RB Leipzig vs Augsburg Prognosen: Sachsen zuhause unter Druck

Unsere Wett-Experten rechnen in der Red Bull Arena etwa mit mindestens drei Toren – und dass RB Leipzig die erste Spielhälfte gewinnt.

Beste Wetten für RB Leipzig vs. Augsburg

Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.80 bei bet365

Ergebnis nach der ersten Halbzeit RB Leipzig Quote 1.80 bei bet365

FC Augsburg erzielt mind. ein Tor in der 2. Hälfte - Ja Quote 2.20 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Sachsen und der Fuggerstädter

RB Leipzig feierte am Sonntag beim Hamburger SV – nach jenem in Köln am 8. Februar – den zweiten 2:1-Auswärtserfolg am Stück. Doch in der Red Bull Arena warten die Sachsen seit vier Liga-Partien auf einen Dreier. Denn dem 1:5 gegen den FC Bayern und dem 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 folgten die 2:2 gegen den VfL Wolfsburg sowie gegen Borussia Dortmund.

Der FC Augsburg hingegen ließ in seinen jüngsten sechs Bundesliga-Auftritten ausschließlich mit dem 0:2 in Mainz Punkte liegen. Damit riss eine Serie, die Ende Januar mit den 2:1 beim FC Bayern sowie gegen den FC St. Pauli begonnen hatte. Es folgten zuletzt das 1:0 gegen den 1. FC Heidenheim, das 3:2 in Wolfsburg sowie am Freitag vor einer Woche das 2:0 gegen den 1. FC Köln.

Voraussichtliche Aufstellungen für RB Leipzig vs Augsburg

RB Leipzig – voraussichtliche Aufstellung: Vandevoordt, Baku, Orban, Castello Jr., Raum, Seiwald, Gruda, Baumgartner, Diomande, Nusa, Romulo

Vandevoordt, Baku, Orban, Castello Jr., Raum, Seiwald, Gruda, Baumgartner, Diomande, Nusa, Romulo Augsburg – voraussichtliche Aufstellung: Dahmen, Chaves, Schlotterbeck, Banks, Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis, Kömür, Claude-Maurice, Ribeiro

RB Leipzig und Augsburg erzielen gemeinsam mindestens drei Tore

In allen bislang letzten fünf Meisterschaftsspielen von RB Leipzig netzten beide Teams insgesamt mehr als zweimal ein. Nach dem 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 kamen die Sachsen zuhause nicht über die 2:2 gegen den VfL Wolfsburg sowie Borussia Dortmund hinaus. Hingegen gelangen ihnen abseits der Red Bull Arena die 2:1 in Köln sowie am Sonntag beim Hamburger SV.

Der FC Augsburg setzte sich in der jüngsten Auswärtspartie in Wolfsburg mit 3:2 durch. Und zum vierten Mal binnen sechs Bundesliga-Auftritten der Fuggerstädter trafen beide Kontrahenten insgesamt mindestens dreimal. Zuvor traf dieses Muster auf das 2:2 gegen den SC Freiburg und die 2:1 beim FC Bayern sowie gegen den FC St. Pauli zu.

Deshalb reiht sich der Markt Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja unter den plausiblen RB Leipzig vs. Augsburg Prognosen ein.

RB Leipzig vs Augsburg Wette 1: Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.80 bei bet365

Die Sachsen führen zur Halbzeit gegen die Fuggerstädter

Auch wenn er zwei dieser Begegnungen letztlich gewann, verlor der FC Augsburg in allen jüngsten vier Bundesliga-Auswärtsspielen die erste Spielhälfte. Nach dem 0:3 zur Halbzeit bei Borussia Mönchengladbach stand es zuletzt zur Pause aus Sicht der Fuggerstädter dreimal 0:1. Dieses Muster traf auf die Begegnungen beim FC Bayern, in Mainz sowie in Wolfsburg zu.

Für RB Leipzig endete die erste Spielhälfte beim HSV mit einem 1:1. Doch beim 2:2 gegen Borussia Dortmund führten die Sachsen zur Pause mit 2:0. Das gelang ihnen auch am 8. Februar beim 1. FC Köln, als sie zunächst mit 1:0 führten.

Deshalb empfehlen unsere Wett-Experten einen Blick auf den Markt Ergebnis nach der ersten Halbzeit RB Leipzig.

RB Leipzig vs Augsburg Wette 2: Ergebnis nach der ersten Halbzeit RB Leipzig Quote 1.80 bei bet365

Auch bei RB Leipzig erzielt Augsburg nach der Pause mindestens ein Tor

Beim 2:1-Auswärtssieg gegen den Hamburger SV riss eine Serie von fünf Meisterschaftsspielen, in denen RB Leipzig nach der Halbzeit nicht zu Null spielte. Hierbei ließ man zuerst ab Ende Januar beim FC St. Pauli, gegen den 1. FSV Mainz 05 sowie in Köln jeweils einen Treffer zu. Es folgten in den jüngsten Heimpartien jeweils zwei Treffer vom VfL Wolfsburg sowie vom BVB.

Zudem traf der FC Augsburg in fünf seiner jüngsten sechs Bundesliga-Auftritte nach dem Seitenwechsel. Vor dem 0:2 in Mainz gelang das zweimal gegen den SC Freiburg sowie beim FC Bayern – und einmal beim FC St. Pauli. Anschließend trafen die Fuggerstädter gegen den 1. FC Heidenheim einmal, in Wolfsburg dreimal und gegen den 1. FC Köln zweimal.

Aus diesen Gründen zählt der Markt FC Augsburg erzielt mind. ein Tor in der 2. Hälfte - Ja zu den realistischen Optionen vor dieser Partie.