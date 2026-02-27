Manchester United vs Crystal Palace Wett Tipp: United stürmt nach vorne

Bei Crystal Palace fehlt aktuell die Einheit – sowohl auf als auch neben dem Platz. Das formstarke Team von Michael Carrick wird darauf brennen, diese Verunsicherung eiskalt auszunutzen.

Die besten Wetten für Manchester United vs Crystal Palace

Manchester United gewinnt die 1. Halbzeit zu einer Quote von 2,05 bei bet365

Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 1,75 bei bet365

Benjamin Sesko trifft jederzeit zu einer Quote von 2,10 beibet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Manchester United 2:1 Crystal Palace

Torschützen-Wett Tipp: Manchester United – Sesko, Cunha; Crystal Palace – S. Larsen

Manchester United hat das Ziel, den vierten Tabellenplatz in der Premier League mit einem Heimsieg gegen Crystal Palace am Sonntagnachmittag weiter zu festigen.

Die Ära von Michael Carrick als Interimstrainer – der auf Ruben Amorim folgte – hätte kaum besser beginnen können. Die Red Devils haben fünf ihrer letzten sechs Ligaspiele gewonnen. Zuletzt gab es einen hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg bei Everton, bei dem United den wütenden Angriffen der „Toffees“ standhalten musste. Ein klinisch vorgetragener Umschaltmoment in der zweiten Halbzeit besiegelte schließlich das Schicksal von Everton.

Die Heimform von United präsentiert sich in dieser Saison extrem stabil. Das ist ein krasser Kontrast zu den Vorjahren, in denen Gastmannschaften das Old Trafford fast schon gerne besuchten. In der Saison 2025/26 holte United bisher durchschnittlich 2,08 Punkte pro Heimspiel und erzielte dabei 1,92 Tore pro Partie. Dieser Wert liegt nur knapp unter ihrem xG-Schnitt von 1,95, was unterstreicht, dass die aktuelle Form absolut nachhaltig ist.

Crystal Palace ist in den letzten Wochen in der Tabelle abgerutscht, da die „Eagles“ den Weg aus ihrer Krise einfach nicht finden. Die Bestätigung, dass Oliver Glasner den Verein im Sommer verlassen wird, scheint die Kabine zusätzlich verunsichert zu haben. Seit dem 14. Dezember konnten sie nur zwei von zwölf Premier-League-Spielen gewinnen.

Die Auswärtsform war in dieser Saison noch der rettende Anker für Palace. Im Selhurst Park, wo der fanatische Support normalerweise den Unterschied macht, holten sie im Schnitt nur 1,07 Punkte. In der Fremde hingegen gewannen sie sechs ihrer 13 Partien in der Spielzeit 2025/26 bei nur zwei Unentschieden. Das deutet darauf hin, dass wir am Wochenende wahrscheinlich eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung sehen werden – ein Remis ist eher unwahrscheinlich.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester United vs Crystal Palace

Manchester United:Lammens, Shaw, Dalot, Maguire, Martinez, Casemiro, Mainoo, Fernandes, Diallo, Mbeumo, Cunha

Crystal Palace:Henderson, Richards, Canvot, Riad, Munoz, Mitchell, Hughes, Wharton, Sarr, Pino, S. Larsen

Carricks Männer gehen früh in Führung

United hat sich in dieser Saison als echtes Starter-Team im eigenen Stadion erwiesen. In 85 % ihrer Heimspiele 2025/26 erzielten sie das erste Tor des Spiels. Zudem führten sie in 62 % der Partien im Old Trafford bereits zur Halbzeitpause.

Obwohl Palace in 62 % ihrer Auswärtsspiele in der Premier League zuerst getroffen hat, könnte die Belastung durch die Europa League schwer wiegen. Auch die Ungewissheit über die Zukunft von Oliver Glasner dürfte der Stimmung in der Kabine der Eagles kaum zuträglich sein.

Im Durchschnitt erzielt United zu Hause das erste Tor in der 29. Minute – das liegt unter dem Ligadurchschnitt von 31 Minuten. Palace hingegen kassiert auswärts das erste Gegentor im Schnitt in der 38. Minute, was darauf hindeutet, dass sie oft noch vor dem Pausenpfiff in Rückstand geraten.

Aktuell wird die Wahrscheinlichkeit für eine Pausenführung von United auf nur 48,78 % geschätzt. Für uns ist dies der wertvollste Tipp aus unserem Trio der Manchester United vs. Crystal Palace Wett Tipps.

Manchester United vs Crystal Palace Wette 1: Manchester United gewinnt die 1. Halbzeit zu einer Quote von 2,05 bei bet365

Tore auf beiden Seiten im Old Trafford

Manchester United hat in den letzten drei Heimspielen jeweils zwei oder mehr Tore erzielt. Zudem haben sie in jedem ihrer letzten 15 Premier-League-Spiele mindestens einmal getroffen. Palace wiederum war in zehn von 13 Auswärtsspielen in dieser Saison erfolgreich, was einer starken Trefferquote von 76,9 % entspricht.

Die Wettmärkte gehen derzeit nur von einer 58,82-prozentigen Chance aus, dass am Sonntag beide Teams treffen. Allerdings kassiert United zu Hause durchschnittlich 1,15 Gegentore. Palace blieb in nur 23 % ihrer Auswärtsreisen ohne eigenen Treffer, was deutlich unter dem Ligadurchschnitt von 28 % liegt.

Sie haben es in dieser Saison geschafft, selbst in schwierigen Auswärtsspielen wie bei Aston Villa oder dem Erzrivalen Brighton einzunetzen. Kurzfristig betrachtet hat Palace in sieben ihrer letzten acht Auswärtsspiele getroffen.

Manchester United vs Crystal Palace Wette 2: Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 1,75 bei bet365

Value-Tipp: Sesko schnappt sich sein siebtes Tor im achten Spiel

Benjamin Sesko war am Montagabend der Matchwinner beim 1:0-Sieg über Everton. Der slowenische Nationalspieler drängt nun massiv auf einen Platz in der Startelf gegen Palace. Seine aktuelle Form ist beeindruckend: In seinen letzten sieben Einsätzen für United erzielte er sechs Tore.

Sesko kommt nun auf durchschnittlich 0,55 Tore pro 90 Minuten. Dennoch wird seine Wahrscheinlichkeit, am Sonntag zu treffen, von den Buchmachern nur auf 40 % geschätzt. Es gibt zwar noch eine Restunsicherheit, ob er von Beginn an aufläuft, aber es wird immer wahrscheinlicher, dass Carrick Diallo auf die Bank setzt, Cunha auf den rechten Flügel zieht und Sesko die zentrale Rolle im Sturm anvertraut.

Der Stürmer zeigt immer deutlicher, dass er in der Premier League angekommen ist. Er liegt im 99. Perzentil für abgegebene Schüsse pro 90 Minuten (3,57) und ebenfalls im 99. Perzentil für Schüsse aufs Tor (1,98). Wenn man all das berücksichtigt, ist ein Tipp auf einen Sesko-Treffer bei einer 40-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein smarter Move, sofern er in der Startformation steht.

Manchester United vs Crystal Palace Wette 3:Benjamin Sesko trifft jederzeit zu einer Quote von 2,10 bei bet365

