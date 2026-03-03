Aston Villa vs Chelsea Wett Tipp: Tore liegen in der Luft

Unser Betting-Experte erwartet im Villa Park eine hart umkämpfte Partie, in der sich am Ende keines der beiden Teams entscheidend durchsetzen wird.

Die besten Wetten für Aston Villa vs Chelsea

Unentschieden zu einer Quote von 3.40 bei bet365

Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.53 bei bet365

Joao Pedro trifft jederzeit zu einer Quote von 2.87 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Aston Villa 1:1 Chelsea

Torschützen-Wett Tipp: Aston Villa – Morgan Rogers; Chelsea – Joao Pedro

Aston Villa blickt insgesamt auf eine starke Saison zurück, doch die jüngste Formkurve gibt Anlass zur Sorge. Das Team von Unai Emery konnte wettbewerbsübergreifend nur eines der letzten sechs Spiele gewinnen und musste Manchester United in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Die jüngste Niederlage gegen die Wolverhampton Wanderers hat die Verunsicherung im Lager der Villans zusätzlich verschärft.

Auch Chelsea kämpft massiv mit der Konstanz. Am Sonntagabend setzte es für die Blues eine weitere Niederlage gegen Arsenal, zudem ließ man zuletzt unnötig Punkte gegen Teams wie Burnley und Leeds United liegen.

Die Defensive bleibt die Achillesferse: In den letzten neun Partien vor diesem Duell gelang Chelsea lediglich ein einziges Clean Sheet. Ein Blick auf die Statistik macht den Blues ebenfalls wenig Mut – Villa konnte die letzten beiden direkten Aufeinandertreffen für sich entscheiden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Aston Villa vs Chelsea

Aston Villa:Martinez, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Luiz, Onana, Buendia, Rogers, Sancho, Abraham

Chelsea:Sanchez, James, Chalobah, Fofana, Hato, Caicedo, Santos, Palmer, Fernandez, Garnacho, Pedro

Villa und Chelsea rüsten sich für den Schlagabtausch

Keines der beiden Teams geht in absoluter Topform in dieses prestigeträchtige Duell. Villa genießt zwar den Heimvorteil, sucht aber händeringend nach der Konstanz der Hinrunde. Die Blues wiederum lassen zwar zu viele Punkte liegen, kassieren aber auch nicht am laufenden Band Niederlagen. Alles deutet im Villa Park auf eine enge Kiste hin.

Schmerzlich vermisst werden bei den Villans vor allem Youri Tielemans und John McGinn, die gegen das Team von Liam Rosenior passen müssen. Auch Harvey Elliot, Andres Garcia und Langzeitpatient Boubacar Kamara stehen nicht zur Verfügung. Auf Seiten der Blues kehrt Wesley Fofana nach seiner Sperre zurück, dafür fehlt Pedro Neto nach seinem Platzverweis vom Wochenende.

Da zudem Estevao und Bynoe-Gittens weiterhin ausfallen und hinter Marc Cucurella ein Fragezeichen steht, fehlen beiden Trainern wichtige Puzzleteile. Diese personelle Situation erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein Remis – wir erwarten zwei Mannschaften, die sich am Mittwochabend neutralisieren werden.

Aston Villa vs Chelsea Wette 1: Unentschieden zu einer Quote von 3.40 bei bet365

Offener Schlagabtausch im Villa Park

Chelsea reist zwar mit dem Selbstvertrauen an, Emerys Defensive knacken zu können, ist sich aber der eigenen defensiven Anfälligkeit bewusst. Die Hausherren konnten seit Anfang Dezember lediglich viermal zu Null spielen. Im gleichen Zeitraum blieb Chelsea nur in zwei Partien ohne eigenen Treffer. Die Offensive der Blues liefert also ab, doch die Defensive bleibt die Baustelle.

Unter Rosenior gab es für Chelsea in den letzten neun Pflichtspielen nur ein einziges Spiel ohne Gegentor. Tatsächlich war in dieser Saison nur ein anderes Team der Premier League an mehr Partien beteiligt, in denen beide Mannschaften trafen. In 71 % der Chelsea-Auswärtsspiele war "Beide Teams treffen" (BTTS) die erfolgreiche Wette.

Obwohl wir ein enges Spiel erwarten, dürfte es für die Zuschauer unterhaltsam werden. Wir setzen auf Tore auf beiden Seiten, glauben aber nicht, dass ein Team die vollen drei Punkte entführt.

Aston Villa vs Chelsea Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.53 bei bet365

Der nächste Brasilianer-Treffer für die Blues

Joao Pedro kommt in bestechender Form nach Birmingham. Auch wenn ihm gegen Arsenal kein Tor gelang, stehen für ihn fünf Treffer aus den letzten sieben Ligaspielen zu Buche. Der Brasilianer kommt in der Saison 2025/26 bereits auf beeindruckende 22 direkte Torbeteiligungen und peilt diese Woche sein 19. Saisontor in der Premier League an.

Während die Buchmacher Cole Palmer als wahrscheinlichsten Torschützen führen, spricht die aktuelle Form klar für Pedro. Wenn die Blues die Lücke zu den Champions-League-Plätzen schließen wollen, brauchen sie die Geniestreiche ihrer Nummer 20. Schon im letzten Duell beider Teams stand er auf dem Spielberichtsbogen – wir trauen ihm zu, die Villa-Abwehr erneut vor unlösbare Probleme zu stellen.

Aston Villa vs Chelsea Wette 3:Joao Pedro trifft jederzeit zu einer Quote von 2.87 bei bet365

