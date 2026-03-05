Mainz vs. Stuttgart Prognosen: Undav in bestechender Form

Unsere Wett-Experten rechnen mit mehr als einem Tor des VfB Stuttgart – davon eines von Undav – sowie mindestens einem Treffer des 1. FSV Mainz 05.

Beste Wetten für Mainz vs. Stuttgart

Mehr als 1.5 Tore VfB Stuttgart Quote 1.80 bei bet365

Torschütze Deniz Undav zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.30 bei bet365

Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.77 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Rheinhessen und der Schwaben

Der 1. FSV Mainz 05 empfängt den VfB Stuttgart nach drei sieglosen Meisterschaftsspielen, in denen er insgesamt zwei Punkte mitnahm. Diese holten die Rheinhessen mit zwei 1:1 – gegen den Hamburger SV sowie am Samstag bei Bayer Leverkusen. Der Vormonat begann zuvor mit dem 2:0 gegen den FC Augsburg – damit gelang der vierte Dreier in fünf Runden – doch es folgte das 0:4 bei Borussia Dortmund.

Hingegen holte der VfB Stuttgart am Sonntag mit dem 4:0 gegen den VfL Wolfsburg den vierten Sieg in sechs Bundesliga-Partien. Doch in der Ferne verzeichneten die Schwaben zuletzt, und nach dem 3:0 in Mönchengladbach, das 1:2 beim FC St. Pauli und das 3:3 in Heidenheim. Dazwischen gelang ihnen ein 3:1 gegen den 1. FC Köln.

Voraussichtliche Aufstellungen für Mainz vs. Stuttgart

Mainz – voraussichtliche Aufstellung: Batz, Kohr, Posch, Potulski, da Costa, Kaishu, Widmer, Nebel, Lee, Becker, Tietz

Batz, Kohr, Posch, Potulski, da Costa, Kaishu, Widmer, Nebel, Lee, Becker, Tietz Stuttgart – voraussichtliche Aufstellung: Nübel, Jeltsch, Chabot, Hendriks, Leweling, Karazor, Stiller, Mittelstädt, Undav, Führich, Demirovic

In Mainz - Stuttgart treffen die Gäste mindestens zweimal

Der VfB Stuttgart netzte in allen seinen bisherigen neun Bundesliga-Auftritten nach der Winterpause ein – und in sechs dieser Partien gelang ihm das mindestens zweimal. So endete etwa der Januar mit dem 3:0 in Mönchengladbach, ehe die Schwaben das 1:0 gegen den SC Freiburg und das 1:2 beim FC St. Pauli verzeichneten. Und vor dem 4:0 gegen den VfL Wolfsburg gab es das 3:1 gegen den 1. FC Köln und das 3:3 in Heidenheim.

Überdies spielte der 1. FSV Mainz 05 in seinen bislang letzten neun Meisterschaftsspielen ausschließlich gegen den FC Augsburg zu Null. Dem 2:0 gegen die Fuggerstädter folgte das 0:4 bei Borussia Dortmund, bei dem Borussia Dortmund allein in der ersten Spielhälfte dreimal traf. Danach kamen die Rheinhessen nicht über die 1:1 gegen den HSV sowie in Leverkusen hinaus.

Daher stellt der Markt Mehr als 1.5 Tore VfB Stuttgart eine der plausiblen 1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart Prognosen dar.

Mainz vs. Stuttgart Wette 1: Mehr als 1.5 Tore VfB Stuttgart Quote 1.80 bei bet365

Undav netzt auch gegen die Nullfünfer ein

Mit seinem Treffer in der 21. Minute leitete Deniz Undav den 4:0-Heimerfolg des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg ein. Gleichzeitig netzte der deutsche Teamstürmer zum dritten Mal binnen ebenso vieler Bundesliga-Partien ein. Denn nach dem 3:1 gegen den 1. FC Köln bewahrte er die Schwaben mit seinem 3:3 in der Schlussphase beim 1. FC Heidenheim vor der Niederlage.

Über die gesamte Bundesliga-Saison gesehen markierte Undav gegen die Wölfe sein 14. Tor in 17 Spieltagen. Drei seiner Treffer gelangen ihm im Januar bei Bayer Leverkusen, gegen Eintracht Frankfurt sowie bei Borussia Mönchengladbach. Überdies lieferte er die Vorlage zum 1:0 gegen den SC Freiburg.

Aus diesen Gründen lohnt sich ein Blick auf den Markt Torschütze Deniz Undav zu einem beliebigen Zeitpunkt.

Mainz vs. Stuttgart Wette 2: Torschütze Deniz Undav zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 2.30 bei bet365

Der 1. FSV Mainz 05 erzielt mindestens ein Tor gegen den VfB Stuttgart

Mit dem 4:0 gegen den VfL Wolfsburg riss eine Serie des VfB Stuttgart, in der die Schwaben dreimal nicht zu Null spielten. Im Zuge dessen ließen die Schwaben beim 1:2 gegen den FC St. Pauli und beim 3:3 in Heidenheim insgesamt fünf Gegentreffer zu. Dazwischen setzten sich die Schwaben gegen den 1. FC Köln mit 3:1 durch.

Zudem traf der 1. FSV Mainz 05 – abseits des 0:4 in Dortmund – in allen Bundesliga-Spielen nach der Pause. Mittlerweile durchleben die Rheinhessen eine Trendwende, doch sie netzten zweimal bei Union Berlin sowie ebenso oft in Leipzig ein. Und zuletzt erreichten sie die 1:1 gegen den Hamburger SV sowie bei Bayer Leverkusen.

Deshalb zählt der Markt Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja zu den realistischen Optionen beim Duell in der Mewa Arena.

Mainz vs. Stuttgart Wette 3: Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.77 bei bet365

