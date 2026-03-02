Barcelona vs Atletico Madrid Wett Tipp: Torfestival im Camp Nou erwartet

Unser Experte rechnet mit reichlich Toren für die Hausherren, doch am Ende sollte Atletico Madrid den Vorsprung aus dem Hinspiel über die Zeit retten und den Einzug ins Finale perfekt machen.

Die besten Wetten für Barcelona vs Atletico Madrid

Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,61 bei bet365

Barcelona gewinnt & Beide Teams treffen zu einer Quote von 2,25 bei bet365

Barcelona erzielt über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,95 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Barcelona 3:1 Atletico Madrid

Torschützen-Wett Tipp: Barcelona – Yamal, Ferran, Raphinha; Atletico Madrid – Sørloth

Atletico Madrid hat das Duell bereits im Hinspiel mit vier Toren in der ersten Halbzeit unter Kontrolle gebracht. Barcelona erhöhte nach der Pause zwar den Druck, konnte bei der 0:4-Klatsche jedoch keine Lücke in der Defensive der „Rojiblancos“ finden.

Zudem musste Barca nur vier Tage nach diesem Rückschlag eine bittere Niederlage gegen Girona in der Liga einstecken. Das sorgte für heftige Zweifel an der Mannschaft von Hansi Flick, doch die Katalanen zeigten eine Reaktion und feierten zuletzt zwei Siege in Folge.

Atletico Madrid hatte derweil ein straffes Programm zu absolvieren, inklusive der Play-off-Runde in der Champions League. Dort setzte sich das Team von Diego Simeone mit einem Gesamtergebnis von 7:4 gegen Club Brügge durch. In der Liga rotierte „Cholo“ zuletzt kräftig, dennoch reichte es am Samstag zu einem knappen 1:0-Erfolg über Real Oviedo.

Voraussichtliche Aufstellungen für Barcelona vs Atletico Madrid

Barcelona:J. Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, Kounde, Pedri, Fermin, Raphinha, Olmo, Yamal, Ferran

Atletico Madrid:Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente, Lookman, Koke, Cardoso, Simeone, Sorloth, Alvarez

Tore garantiert: Barca jagt das „Wunder von Barcelona“

Es gibt wohl kaum ein Team in Europa, dem man zutraut, einen Vier-Tore-Rückstand noch aufzuholen – doch Barcelona gehört definitiv dazu. Hansi Flick feierte am Wochenende sein 100. Spiel als Trainer der Katalanen mit einem souveränen 4:1-Sieg gegen Villarreal. Unter seiner Leitung erzielt Barca im Schnitt 2,86 Tore pro Spiel.

Dass sie dieses Halbfinale kampflos aufgeben, ist ausgeschlossen. Flick hat dies intern deutlich kommuniziert und angedeutet, dass er bei Pedri sogar ein Risiko eingehen könnte. Der spanische Nationalspieler ist erst kürzlich von einer Verletzung zurückgekehrt, glänzte aber am Samstag nach seiner Einwechslung direkt mit einer erstklassigen Vorlage.

Zudem ist das aktuelle Atletico nicht mehr das defensive Bollwerk vergangener Tage. In den fünf Spielen seit dem Hinspiel haben sie neun Gegentreffer kassiert. Dass sie in zehn Champions-League-Partien in dieser Saison kein einziges Mal zu Null spielten, unterstreicht ihre Anfälligkeit. In der letzten Saison trennten sich beide Teams im Halbfinale der Copa del Rey in Barcelona mit 4:4 – ein ähnlich offener Schlagabtausch ist auch diesmal wahrscheinlich.

Barcelona vs Atletico Madrid Wette 1: Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,61 bei bet365

Die Gäste setzen auf den entscheidenden Treffer

Während Simeone seiner Abwehr vielleicht nicht blind vertraut, so verlässt er sich voll und ganz auf die Offensivkraft seines Teams, um das entscheidende Auswärtstor zu erzielen. Barcelona geht immer ins Risiko, erst recht, wenn sie einem 0:4 hinterherlaufen. Schon im Hinspiel waren sie extrem anfällig für die blitzschnellen Konter der Madrilenen.

Neuzugang Ademola Lookman wusste in diesem Spiel zu überzeugen und steht bereits bei vier Toren in acht Einsätzen für Atleti. In diesem Zeitraum haben die Rojiblancos gleich fünfmal drei oder mehr Tore erzielt.

Auch Stürmer Alexander Sørloth befindet sich in Topform. Der Norweger traf fünfmal in seinen letzten drei Spielen. Zudem ist Barca einer seiner Lieblingsgegner: In elf Begegnungen kommt er auf sechs Tore und drei Vorlagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Atletico trifft, ist hoch. Dennoch ist Barcelona seit 13 Heimspielen ungeschlagen und sollte die Partie nach 90 Minuten für sich entscheiden.

Barcelona vs Atletico Madrid Wette 2: Barcelona gewinnt & Beide Teams treffen zu einer Quote von 2,25 bei bet365

Flicks Offensivmaschine läuft heiß

Pedris beeindruckender Kurzeinsatz gegen Villarreal macht Hoffnung, dass Barca hier noch etwas bewegen kann. Auch Lamine Yamal war in dieser Partie in Weltklasse-Form und erzielte per Solo-Lauf seinen ersten Hattrick in der Profikarriere.

Wenn dieses Duo harmoniert, steht der Defensive von Atletico ein langer Abend bevor. Barcelona kann zudem auf die Statistik bauen: In zwei der letzten vier Heimspiele im Camp Nou erzielten sie vier Treffer. Seit der Rückkehr in das renovierte Stadion im November liegt ihr Schnitt bei 3,1 Toren pro 90 Minuten.

Im Dezember verlor Atletico hier in der Liga mit 1:3, wobei der Qualitätsunterschied deutlich war. Barcelona kam auf 3,6 xG (Expected Goals) und erspielte sich sechs Großchancen. Da die Hausherren vom Anpfiff weg auf Tore drücken müssen, ist die Wette auf mindestens drei Barca-Treffer hochattraktiv.

Barcelona vs Atletico Madrid Wette 3:Barcelona erzielt über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,95 bei bet365

