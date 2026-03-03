Hamburger SV vs. Leverkusen prognosen: Königsdörffer, Vieira in form

Unsere Wett-Experten rechnen mit mehr als zwei Toren auf beiden Seiten, einem von Königsdörffer oder Vieira und einem Treffer des HSV vor der Pause.

Beste Wetten für Hamburger SV vs. Leverkusen

Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.92 bei bet365

Einer der beiden erzielt ein Tor – Ransford-Yeboah Königsdörffer oder Fabio Vieira Quote 1.98 bei bet365

Hamburger SV erzielt mind. 1 Tor in der 1. Hälfte Quote 2.20 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form des HSV und der Werkself

Für den Hamburger SV kommt das Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen drei Tage nach dem 1:2 gegen RB Leipzig. Hierbei riss eine Serie, in der der HSV vier Unentschieden und zwei Siege erreichte. Zwischen dem 2:2 gegen den FC Bayern und dem 1:1 in Mainz feierte er das 2:0 in Heidenheim sowie das 3:2 gegen Union Berlin.

Bayer Leverkusen kam am Samstag vor heimischer Kulisse nicht über das 1:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 hinaus. Damit blieb die Werkself zum dritten Mal binnen vier Bundesliga-Auftritten sieglos. Denn das 4:0 gegen den FC St. Pauli am 14. Februar gelang zwischen dem 1:1 bei Gladbach und dem 0:1 bei Union Berlin.

Voraussichtliche Aufstellungen für Hamburger SV vs. Leverkusen

Hamburger SV – voraussichtliche Aufstellung: Fernandes, Omari, Vuskovic, Torunarigha, Mikelbrencis, Vieira, Remberg, Sambi Lokonga, Königsdörffer, Otele, Downs

Fernandes, Omari, Vuskovic, Torunarigha, Mikelbrencis, Vieira, Remberg, Sambi Lokonga, Königsdörffer, Otele, Downs Leverkusen – voraussichtliche Aufstellung: Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba, Tape, Fernandez, Palacios, Grimaldo, Hofmann, Poku, Schick

Der Hamburger SV und Bayer Leverkusen netzen insgesamt mehr als zweimal ein

In allen jüngsten drei Meisterschaftsspielen des Hamburger SV erzielten beide Mannschaften insgesamt mehr als zwei Tore. Denn vor dem 1:2 gegen RB Leipzig traf dieses Muster auf das 2:2 gegen den FC Bayern sowie auf das 3:2 gegen Union Berlin zu. Dazwischen erreichte der HSV das 2:0 beim Schlusslicht aus Heidenheim und das 1:1 in Mainz.

Zudem kamen in drei der letzten fünf Bundesliga-Partien von Bayer Leverkusen Treffer auf beiden Seiten zustande. Einem 3:1 bei Eintracht Frankfurt von Ende Januar folgten zwei 1:1 bei Borussia Mönchengladbach sowie am Samstag gegen den 1. FSV Mainz 05. Zwischen den Punktteilungen verzeichnete die Werkself das 4:0 gegen den FC St. Pauli und das 0:1 bei Union Berlin.

Unterm Strich reiht sich Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja unter die plausiblen Hamburger SV vs. Bayer Leverkusen Prognosen ein.

Hamburger SV vs. Leverkusen Wette 1: Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.92 bei bet365

Königsdörffer oder Vieira treffen gegen die Werkself

In allen jüngsten fünf Bundesliga-Begegnungen des Hamburger SV netzten entweder Ransford Königsdörffer oder Fabio Vieira ein. Für Königsdörffer, der zuvor ausschließlich beim 1:1 gegen Borussia Dortmund getroffen hatte, endete mit dem 1:0 in Heidenheim eine seit November andauernde Durststrecke. Eine Woche später traf der 24-Jährige beim 3:2 gegen Union Berlin im Doppelpack.

Vieira trug sich hingegen beim 1:2 gegen RB Leipzig zum dritten Mal in fünf Bundesliga-Partien und zum zweiten Mal am Stück in die Schützenliste ein. Denn nach dem vorläufigen 1:0 gegen den FC Bayern traf der Portugiese beim 1:1 in Mainz. Überdies leistete er die Vorarbeit zum zweiten Treffer in Heidenheim.

Deshalb lohnt sich ein Blick auf den Markt Einer der beiden erzielt ein Tor – Ransford-Yeboah Königsdörffer oder Fabio Vieira.

Hamburger SV vs. Leverkusen Wette 2: Einer der beiden erzielt ein Tor – Ransford-Yeboah Königsdörffer oder Fabio Vieira Quote 1.98 bei bet365

Der Hamburger SV erzielt gegen Bayer Leverkusen vor der Pause ein Tor

Mit Ausnahme des 3:1 bei Eintracht Frankfurt ließ Bayer Leverkusen in allen jüngsten Liga-Auswärtsspielen seit Anfang Dezember in der ersten Spielhälfte ein Tor zu. Und nach der Winterpause stand es exemplarisch bei der TSG Hoffenheim sowie bei Union Berlin zur Pause 0:1. Dazwischen verzeichnete die Werkself bei Borussia Mönchengladbach ein 1:1.

Zudem netzte der Hamburger SV in vier seiner bislang letzten fünf Bundesliga-Auftritten vor der Halbzeit ein. Gegen den FC Bayern, in Heidenheim sowie gegen RB Leipzig trafen die Hanseaten in dieser Phase einmal. Beim 3:2 gegen Union Berlin stand es hingegen beim Seitenwechsel 2:1.

Aus diesen Gründen zählt der Markt Hamburger SV erzielt mind. 1 Tor in der 1. Hälfte zu den realistischen Märkten im Volksparkstadion.

Hamburger SV vs. Leverkusen Wette 3: Hamburger SV erzielt mind. 1 Tor in der 1. Hälfte Quote 2.20 bei bet365

