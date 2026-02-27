Hamburg vs RB Leipzig Wett Tipp: Gastgeber wollen Serie ausbauen

Unser Experte erwartet ein enges Unentschieden im Volksparkstadion, in dem die Hausherren in dieser Spielzeit bisher erst zwei Niederlagen hinnehmen mussten.

Die besten Wetten für Hamburg vs RB Leipzig

Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore, zu einer Quote von 1,77 bei bet365

Christoph Baumgartner erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage, zu einer Quote von 2,00 bei bet365

RB Leipzig gewinnt die erste Halbzeit, zu einer Quote von 2,62 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Hamburg 2:2 RB Leipzig

Torschützen-Wett Tipp: Hamburg – Rayan Philippe, Ransford Königsdörffer; RB Leipzig – Christoph Baumgartner, Yan Diomande

Nach einem frühen Rückstand bewies der HSV Moral und sicherte sich zuletzt ein 1:1-Remis gegen Mainz in der Mewa Arena. Der Treffer von Fabio Vieira im zweiten Durchgang baute die ungeschlagene Serie der „Rothosen“ in der Bundesliga auf mittlerweile sechs Partien aus (zwei Siege, vier Remis).

Eines der Highlights dieser Serie war der Punktgewinn gegen die Offensiv-Power des FC Bayern Ende Januar. Die Mannschaft von Merlin Polzin reitet aktuell auf der längsten Erfolgswelle im Oberhaus seit 2011. Dennoch steht die Ausbeute von nur drei Siegen aus den letzten zehn Ligaspielen einer noch besseren Platzierung im Weg.

Unterdessen ist auch RB Leipzig seit drei Spielen ungeschlagen. Allerdings mussten sich die Sachsen zuletzt zweimal in Folge mit einem 2:2-Unentschieden gegen Wolfsburg und Borussia Dortmund begnügen.

Die „Roten Bullen“ von Ole Werner belegen aktuell den fünften Tabellenplatz. Der Rückstand auf den VfB Stuttgart und den letzten Champions-League-Rang beträgt zwei Zähler, während Bayer Leverkusen den Leipzigern mit demselben Abstand im Nacken sitzt.

Satte 15 Punkte trennen Leipzig und Hamburg derzeit, wobei die Gastgeber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben. Das Hinspiel in der Red Bull Arena endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Leipziger, wobei Christoph Baumgartner den entscheidenden Treffer markierte.

Diesmal könnte jedoch die Kulisse im Volkspark das Zünglein an der Waage sein. Der Heimvorteil soll Hamburg dabei helfen, die Serie von sechs ungeschlagenen Spielen weiter auszubauen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Hamburg vs RB Leipzig

Hamburg:Fernandes, Omari, Torunarigha, Capaldo, Muheim, Remberg, Vieira, Jatta, Otele, Königsdörffer, Glatzel

RB Leipzig:Vandevoordt, Lukeba, Orban, Baku, Raum, Schlager, Seiwald, Baumgartner, Gruda, Diomande, Romulo

Tore auf beiden Seiten vorprogrammiert

Abgesehen von zwei torlosen Auftritten Mitte Januar hat der HSV in acht der letzten zehn Spiele immer getroffen. In drei der letzten vier Ligaspiele erzielten sie sogar mindestens zwei Tore. Das 1:1 gegen Mainz war die einzige Ausnahme, in der die Hamburger Offensive zuletzt nicht mehrfach zuschlug.

Zudem stellt Hamburg aktuell die achtbesten Heimelf der Liga. Die „Rothosen“ haben im Volksparkstadion erst zwei Niederlagen kassiert – der zweitniedrigste Wert der laufenden Saison. Mit 18 erzielten Toren bei 13 Gegentreffern vor eigenem Publikum ist Spektakel garantiert.

RB Leipzig steht in der Auswärtstabelle auf Rang vier (fünf Siege, drei Remis, drei Niederlagen). Dennoch weist die Elf von Ole Werner die zweitschlechteste Auswärts-Tordifferenz der Top-6-Teams auf. 17 Tore stehen 15 Gegentreffern in elf Gastspielen gegenüber.

Da Leipzig in jedem der letzten drei Bundesliga-Siege exakt zwei Tore erzielte, bringen sie definitiv die Qualität mit, um die Hamburger Defensive zu knacken. Der HSV wartet zwar seit fünf Spielen auf einen Sieg gegen RB, hat aber in vier aufeinandertreffenden Begegnungen in Folge getroffen.

Ein Wett Tipp auf „Beide Teams treffen“ kombiniert mit „Über 2,5 Tore“ verspricht hier sehr realistische Gewinnchancen.

Hamburg vs RB Leipzig Wette 1: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore, zu einer Quote von 1,77 bei bet365

Der Österreicher wirbelt im Volkspark

Christoph Baumgartner gehört in dieser Saison zweifellos zu den prägenden Figuren der Bundesliga. In 22 Ligaeinsätzen traf der Österreicher zehnmal, was 22,7 % aller Leipziger Saisontore (44) entspricht. Zusätzlich glänzte er mit sieben Torvorlagen für seine Mitspieler.

Der Mittelfeld-Regisseur bildet zusammen mit Yan Diomande ein brandgefährliches Duo, das zusammen bereits 18 Saisontore verbuchen konnte. Baumgartner erzielte zudem bereits drei Siegtreffer, darunter einen sehenswerten Doppelpack beim 2:1 gegen den FC Köln Anfang Februar.

Zuletzt schnürte er auch gegen Dortmund einen Doppelpack in der ersten Halbzeit, bevor der BVB in der Nachspielzeit noch ausgleichen konnte. Mit vier Toren aus den letzten drei Ligaspielen strotzt der 26-Jährige nur so vor Selbstvertrauen. Angesichts seiner aktuellen Verfassung bietet die Quote für ein Tor oder eine Vorlage von Baumgartner exzellenten Value.

Hamburg vs RB Leipzig Wette 2: Christoph Baumgartner erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage, zu einer Quote von 2,00 bei bet365

Leipzig mit dem Blitzstart

Leipzig ging in jedem der letzten drei Auswärtsspiele in der Bundesliga mit 1:0 in Führung. Allerdings führten sie nur in einer dieser Partien auch zur Halbzeit. Dass diese Pausenführung ausgerechnet im letzten Auswärtsspiel gegen Köln gelang, dürfte der Mannschaft Auftrieb geben. Auch gegen Dortmund lag man nach dem Baumgartner-Doppelpack zur Pause vorn.

Insgesamt führten die „Roten Bullen“ in dieser Saison bereits zehnmal zur Halbzeit. Dem stehen zehn Unentschieden zur Pause und nur drei Rückstände gegenüber.

Der HSV hingegen lag in acht seiner 22 Spiele zum Seitenwechsel hinten. Zuletzt geschah dies gegen Mainz, als Nadiem Amiri kurz vor dem Pausenpfiff traf. Zwar haben die Hamburger ihre Defensive zuletzt stabilisiert, doch aufgrund der offensiven Wucht und des hohen Tempos zu Spielbeginn erwarten wir, dass Leipzig im ersten Durchgang in Führung geht.

Hamburg vs RB Leipzig Wette 3:RB Leipzig gewinnt die erste Halbzeit, zu einer Quote von 2,62 bei bet365

+