Werder Bremen vs. Heidenheim Prognosen: Gäste mit leichten Vorteilen

Unsere Wett-Experten rechnen im Weserstadion mit mindestens einem Treffer pro Team – und dass Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim sieglos bleibt.

Beste Wetten für Werder Bremen vs. Heidenheim

Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.63 bei bet365

Unentschieden oder Heidenheim Quote 1.92 bei bet365

Handicap Heidenheim +1 Quote 1.92 bei bet365

Werder Bremen und der 1. FC Heidenheim werden sich voraussichtlich mit 2:2 trennen.

Unsere Analyse: Die Form der Grün-Weißen und des FCH

Werder Bremen bestreitet das Kellerduell gegen den 1. FC Heidenheim sechs Tage nach dem 1:2 beim FC St. Pauli. Hiermit fügte der Drittletzte dem Vorletzten etwa die sechste Niederlage binnen acht Auftritten im neuen Jahr zu. Nach dem 1:1 gegen das selbst seit Mitte Januar sieglose Gladbach unterlagen die Grün-Weißen zuerst in Freiburg mit 0:1 sowie gegen den FC Bayern mit 0:3.

Der 1. FC Heidenheim würde auch bei einem Dreier im Weserstadion die Rote Laterne behalten, gab aber zuletzt kräftige Lebenszeichen von sich. Denn nach dem 2:3 zu Monatsbeginn beim Zweiten aus Dortmund erreichte der FCH am Sonntag ein 3:3 gegen den Fünften aus Stuttgart. Und das 0:2 gegen den HSV sowie das 0:1 in Augsburg geschahen bei Teams, die in den letzten fünf Runden neun bzw. zwölf Punkte holten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Werder Bremen vs. Heidenheim

Werder Bremen – voraussichtliche Aufstellung: Backhaus, Lynen, Stark, Friedl, Njinmah, Stage, Puertas, Schmidt, Mbangula, Schmid, Milosevic

Backhaus, Lynen, Stark, Friedl, Njinmah, Stage, Puertas, Schmidt, Mbangula, Schmid, Milosevic Heidenheim – voraussichtliche Aufstellung: Ramaj, Busch, Mainka, Gimber, Ibrahimovic, Niehues, Dorsch, Behrens, Dinkci, Conteh, Pieringer

Werder Bremen und Heidenheim erzielen beide mindestens ein Tor

Für den 1. FC Heidenheim begann der Februar mit dem 2:3 in Dortmund – und der FCH netzte beim Zweiten zum vierten Mal binnen fünf Meisterschaftsspielen ein. Das 0:3 gegen RB Leipzig eine Woche zuvor beendete eine Serie mit dem 2:2 gegen den 1. FC Köln, dem 1:2 in Mainz und dem 1:1 in Wolfsburg. Der Partie beim BVB folgten zuerst das 0:2 gegen den HSV sowie das 0:1 in Augsburg, ehe der FCH dem VfB Stuttgart am Sonntag das 3:3 abknöpfte.

Werder Bremen kassierte vor dem 1:2 bei St. Pauli das 0:3 gegen den FC Bayern. Und ebenso wie gegen den Spitzenreiter trafen die Grün-Weißen beim 0:2 gegen die TSG Hoffenheim nicht. Doch vor und nach der Partie gegen den Dritten gab es im Weserstadion das 3:3 gegen Eintracht Frankfurt und das 1:1 gegen Gladbach.

Deshalb zählt der Markt Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja zu den naheliegendsten Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim Prognosen.

Werder Bremen vs. Heidenheim Wette 1: Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.63 bei bet365

Die Grün-Weißen bleiben auch gegen den FCH sieglos

Im Kräftemessen zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim stehen sich zwei Kontrahenten, die seit dem Herbst auf einen Dreier warten, gegenüber. Genauer gesagt jubelten die Grün-Weißen zuletzt am 7. November nach einem 2:1 gegen den VfL Wolfsburg. Der FCH hingegen fädelte ab der zwölften Runde zwei 2:1-Siege bei Union Berlin sowie gegen den SC Freiburg ein.

Doch am Sonntag ließ der 1. FC Heidenheim in der 88. Minute den dritten Treffer des VfB Stuttgart zu. Drei Wochen zuvor unterlag das Schlusslicht beim Zweiten Borussia Dortmund mit 2:3. Es folgten das 0:2 gegen den HSV und das 0:1 beim FC Augsburg, der in fünf Runden viermal gewann.

Mit sechs Niederlagen in den jüngsten acht Spieltagen ist Werder Bremen weit von der Augsburger Formkurve entfernt. Das letzte Unentschieden gelang am 31. Januar mit dem 1:1 gegen Gladbach, das selbst seit sieben Spielen sieglos ist. Danach setzte es das 0:1 in Freiburg, das 0:3 gegen den FC Bayern sowie am Sonntag das 1:2 beim FC St. Pauli.

Daher lohnt sich vor der Begegnung in Bremen ein Blick auf den Markt Unentschieden oder Heidenheim.

Werder Bremen vs. Heidenheim Wette 2: Unentschieden oder Heidenheim Quote 1.92 bei bet365

Heidenheim ist dem vollen Erfolg näher als Werder Bremen

Werder Bremen und der 1. FC Heidenheim sind also seit Monaten alles andere als erfolgsverwöhnt. Doch die Gäste schrammten nach dem 2:3 in Dortmund am Sonntag an einem Dreier gegen den VfB Stuttgart vorbei. Und das 3:3 gegen den Fünften erreichten sie nach dem 0:1 beim FC Augsburg, dem zweitbesten Team in den letzten fünf Runden.

Die Grün-Weißen punkteten hingegen in den letzten acht Spieltagen ausschließlich gegen Teams, die selbst schwächeln. Denn dem 3:3 gegen Eintracht Frankfurt folgte ebenfalls im Weserstadion das 1:1 gegen Gladbach. Nach dem Remis gegen die Fohlen unterlag Werder Bremen in Freiburg (0:1), gegen den FC Bayern (0:3) sowie am Sonntag beim FC St. Pauli mit 1:2.

Unsere Wett-Experten schlagen aus diesen Gründen auch den Markt Handicap Heidenheim +1 vor.

Werder Bremen vs. Heidenheim Wette 3: Handicap Heidenheim +1 Quote 1.92 bei bet365

