgefährlich und verbuchte zwei Abschlüsse.

Der US-Nationalspieler hat in seinen letzten vier Einsätzen insgesamt viermal genetzt. In der 62. Minute leitete er die Aufholjagd beim Sieg in Lens ein, bevor er auch gegen Angers den Führungstreffer markierte.

Balogun liebt die große Bühne: In dieser Saison erzielte er bereits fünf Tore in zehn Champions-League-Partien. Zudem ist er mit durchschnittlich 2,4 Schüssen pro Ligaspiel der abschlussfreudigste Akteur im Kader von Monaco.

Der 24-Jährige ist am Freitag die wahrscheinlichste Option, um die PSG-Defensive zu knacken. Die Quote impliziert eine Wahrscheinlichkeit von 27,8 %, dass er sich erneut in die Torschützenliste einträgt.

PSG vs Monaco Wette 2: Folarin Balogun trifft jederzeit zu einer Quote von 3,60 bei bet365

Monaco geht im Parc des Princes auf Angriff

Viele Teams wählen im Parc des Princes einen extrem defensiven Ansatz, was PSG dabei half, eine solide Heimbilanz aufzubauen. Sobald Gegner jedoch mutig nach vorne spielen, wirkt der amtierende Meister anfällig.

Zu Beginn der Saison schaffte es Straßburg, bei einem unterhaltsamen 3:3-Unentschieden in diesem Stadion einen xG-Wert von 2,14 zu generieren. Zudem konnte PSG in zehn Spielen gegen offensiv ausgerichtete Gegner in der Champions League nur zweimal die Null halten.

Aufgrund der Erfolge in den jüngsten direkten Duellen hat Monaco allen Grund, hier mit offenem Visier aufzutreten. Da in sechs ihrer letzten acht Spiele mindestens vier Tore fielen, bietet die Wette auf „Über 3.5 Tore“ hier einen hervorragenden Value.

PSG vs Monaco Wette 3:Über 3.5 Tore zu einer Quote von 1,76 bei bet365

