PSG vs Monaco Wett Tipp: Die Aufholjagd als Initialzündung

Unser Experte geht davon aus, dass die Hausherren den Schwung aus der Vorwoche mitnehmen und den Sieg klarmachen. PSG sollte sich den Platz im Achtelfinale souverän sichern.

Die besten Wetten für PSG vs Monaco

Drei-Weg-Handicap: PSG gewinnt mit Handicap -1 zu einer Quote von 1.65 auf bet365

Über/Unter: Über 3.5 Tore zu einer Quote von 1.96 auf bet365

Torschütze (jederzeit): Désiré Doué zu einer Quote von 2.02 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: PSG 3-1 Monaco

Torschützen-Wett Tipp: PSG – Désiré Doué, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia; Monaco – Folarin Balogun

Nach nur 18 Minuten im Playoff-Hinspiel der Champions League im Stade Louis II sah es in der vergangenen Woche für Paris Saint-Germain nach einer sicheren Niederlage aus. Der Titelverteidiger lag bereits nach 20 Minuten mit zwei Toren zurück.

Doch die Pariser zeigten eine dominante Reaktion und kämpften sich zurück. PSG hat nicht nur überlebt, sondern das Spiel komplett gedreht und nimmt nun eine 3:2-Führung mit in das Rückspiel im Parc des Princes. Diesen Erfolg untermauerten die Hausherren am Wochenende mit einem 3:0-Sieg in der Liga gegen Metz, wodurch sie die Tabellenführung übernahmen.

Kurioserweise drehte auch Monaco am Wochenende einen 0:2-Rückstand und besiegte Lens mit 3:2. Damit bewiesen sie, dass sie mit den Top-Teams der Ligue 1 mithalten können. Durch den Sieg gegen den bisherigen Spitzenreiter verhalf Monaco PSG indirekt sogar auf den ersten Platz.

Dankbarkeit sollten die Monegassen am Mittwochabend jedoch nicht erwarten, da PSG alles daran setzen wird, den Titel erfolgreich zu verteidigen. Zudem spricht die Historie gegen Monaco: In allen sieben bisherigen K.-o.-Runden auf europäischer Ebene schieden sie aus, wenn sie das Hinspiel verloren hatten.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Monaco

PSG:Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Doué, Barcola, Ramos

Monaco:Köhn, Vanderson, Teze, Faes, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Fati, Adingra, Balogun

Souveräner Heimsieg erwartet

Die Männer von Luis Enrique gehen als klare Favoriten in die Partie am Mittwochabend. In dieser Champions-League-Saison gab es für PSG in neun Spielen erst zwei Niederlagen. In den letzten fünf Pflichtspielen feierten die Gastgeber vier Siege bei nur einer Niederlage.

Im Gegensatz dazu präsentiert sich die Form von Monaco eher wechselhaft (zwei Siege und zwei Niederlagen in den letzten fünf Spielen). In der Königsklasse warten die Gäste seit drei Partien auf einen Sieg (davon zwei Niederlagen). Besonders kritisch: Nur einer der letzten sieben Auswärtsauftritte in diesem Wettbewerb konnte gewonnen werden.

Abgesehen von den Duellen in der Ligue 1 hat Monaco 13 der letzten 14 direkten Aufeinandertreffen verloren. Im Parc des Princes gab es für Monaco in den letzten zehn Pflichtspiel-Besuchen nur einen einzigen Sieg. Angesichts der aktuellen Verfassung von Paris ist am Mittwochabend ein deutlicher Erfolg der Heimmannschaft zu erwarten.

PSG vs Monaco Wette 1: Drei-Weg-Handicap: PSG gewinnt mit Handicap -1 zu einer Quote von 1.65 auf bet365

Torfestival im Parc des Princes?

Mit den drei Treffern aus der Vorwoche ist PSG zum torgefährlichsten Team der laufenden Champions-League-Saison avanciert. Die Mannschaft von Enrique erzielte 24 Tore, was einem Schnitt von 2,67 Treffern pro Spiel entspricht. Defensiv präsentierte man sich jedoch anfälliger als gewohnt und kassierte im selben Zeitraum 13 Gegentore (1,45 pro Spiel).

Nur zwei Weiße Westen in neun Champions-League-Partien sind ein klares Indiz für defensive Schwächen. Die Elf von Sébastien Pocognoli hingegen traf im Wettbewerb erst zehnmal, musste aber bereits 17 Gegentreffer hinnehmen – fast zwei pro Spiel.

Vor heimischer Kulisse dürfte PSG offensiv erneut wirbeln, zumal in jedem ihrer letzten fünf Spiele mehr als zwei Tore fielen. Auch bei Monaco endeten fünf der letzten sechs Partien mit mindestens vier Treffern. Ein Spiel mit mindestens vier Toren ist daher ein absolut realistisches Szenario.

PSG vs Monaco Wette 2: Über/Unter: Über 3.5 Tore zu einer Quote von 1.96 auf bet365

Ein gutes Omen für den Champion

Désiré Doué war mit seinem Doppelpack gegen Monaco in der Vorwoche der gefeierte Mann und sicherte PSG die gute Ausgangslage. Interessant: Alle 24 Tore, die er bislang für den Club erzielt hat, fielen in Spielen, die PSG am Ende auch gewann – ein echtes Glücksschwer für das Team.

Der 20-Jährige scheint gegen Monaco besonders gerne zu treffen: Mit drei Toren ist Monaco sein Lieblingsgegner. Da Ousmane Dembélé nach seiner Verletzung aus dem Hinspiel weiterhin ausfällt und auch das Ligaspiel verpasste, wird in der Offensive viel Verantwortung auf Doué lasten.

Er scheint bereit für diese Herausforderung zu sein, nachdem er auch am vergangenen Wochenende traf und somit bei drei Toren in seinen letzten zwei Einsätzen steht.

PSG vs Monaco Wette 3:Torschütze (jederzeit): Désiré Doué zu einer Quote von 2.02 auf bet365



