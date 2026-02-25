Augsburg vs. 1. FC Köln Prognosen: Geißböcke mit Auswärtsschwäche

Unsere Wett-Experten rechnen in der WWK Arena etwa mit mehr als zwei Toren – und dass Augsburg hiervon mindestens eines vor der Pause erzielt.

Beste Wetten für Augsburg vs. 1. FC Köln

FC Augsburg gewinnt eine der beiden Spielhälften Quote 1.63 bei bet365

Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.92 bei bet365

FC Augsburg erzielt mind. 1 Tor in der 1. Hälfte Quote 1.80 bei bet365

Der FC Augsburg wird voraussichtlich mit 2:1 gegen den 1. FC Köln gewinnen.

Unsere Analyse: Die Form der Fuggerstädter und der Geißböcke

Für den FC Augsburg kommt das Heimspiel gegen den 1. FC Köln sechs Tage nach dem 3:2 beim VfL Wolfsburg. Damit gelang den Fuggerstädtern der vierte Dreier in fünf Meisterschaftsspielen und – nach dem 1:0 gegen den 1. FC Heidenheim – der zweite am Stück. Nach den 2:1 beim FC Bayern München und gegen den FC St. Pauli hatte es ein 0:2 beim 1. FSV Mainz 05 gesetzt.

Der 1. FC Köln erreichte am Samstag ein 2:2 gegen die TSG Hoffenheim und blieb gegen den Dritten nach dem 1:0 im Oktober ungeschlagen. Doch nach dem Dreier in Sinsheim punkteten die Geißböcke in der Ferne nur gegen Werder Bremen (1:1) und zum Wiederauftakt in Heidenheim (2:2). Es folgten ein 1:2 in Freiburg sowie vor zwei Wochen ein 1:3 in Stuttgart.

Voraussichtliche Aufstellungen für Augsburg vs 1. FC Köln

Augsburg – voraussichtliche Aufstellung: Dahmen, Banks, Schlotterbeck, Zesiger, Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis, Kömür, Claude-Maurice, Ribeiro

Dahmen, Banks, Schlotterbeck, Zesiger, Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis, Kömür, Claude-Maurice, Ribeiro 1. FC Köln – voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe, Schmied, Van den Berg, Cenk, Kaminski, Martel, Krauß, Lund, Waldschmidt, El Mala, Ache

Augsburg gewinnt mindestens eine Spielhälfte gegen den 1. FC Köln

Nach dem 0:4 zum Wiederauftakt bei Gladbach setzte sich der FC Augsburg in vier seiner jüngsten sechs Bundesliga-Auftritte in mindestens einer Spielhälfte durch. Das gelang unter anderem Ende Januar bei den 2:1 beim FC Bayern sowie gegen den FC St. Pauli. Und nach dem 0:2 in Mainz fädelten die Fuggerstädter zuletzt das 1:0 gegen den 1. FC Heidenheim und das 3:2 in Wolfsburg ein.

Der 1. FC Köln hingegen verlor etwa in seinen jüngsten sieben Auswärtsspielen ausschließlich Ende November beim 1:1 in Bremen nicht mindestens eine Spielhälfte. Denn selbst beim 2:2 in Heidenheim am 10. Januar hatte das Schlusslicht zur Pause mit 2:1 die Nase vorn. Es folgten das 1:2 in Freiburg sowie das 1:3 in Stuttgart.

Deshalb lohnt sich vor der Partie gegen die Domstädter ein Blick auf den Markt FC Augsburg gewinnt eine der beiden Spielhälften.

Augsburg vs. 1. FC Köln Wette 1: FC Augsburg gewinnt eine der beiden Spielhälften Quote 1.63 bei bet365

Die Fuggerstädter und die Geißböcke erzielen gemeinsam mindestens drei Tore

In sieben der bisherigen acht Meisterschaftsspiele des 1. FC Köln im neuen Jahr netzten beide Mannschaften insgesamt mehr als zweimal ein. Vor dem 1:0 gegen den VfL Wolfsburg verzeichneten die Geißböcke das 2:2 in Heidenheim, das 1:3 gegen den FC Bayern, das 2:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 sowie das 1:2 in Freiburg. Danach traf dieses Muster auf das 1:2 gegen RB Leipzig, das 1:3 in Stuttgart und am Samstag auf das 2:2 gegen die TSG Hoffenheim zu.

Der FC Augsburg erreichte am 18. Januar das 2:2 gegen den SC Freiburg, ehe er mit dem 2:1 beim FC Bayern für Schlagzeilen sorgte. Den Schwung aus dem Coup beim Spitzenreiter nahmen die Fuggerstädter beim 2:1 gegen den FC St. Pauli mit. Es folgten vor dem 3:2 in Wolfsburg das 0:2 in Mainz sowie das 1:0 gegen den 1. FC Heidenheim.

Aus diesen Gründen zählt der Markt Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja zu den realistischen FC Augsburg vs. 1. FC Köln Prognosen.

Augsburg vs. 1. FC Köln Wette 2: Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.92 bei bet365

Vor der Pause erzielt Augsburg gegen den 1. FC Köln mindestens ein Tor

In sieben seiner bisherigen Bundesliga-Partien im neuen Jahr ließ der 1. FC Köln vor dem Seitenwechsel mindestens ein Tor zu. Vor dem 1:0 gegen den VfL Wolfsburg kassierten die Geißböcke etwa in Heidenheim ebenso wie in Freiburg zwei Treffer. Nach der Partie gegen die Wölfe netzten RB Leipzig, der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim in der ersten Spielhälfte jeweils einmal ein.

Der FC Augsburg netzte in den jüngsten sechs Meisterschaftsspielen ausschließlich Ende Januar gegen den FC St. Pauli vor der Pause ein. Doch zuletzt gelangen den Fuggerstädtern, wenn auch nach dem Seitenwechsel, in Wolfsburg drei Treffer.

In erster Linie aufgrund der Leistungen des 1. FC Köln zählt der Markt Augsburg erzielt mind. 1 Tor in der 1. Hälfte zu den plausiblen Optionen vor dieser Partie.

Augsburg vs. 1. FC Köln Wette 3: FC Augsburg erzielt mind. 1 Tor in der 1. Hälfte Quote 1.80 bei bet365

+