Bayern München vs Gladbach Wett Tipp: Heimsieg für die Bayern, aber die Null steht nicht

Nach dem packenden Sieg gegen Dortmund thronen die Bayern mit elf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga. Gladbach hingegen steckt im Keller fest und rettet sich mit mühsamen fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone in den Spieltag.

Die besten Wetten für Bayern München vs Gladbach

Bayern gewinnt & Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 2,20 bei bet365

Harry Kane erzielt 2+ Tore zu einer Quote von 2,37 bei bet365

Über 2,5 Tore (1. Halbzeit) zu einer Quote von 3,25 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Bayern München 3:1 Borussia Mönchengladbach

Torschützen-Wett Tipp: Bayern München – Kane (2x), Diaz; Borussia Mönchengladbach – Tabakovic

Der FC Bayern kehrt am Freitagabend in die heimische Allianz Arena zurück, wo die Mannschaft von Vincent Kompany die Gladbacher Borussia empfängt.

Die Münchner sind nach den Dämpfern im Januar – der Heimniederlage gegen Augsburg und dem Remis in Hamburg – wieder voll in der Spur. Seit diesem Punktverlust haben die Bayern ihre letzten vier Spiele allesamt gewonnen und dabei stolze 14 Treffer erzielt.

Auch die direkte Bilanz gegen die Fohlen liest sich aus Sicht der Roten zuletzt beeindruckend: Die letzten fünf Pflichtspiel-Duelle gingen allesamt an den FCB. Bemerkenswert dabei: In den letzten drei Aufeinandertreffen hielten die Bayern hinten sogar die Null.

Gladbach hingegen muss den Blick weiterhin nervös nach unten richten. Trotz des wichtigen 1:0-Heimsiegs gegen Union Berlin am vergangenen Wochenende beträgt das Polster auf die direkten Abstiegsplätze lediglich fünf Zähler. Die Formkrise sitzt tief: Nur zwei der letzten elf Bundesliga-Partien konnten gewonnen werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Gäste ohne den gesperrten Mittelfeldmotor Yannik Engelhardt in die Allianz Arena reisen müssen, der in der Saison 25/26 bisher zum Stammpersonal gehörte. Auch hinter dem Einsatz von Verteidiger Kota Takai steht noch ein Fragezeichen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayern München vs Gladbach

Bayern München:Neuer, Laimer, Tah, Stanisic, Upamecano, Pavlovic, Kimmich, Olise, Diaz, Musiala, Kane

Gladbach:Nicolas, Takai, Diks, Elvedi, Castrop, Scally, Sander, Stöger, Honorat, Mohya, Tabakovic

Heimsieg für Kompanys Elf, aber ohne Clean Sheet

Die Bayern holen in der Allianz Arena durchschnittlich 2,58 Punkte pro Spiel. Gladbach hingegen präsentiert sich in der Ferne schwach und kommt auswärts nur auf einen Punkt pro Partie – bei einer Siegquote von gerade einmal 25 %. Das liegt deutlich unter dem Bundesliga-Schnitt von 30 %.

Nach den richtungsweisenden Siegen gegen Dortmund und Eintracht Frankfurt strotzen die Bayern vor Selbstvertrauen. Gladbach wird zwar versuchen, den Schwung aus dem Sieg gegen Union mitzunehmen, doch der letzte Auswärtserfolg der Fohlen datiert vom 5. Dezember.

Obwohl ein klarer Bayern-Sieg wahrscheinlich ist, spricht vieles dafür, dass Gladbach zum Torerfolg kommt. Die Bayern haben in acht ihrer letzten neun Bundesliga-Heimspiele mindestens ein Gegentor kassiert. Die Wette "Beide Teams treffen" (BTTS) ging in 67 % der Bayern-Heimspiele auf.

Die Quote für einen Heimsieg bei gleichzeitigem Gegentor liegt bei einer berechneten Wahrscheinlichkeit von 45,45 %. Das macht diese Auswahl zum Top-Value-Pick unserer Bayern München vs. Gladbach Wett Tipps.

Bayern München vs Gladbach Wette 1: Bayern gewinnt & Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 2,20 bei bet365

Kanes Torhunger ist ungestillt

Harry Kane steht aktuell bei 30 Toren in 24 Bundesliga-Einsätzen. Seine Quote ist schlichtweg phänomenal: Er kommt in dieser Spielzeit auf durchschnittlich 1,62 Scorerpunkte pro Spiel. In Sachen Toren pro 90 Minuten liegt er mit 1,33 im 99. Perzentil der Liga.

Diese Statistik zeigt seit dem Jahreswechsel steil nach oben. Seit Januar hat Kane in fünf von neun Ligaspielen doppelt oder mehrfach getroffen – eine Quote von 55,56 % für einen Doppelpack pro Spiel.

Dass Kane am Freitagabend erneut mindestens zweifach trifft, wird derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 40 % eingepreist. Basierend auf seiner Formkurve im Jahr 2026 bietet diese Wette massiven Value. Mit 32 Jahren spielt Kane die wohl effizienteste Saison seiner Karriere.

Bayern München vs Gladbach Wette 2: Harry Kane erzielt 2+ Tore zu einer Quote von 2,37 bei bet365

Spektakel schon in der ersten Halbzeit

In der Hälfte aller Bayern-Heimspiele in dieser Saison fielen bereits vor der Pause drei oder mehr Tore. Zudem wurden 52 % aller Heimtreffer des FCB in den ersten 45 Minuten erzielt. Besonders gefährlich sind die Bayern zwischen der 16. und 30. Minute – hier fielen 13 ihrer bisherigen 48 Heimtore.

Zwar endeten nur 17 % der Gladbacher Auswärtsspiele mit einem "Über 2,5 Tore" in der ersten Halbzeit, doch die Fohlen kassierten 56 % ihrer Auswärts-Gegentore bereits im ersten Durchgang.

Wir erwarten, dass die Bayern von Beginn an Druck machen und das Spiel dominieren. Daher gewichten wir die Offensiv-Daten der Münchner höher als die Defensiv-Statistiken der Gladbacher. Drei oder mehr Tore in der ersten Halbzeit bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 33,33 % sind hier ein absolut spielbarer Tipp.

Bayern München vs Gladbach Wette 3:Über 2,5 Tore (1. Halbzeit) zu einer Quote von 3,25 bei bet365

+