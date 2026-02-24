Stuttgart vs Celtic Wett Tipp: Die Roten marschieren in einem Torfestival weiter

Die Generalprobe ging gründlich daneben: Die Mannschaft von Martin O’Neill leistete sich in der Scottish Premiership eine bittere 1:2-Heimpleite gegen Hibernian. Für Celtic Glasgow steht am Donnerstag im Rückspiel der Europa League Playoffs die gesamte Saison auf dem Spiel.

Die besten Wetten für Stuttgart vs Celtic

Sieg Stuttgart & Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 2,60 bei bet365

Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,96 bei bet365

Über 1,5 Tore (1. Halbzeit) zu einer Quote von 1,97 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Stuttgart 3:1 Celtic

Torschützen-Wett Tipp: Stuttgart – Undav, Demirovic, Leweling; Celtic – Nygren

Celtic reist zum Rückspiel der K.o.-Runde nach Deutschland, doch die Hoffnungen auf das Achtelfinale hängen am seidenen Faden. Der VfB Stuttgart präsentierte sich beim 4:1-Erfolg im Celtic Park eiskalt. Obwohl die Schotten mehr Ballbesitz hatten und 144 Pässe mehr spielten, verwerteten die Schwaben vier ihrer sieben Schüsse aufs Tor. Besonders über die linke Abwehrseite der „Hoops“ brannte es lichterloh, wo Bilal El Khannouss für die Roten nach Belieben wirbelte.

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß strotzt vor Selbstvertrauen und will vor heimischer Kulisse nichts mehr anbrennen lassen. In der aktuellen Europa-League-Saison holte der VfB zu Hause durchschnittlich beeindruckende 2,50 Punkte pro Spiel. Dass die Defensive der Stuttgarter anfällig sein kann, zeigte das turbulente 3:3-Unentschieden gegen Heidenheim am vergangenen Bundesliga-Wochenende.

Bei Celtic droht die Saison derweil komplett zu implodieren. In der heimischen Liga liegt man bereits sechs Punkte hinter Hearts zurück. Sollte am Donnerstag das Wunder gegen Stuttgart ausbleiben, wäre Celtic aus allen Pokalwettbewerben ausgeschieden. Die Verunsicherung nach der 1:4-Klatsche gegen den VfB war auch gegen Hibernian spürbar. Zu allem Überfluss sah Verteidiger Auston Trusty nach einer Tätlichkeit die Rote Karte – die Nerven liegen blank.

Voraussichtliche Aufstellungen für Stuttgart vs Celtic

Stuttgart:Nübel, Vagnoman, Hendriks, Chabot, Jeltsch, Karazor, Stiller, El Khannouss, Undav, Leweling, Demirovic

Celtic:Schmeichel, Araujo, Tierney, Scales, Trusty, McGregor, Bernardo, Tounekti, Nygren, Maeda, Cvancara

Nächstes Torfestival in der MHPArena erwartet

Da Celtic aktuell völlig von der Rolle ist, fällt es schwer, auf die Schotten zu setzen. Die Rückkehr von Martin O’Neill an die Seitenlinie hat noch nicht den gewünschten Effekt erzielt. In einer mit 60.000 Zuschauern ausverkauften MHPArena wird der VfB alles daran setzen, den Einzug in die nächste Runde frühzeitig klarzumachen.

Die Defensive der „Hoops“ ist die Achillesferse: In Schottland stellt man die anfälligste Abwehr der Top 4. International sieht es kaum besser aus: Der Wert der erwarteten Gegentore (xGA) liegt in der UEL auswärts bei durchschnittlich 2,01.

Da die Gäste am Donnerstag volles Risiko gehen müssen, werden sich für die Roten Räume für gefährliche Umschaltmomente bieten. Stuttgart hat in dieser Saison in jedem UEL-Heimspiel getroffen, während Celtic 25/26 bisher in jedem internationalen Auswärtsspiel mindestens ein Tor erzielt hat. Unser erster Stuttgart vs Celtic Wett Tipp kombiniert daher den Heimsieg mit dem Markt „Beide Teams treffen“.

Stuttgart vs Celtic Wette 1: Sieg Stuttgart & Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 2,60 bei bet365

Fokus auf Tore: Geht das Spektakel weiter?

Schon im Hinspiel fielen fünf Treffer. Da Celtic mindestens drei Tore benötigt, um die Gesamtwertung auszugleichen, ist ein weiteres torreiches Spiel vorprogrammiert. Stuttgart lieferte sich am Wochenende ein Sechs-Tore-Spektakel gegen Heidenheim; in den letzten drei Pflichtspielen des VfB fielen insgesamt 15 Tore.

Die Schwaben treffen in der Bundesliga fast zweimal pro Spiel und halten diesen Schnitt auch in der UEL (xG von 1,93). Celtic kommt auswärts in der Europa League sogar auf 2,25 Tore pro Spiel (xG 1,94).

Das Problem für O’Neill bleibt die Defensive (xGA 2,01). Dass sie bisher nur 1,50 Gegentore pro Auswärtsspiel kassiert haben, liegt eher an Glück oder Unvermögen der Gegner. Unter dem Druck des Rückstands muss Celtic Räume öffnen, die Stuttgart eiskalt ausnutzen wird. Die Wahrscheinlichkeit für mindestens vier Tore liegt hier deutlich über 50 %.

Stuttgart vs Celtic Wette 2: Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,96 bei bet365

Celtic muss von Beginn an angreifen

Um den Drei-Tore-Rückstand wettzumachen, darf Celtic keine Zeit verlieren. Bereits im Hinspiel fielen alle drei Tore der ersten Halbzeit innerhalb der ersten halben Stunde. Es überrascht daher, dass der Markt die Chance auf zwei Tore in der ersten Hälfte eher gering einschätzt.

O’Neill weiß, dass sein Team ein frühes Tor braucht, um Stuttgart nervös zu machen. Der VfB konnte in dieser UEL-Saison nur in der Hälfte seiner Heimspiele vor der Pause die Null halten.

Celtic hingegen trifft auswärts in der UEL zu 80 % bereits in der ersten Halbzeit (Schnitt: 1,10 Tore). Da Stuttgart in den ersten 45 Minuten im Schnitt 0,80 Tore erzielt, landen wir bei einem Gesamtschnitt von 1,90 Toren pro erster Halbzeit. Bei einer Quote von 2,10 sehen wir hier einen klaren Value.

Stuttgart vs Celtic Wette 3:Über 1,5 Tore (1. Halbzeit) zu einer Quote von 1,97 bei bet365

+