Barcelona vs Villarreal Wett Tipp: Souveräner Heimsieg der Katalanen im Camp Nou

Unser Wett-Experte erwartet eine offene Anfangsphase, in der Barcelona jedoch zunehmend die Spielkontrolle übernimmt und am Ende mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnen wird.

Die besten Wetten für Barcelona vs Villarreal

Barcelona -1 Handicap zu einer Quote von 1,92 auf bet365

1. Halbzeit – Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 3,40 auf bet365

2. Halbzeit – Villarreal Tore: Unter 0,5 zu einer Quote von 1,70 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Barcelona 3:1 Villarreal

Torschützen-Wett Tipp: Barcelona – Raphinha, Ferran Torres, Fermín López; Villarreal – Nicolas Pépé

Barcelona feierte am vergangenen Wochenende einen souveränen 3:0-Sieg gegen Levante. Das war die dringend benötigte Antwort auf die wohl schwierigste Woche seit dem Amtsantritt von Hansi Flick im Jahr 2024.

In den beiden vorangegangenen Partien kassierte Barça insgesamt sechs Gegentore bei den Niederlagen gegen Atlético Madrid und Girona. Durch die Pleite im katalanischen Derby mussten sie vorübergehend die Tabellenführung abgeben. Doch Flicks Team kehrte prompt an die Spitze zurück, nachdem Real Madrid am letzten Samstag patzte.

Villarreal reist mit dem Rückenwind von zwei knappen Siegen gegen Levante und Valencia an. Mit 51 Punkten auf dem Konto stehen sie glänzend da, um die Champions-League-Qualifikation unter Dach und Fach zu bringen. Dennoch hat die Mannschaft von Marcelino vier ihrer letzten acht Pflichtspiele verloren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Barcelona vs Villarreal

Barcelona:J. Garcia, Cancelo, E. Garcia, Cubarsí, Koundé, De Jong, Pedri, Raphinha, Fermín, Yamal, Ferran

Villarreal:Junior, Cardona, Veiga, Navarro, Mouriño, Moleiro, Comesaña, Gueye, Buchanan, Pépé, Mikautadze

Barça lässt im Top-Duell nichts anbrennen

Obwohl diese Teams tabellarisch nur zwei Plätze trennen, ist der Qualitätsunterschied deutlich größer. Villarreal versteht es zwar meisterlich, die kleineren Teams der La Liga konstant zu schlagen, doch gegen die Elite Spaniens und Europas ziehen sie regelmäßig den Kürzeren.

Das „Gelbe U-Boot“ beendete die Champions-League-Kampagne mit einer desolaten Ausbeute von nur einem Punkt aus acht Spielen – der schlechteste Wert des Wettbewerbs, gemeinsam mit Kairat aus Kasachstan. Zudem verloren sie alle vier La-Liga-Partien gegen Top-4-Gegner mit mindestens zwei Toren Differenz.

Es ist schwer vorstellbar, dass sich diese Bilanz ausgerechnet gegen ein Barcelona verbessert, das seit letztem Wochenende wieder auf den Rückkehrer Pedri setzen kann. Die Katalanen haben 83 % ihrer Heimspiele in der Liga mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewonnen. Das Handicap -1 bietet daher am 26. Spieltag einen echten Value.

Barcelona vs Villarreal Wette 1: Barcelona -1 Handicap zu einer Quote von 1,92 auf bet365

Offener Schlagabtausch im Camp Nou erwartet

Barcelonas defensive Anfälligkeiten traten in den letzten Wochen immer wieder offen zutage. In der Copa del Rey gegen Atlético wurden sie bereits in der ersten Halbzeit mit vier Gegentoren überrollt.

Auch am vergangenen Wochenende gegen Levante wirkte die Defensive in den ersten 45 Minuten alles andere als sattelfest. Der Außenseiter wäre fast nach weniger als 20 Sekunden in Führung gegangen – nur eine von zwei Großchancen, die sie vor der Pause herausspielten.

Villarreal ist vor dem Tor deutlich kaltschnäuziger als Levante und wird diese Lücken nutzen wollen. Nicolas Pépé hat den Speed, um Barças extrem hohe Verteidigungslinie zu überspringen, während Georges Mikautadze mit drei Toren in seinen letzten vier Einsätzen in Top-Form ist. Ein Tipp darauf, dass beide Teams in der ersten Hälfte treffen, erscheint bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 31,3 % äußerst attraktiv.

Barcelona vs Villarreal Wette 2: 1. Halbzeit – Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 3,40 auf bet365

Die Gastgeber machen nach der Pause hinten dicht

Ein klarer Trend in Barcelonas Heimspielen diese Saison: Frühe Gegentore kassieren, aber nach dem Seitenwechsel die volle Kontrolle zurückgewinnen. Nach einer wackeligen ersten Hälfte ließ Barça letzte Woche nach der Pause lediglich einen xG-Wert von 0,05 zu.

Die katalanischen Giganten haben in dieser La-Liga-Saison zu Hause noch kein einziges Gegentor in der zweiten Halbzeit kassiert. Im Gegenzug erzielten sie vor den eigenen Fans nach der Pause stolze 22 Treffer ohne Antwort. Beeindruckend: 68 % aller Gegentore, die sie in dieser Spielzeit hinnehmen mussten, fielen in der ersten Halbzeit.

Das deutet darauf hin, dass Villarreal früh zuschlagen muss, um überhaupt eine Chance zu haben. Zudem kann Flick auf eine enorme Qualität von der Bank zurückgreifen, da nahezu alle Offensivkräfte fit sind. Das spricht dafür, dass sie den Gegner in der zweiten Hälfte mürbe spielen werden.

Barcelona vs Villarreal Wette 3:2. Halbzeit – Villarreal Tore: Unter 0,5 zu einer Quote von 1,70 auf bet365

