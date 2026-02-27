Eintracht Frankfurt vs Freiburg Wett Tipp: Harter Fight in Hessen

Beide Mannschaften präsentierten sich zuletzt nicht in Bestform. Unser Experte erwartet im Stadtwald eine Punkteteilung.

Die besten Wetten für Eintracht Frankfurt vs Freiburg

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Eintracht Frankfurt 2:2 Freiburg

Torschützen-Wett Tipp: Eintracht Frankfurt – Jonathan Burkardt, Ritsu Doan; Freiburg – Igor Matanovic, Vincenzo Grifo

Eintracht Frankfurt konnte mit dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Dennoch war dies der einzige Dreier aus den letzten elf Partien. Die „Adler“ stehen zwar auf Rang acht der Bundesliga, laufen aber Gefahr, in der Tabelle weiter durchgereicht zu werden. Nachdem das Abenteuer Champions League beendet ist, kann sich die SGE nun voll und ganz auf das Tagesgeschäft konzentrieren.

Der SC Freiburg steht aktuell zwar etwas besser da als die Gastgeber, doch die Ergebnisse der Breisgauer waren zuletzt ebenfalls wechselhaft. Drei der letzten sechs Pflichtspiele gingen verloren, auch wenn man am vergangenen Spieltag ebenfalls gegen Gladbach siegreich war. Die Elf von Julian Schuster wird sich im Deutsche Bank Park durchaus etwas ausrechnen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Eintracht Frankfurt vs Freiburg

Eintracht Frankfurt:Santos, Collins, Amenda, Koch, Brown, Skhiri, Doan, Chaibi, Larsson, Bahoya, Burkardt

Freiburg:Atubolu, Treu, Ogbus, Ginter, Günter, Osterhage, Eggestein, Scherhant, Suzuki, Grifo, Matanovic

Europapokal-Teilnehmer im direkten Duell

Sowohl die Eintracht als auch Freiburg haben klare europäische Ambitionen und waren in dieser Saison in der Champions League bzw. Europa League vertreten. Während Frankfurt international bereits ausgeschieden ist, tanzen die Breisgauer weiterhin auf der europäischen Bühne. Beide Teams setzen alles daran, am Ende der Saison 2025/26 mindestens unter den Top 6 zu landen.

An diesem Wochenende kommt es nun zum direkten Aufeinandertreffen, bei dem die Männer von Albert Riera den Heimvorteil genießen. Dennoch wirken die Gäste aktuell einen Tick gefestigter. Die Hausherren hoffen auf die Rückkehr von Kapitän Robin Koch, müssen aber definitiv auf Arthur Theate, Rasmus Kristensen und Can Uzun verzichten. Freiburg hingegen reist ohne die gesperrten Niklas Beste und Johan Manzambi an.

Da Frankfurt zu Hause zuletzt strauchelte und Freiburg auswärts sehr schwankend agierte, wittern beide ihre Chance. Wir erwarten jedoch, dass sich die Teams gegenseitig neutralisieren und die Punkte am Ende geteilt werden.

Eintracht Frankfurt vs Freiburg Wette 1: Unentschieden zwischen Eintracht Frankfurt und Freiburg zu einer Quote von 3,50 auf bet365

Spektakel in beiden Strafräumen

Nur weil wir auf ein Remis setzen, bedeutet das keineswegs ein langweiliges Spiel. Beide Offensivreihen haben enorme Qualität, während die Defensive auf beiden Seiten nicht immer sattelfest wirkt. Es spricht vieles für eine ereignisreiche Begegnung.

In der gesamten Bundesliga gibt es kaum ein Team, bei dem so häufig beide Mannschaften treffen wie bei Frankfurt (bereits 17 Mal in dieser Spielzeit). Freiburg steht dem kaum nach: In 14 ihrer 23 Spiele fielen Tore auf beiden Seiten – oft sogar mit mehr als 3,5 Treffern insgesamt.

Historisch gesehen trafen in 11 der letzten 14 Bundesliga-Duelle beider Teams beide Mannschaften. Wir gehen davon aus, dass sich diese Serie in Hessen fortsetzt. Neutrale Fans dürfen sich auf ein packendes Spiel freuen.

Eintracht Frankfurt vs Freiburg Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1,58 auf bet365

Burkardt ist zurück

Es ist kein Zufall, dass die Formkurve der „Diva vom Main“ nach der Verletzung von Jonathan Burkardt nach unten zeigte. Der 25-Jährige knipste zu Saisonbeginn achtmal in zehn Spielen, bevor ihn im November eine Wadenverletzung stoppte. Seitdem gewann Frankfurt nur zwei Ligaspiele und ließ in vielen Unentschieden die Effizienz ihres Neuners vermissen.

Am Samstag gegen Bayern München feierte der Stürmer sein Kader-Comeback und traf prompt 20 Minuten nach seiner Einwechslung. Riera wird ihn für das Wochenende sicher für die Startelf einplanen, um den Sprung auf Platz sieben zu schaffen und den Rückstand auf Leverkusen zu verkürzen.

Aber auch die Gäste sind offensiv gefährlich: Vincenzo Grifo und Igor Matanovic kommen zusammen bereits auf 18 Saisontore. Beide werden wohl starten und Frankfurt vor Probleme stellen. Am Ende glauben wir jedoch fest an einen Burkardt-Treffer.

Eintracht Frankfurt vs Freiburg Wette 3:Jonathan Burkardt trifft jederzeit zu einer Quote von 2,30 auf bet365

