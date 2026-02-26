Leeds vs Manchester City Wett Tipp: Die Cityzens jagen Arsenal weiter

Wir setzen auf einen weiteren Sieg von City. Die Mannschaft will den Rückstand auf Arsenal verkürzen und peilt dafür drei Punkte an der Elland Road an.

Die besten Wetten für Leeds vs Manchester City

Sieg Manchester City zu einer Quote von 1.60 auf bet365

Beide Teams treffen & Über 2.5 Tore zu einer Quote von 2.00 auf bet365

Erling Haaland trifft jederzeit zu einer Quote von 1.57 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Leeds 1:2 Manchester City

Torschützen-Wett Tipp: Leeds – Dominic Calvert-Lewin; Man City – Erling Haaland, Antoine Semenyo

Mit nur noch 11 verbleibenden Spieltagen präsentiert sich Leeds United in der Premier League weiterhin stabil. Die "Whites" haben wettbewerbsübergreifend nur zwei ihrer letzten 16 Partien verloren und liegen aktuell sechs Punkte vor den Abstiegsrängen. Siege waren zuletzt zwar Mangelware, doch Daniel Farke hat das Team defensiv extrem schwer knackbar gemacht.

Manchester City hat sich nach der kleinen Schwächephase im Januar eindrucksvoll zurückgemeldet. Sieben der letzten acht Spiele wurden gewonnen, wobei die Guardiola-Elf stolze 18 Tore erzielte. Pep und seine Männer werden alles daran setzen, an diesem Wochenende den Druck auf Spitzenreiter Arsenal maximal zu erhöhen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Leeds vs Manchester City

Leeds: Darlow, Bogle, Struijk, Rodon, Justin, Gudmundsson, Gruev, Ampadu, Stach, Aaronson, Calvert-Lewin

Manchester City:Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri, Rodri, Silva, O’Reilly, Semenya, Foden, Haaland

City marschiert weiter

Leeds United konnte im letzten Spiel einen beachtlichen Punkt beim 1:1 gegen Aston Villa entführen. Im Kalenderjahr 2026 konnten bisher nur Arsenal und Newcastle United gegen Leeds gewinnen – zudem trafen sie in fast jedem Spiel (bis auf zwei Ausnahmen). Dennoch wartet mit diesem Manchester City nun eine Mammutaufgabe auf das Team von Daniel Farke.

Noah Okafor wird nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gegen Birmingham fehlen, aber Gabriel Gudmundsson sollte rechtzeitig fit werden. Die Gastgeber sind insgesamt gut besetzt, auch Daniel James ist wieder eine Option. Bei City fallen Josko Gvardiol und Mateo Kovacic weiterhin aus, während hinter dem Einsatz von Jeremy Doku noch ein Fragezeichen steht.

Aufgrund der individuellen Qualität und der starken Form geht City als klarer Favorit ins Rennen. Die Elland Road ist traditionell kein leichtes Pflaster, aber die Gäste sollten genug Power haben, um den Dreier einzufahren. Wir tippen auf den nächsten Sieg für Pep Guardiola.

Leeds vs Manchester City Wette 1: Sieg Manchester City zu einer Quote von 1.60 auf bet365

Torfestival an der Elland Road?

Es gibt gute Gründe, an diesem Wochenende mit reichlich Action in den Strafräumen Yorkshires zu rechnen. Kein Team in der Premier League hat eine höhere Quote an Heimspielen, in denen beide Mannschaften trafen (69 %), als Leeds United. Das Gleiche galt zudem für mehr als die Hälfte der Auswärtsspiele von City in der laufenden Saison 2025/26.

Ein Blick auf die Statistik zeigt: In fünf der letzten sechs Spiele von Leeds hieß es am Ende "BTTS" (Both Teams To Score), bei City war dies in vier der letzten sechs Partien der Fall. Das Problem für die Hausherren: Sie erzielen selten mehr als einen Treffer pro Spiel. Da die Skyblues jedoch offensiv derzeit aus allen Rohren feuern, werden sie die Männer in Weiß am Ende wohl einfach überrollen.

Da Guardiolas Defensive zuletzt nicht immer die Null halten konnte, erwarten wir insgesamt mindestens drei Tore und einen Sieg für City.

Leeds vs Manchester City Wette 2: Beide Teams treffen & Über 2.5 Tore zu einer Quote von 2.00 auf bet365

Erling Haaland zurück in Yorkshire

Er mag ein norwegischer Superstar sein, doch Erling Haaland wurde in Leeds geboren. Für den Sohn des ehemaligen Leeds-Profis Alfie Haaland ist dieses Spiel also eine erneute Heimkehr. Und er wird brennen: Der 25-Jährige erzielte in seinen letzten zehn Ligaspielen "nur" drei Tore – für seine außergewöhnlichen Verhältnisse fast schon eine Durststrecke.

Angesichts der defensiven Lücken bei Leeds wird er darauf spekulieren, das eine Tor zu erzielen, das ihm noch zur 30-Tore-Marke in der Saison 2025/26 fehlt. In den letzten zwei Duellen gegen den Ex-Klub seines Vaters blieb er ohne Treffer, doch wir gehen davon aus, dass er dieses Mal zuschlägt. Haaland ist eine permanente Gefahr, und Farke weiß genau, wie schwer er zu kontrollieren ist.

Leeds vs Manchester City Wette 3: Erling Haaland trifft jederzeit zu einer Quote von 1.57 auf bet365

