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Was ist der gültige Interwetten Bonus Code im März 2026?

Entdecke die Details zum Interwetten Bonus Code für März 2026 und das Willkommensangebot for Neukunden.

Kategorie Sportwetten Slots (Spielautomaten) Angebotsbeschreibung 100 % bis zu 100 € 100 % bis zu 100 € Umsatzbedingungen 5x Bonusbetrag 30x Bonusbetrag Mindestquote / Details Mindestquote 1,70 Max. Einsatz pro Spin beachten Gültigkeit 14 Tage 14 Tage Besonderheit Freischaltung in 5 Schritten (je 20 %) Freischaltung in 5 Schritten (je 20 %)

Wie verwendet man den Interwetten Promo Code?

Wenn du den Interwetten Bonus Code verwenden möchtest, um in die Angebote des Buchmachers hineinzuschnuppern, findest du hier eine kurze Anleitung.

Schritt 1 🌐: Rufe die offizielle Webseite von Interwetten auf.

Rufe die offizielle Webseite von Interwetten auf. Schritt 2 🖱️: Wähle den Registrieren-Button aus, der sich im oberen Bereich der Seite befindet.

Wähle den Registrieren-Button aus, der sich im oberen Bereich der Seite befindet. Schritt 3 📝: Gib deine persönlichen Daten an und trage eine gültige E-Mail-Adresse ein.

Gib deine persönlichen Daten an und trage eine gültige E-Mail-Adresse ein. Schritt 4 💳: Wähle eine bevorzugte Zahlungsmethode aus und führe deine erste Einzahlung durch. Gib dabei den verfügbaren Interwetten Bonus Code ein.

Wähle eine bevorzugte Zahlungsmethode aus und führe deine erste Einzahlung durch. Gib dabei den verfügbaren Interwetten Bonus Code ein. Schritt 5 ✅: Bestätige das Anlegen deines Kontos, indem du den Aktivierungslink in der Willkommensnachricht per E-Mail anklickst.

Bevor eine erste Auszahlung von Wettgewinnen möglich ist, muss dein Konto verifiziert werden. Dazu sendest du dem Kundenservice die notwendigen Unterlagen zu (Adressnachweis etc).

Das Einstiegsangebot der Interwetten-Plattform richtet sich an Sport-Tipper und Glücksspieler, die bereit sind, 10 Euro oder mehr auf ihr Konto einzuzahlen. Für Tipper gilt eine Mindestquote von 1,7. Glücksspieler können sowohl Slots als auch andere Spiele nutzen.

Zu beachten ist, dass Glücksspielumsätze im Unterschied zu den Sportwetten nicht zu 100 Prozent gewertet werden. Slot-Einsätze zählen zu 20 Prozent, Einsätze im Roulette sowie in den Gameshows zu ca. 7 Prozent. Einsätze in anderen Spielen werden zu ca. 3 % gewertet.

Vorteile des Interwetten Promo Codes

Der Interwetten Gutschein Code hat für Online-Tipper und -Spieler ausschließlich Vorteile. Erfahre hier, warum du den Interwetten Bonus Code auf keinen Fall verpassen solltest, und wie du ihn nutzt, um dich direkt über Interwetten anmelden zu können.

Bonuscode für Sportwetten

Der Bonuscode for Sportwetten öffnet dir die Tür zu einem reichhaltigen Angebot an Einsatzmöglichkeiten. Die entscheidenden Vorteile sind:

Bis 100 Euro (100 % der Einzahlungssumme)

Faire und leicht erfüllbare Umsatzbedingungen (5-fache Umsatzanforderung)

10 Euro Mindesteinzahlung für den Bonuserhalt

Darüber hinaus ist der Sportwetten Bonus bei allen Wettevents mit einer Mindestquote von 1,7 verwendbar. Damit kommt der Interwetten Neukundenbonus auch für Favoritenwetten in Betracht. Dies dürfte Neulingen gefallen, die ein möglichst geringes Risiko eingehen wollen.

Interwetten Bonuscode für Slots

Der Interwetten Bonus Code für Automatenspiele ist ein Angebot, das Glücksspieler nicht alle Tage geboten bekommen. Dies betrifft vor allem die Umsatzbedingungen, die so leicht erfüllbar sind wie auf wenigen anderen Plattformen. Hier alle Vorteile des Angebots:

100-Prozent-Matchbonus (bis 100 Euro)

5-facher Mindestumsatz (leicht erfüllbar)

Nur 10 Euro Mindesteinzahlung

Ein weiteres Plus ist, dass du den Interwetten Bonus sowohl für Sportwetten als auch für Glücksspiele verwenden kannst. Diesen Vorteil bietet kaum eine andere Sportwettenseite. Normalerweise werden Glücksspiel- und Wettboni strikt voneinander getrennt.

Gibt es einen Interwetten Bonus Code ohne Einzahlung?

Einen Interwetten Bonus Code aktuell Bestandskunden gibt es nicht – aber trotzdem kannst du Vorteile wie eine Freiwette erhalten (siehe unten). Sollte es in Zukunft einen Interwetten Gutschein Bestandskunden geben, wirst du ihn auf dieser Seite finden.

Warum sollte ich mich bei Interwetten registrieren?

Interwetten ist ein angesehener Anbieter von Sportwetten und Glücksspielen. Seit mehr als Jahren ist das Unternehmen auf dem Wettmarkt aktiv. Diese Erfahrung kommt allen Tippern zugute, die Wert auf ein sicheres und betrugsfreies Umfeld legen.

Ein großes Plus von Interwetten ist die Lizenz. Der Anbieter ist mit einer der begehrten Lizenzen der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) ausgestattet. Damit sind Betrug und Datendiebstahl auf dieser Plattform faktisch ausgeschlossen.

Hier einige weitere Vorteile der Interwetten-Plattform in einer Übersicht:

⚽Große Auswahl an Sportarten und Wettmöglichkeiten

📈Attraktive Quoten bei vielen Top-Sportereignissen

📱Benutzerfreundliche Webseite und mobile App

💸Schnelle und zuverlässige Ein- und Auszahlungen

🎧Seriöser Kundensupport mit kompetenten Ansprechpartnern

Die Zufriedenheit der Nutzer der Interwetten-Plattform spricht für sich. Wenn es einen Interwetten Bonus Code gibt, findet die Seite mehr Zuspruch als sonst. Neulinge ohne Wetterfahrung können es kaum erwarten, den Code einzugeben und sich ein komfortables Startguthaben zu sichern.

Weitere Sonderaktionen im Überblick

Interwetten ist für seine attraktiven Sonderaktionen bekannt. Auf der Webseite finden sich etliche Aktionen, die ein Leckerbissen für jeden Stammkunden sind. Die wichtigsten findest du in der folgenden Übersicht.

Aktion Beschreibung ⭐10-Euro-Freiwette Jede Woche eine Freiwette sichern ⭐Cashback am Wochenende Bis zu 500 Euro zurückerstatten lassen ⭐Drops and Wins Gesponsert von Pragmatic Play ⭐Blackjack-Dienstag 125 Euro Preisgeld ⭐Kombi-Cashback 30 % Cashback für Fußballwetten ⭐Make it Right Monday Bet-And-Get-Promoaktion ⭐5 Euro Freiwette Freiwette für Neukunden

10-Euro-Freiwette

Mit dem Spiel des Monats startest du optimal in die neue Woche. Diese Interwetten Freebet Bestandskunden 2026 hat einen Wert von 10 Euro.

500€ Cashback am Wochenende

Jedes Wochenende können sich Glücksspieler Geld zurückerstatten lassen. Der Cashback hat einen Umfang von bis zu 500 Euro.

Drops and Wins-Turniere

Bei den Drops an Wins-Turnieren warten phänomenale Preise auf dich. Die Events werden von Pragmatic Play gesponsert.

Black-Jack-Dienstag

Jeden Dienstag erwartet dich die "Kings and Queens"-Sonderaktion, bei der du einen Betrag von bis zu 125 Euro gewinnen kannst.

50€ Kombi-Cashback

Bei dieser Fußball-Aktion kannst du bis zu 30 % deines Einsatzes zurückerhalten. Es qualifizieren sich ausschließlich Kombiwetten, also Wetten mit mindestens zwei Auswahlen.

Make it Right Monday

Diese Bet-And-Get-Promoaktion beschert dir eine Freiwette im Wert von 5 Euro. Du kannst die Wette fast überall einsetzen und Gewinne erzielen.

5-Euro-Freiwette für Neukunden

Bei Interwetten erhält jeder Neukunde vor der ersten Einzahlung automatisch eine Freiwette für "Book of the Fallen". Dafür genügt es, sich auf der Plattform zu registrieren.

Der Interwetten Bonus Code im Vergleich zu anderen Buchmachern

Wie schlägt sich der Interwetten Bonus Code im Vergleich zu den Angeboten der Konkurrenz? Die folgende Tabelle verrät es dir.

Interwetten vs. AdmiralBet:

AdmiralBet setzt stark auf das Thema Kundenbindung durch regelmäßige Gratiswetten und lokale Aktionen. Interwetten hingegen konzentriert sich auf ein exzellentes Quotenniveau bei großen Fußballspielen. Während AdmiralBet ein sehr rundes, fast schon familiäres Wetterlebnis für den deutschen Fan bietet, richtet sich Interwetten an Tipper, die Wert auf Tradition und mathematisch starke Quoten für Heimsiege legen.

Interwetten vs. Oddset:

Beide Anbieter stehen für maximale Seriosität auf dem deutschen Markt. Oddset besticht durch seine staatliche Verankerung und ein sehr puristisches Interface. Interwetten bietet jedoch online deutlich mehr Tiefe bei internationalen Ligen und Randsportarten. Während Oddset die perfekte Wahl für Traditionalisten ist, bietet Interwetten das etwas dynamischere Wetterlebnis mit besseren Quoten für internationale Spitzen-Events.

Buchmacher Angebot Bonuscode Wichtige Vorteile Admiralbet 10 € Freebet + 90 € Cashback Automatisch Risikofreier Einstieg, keine festen Mindestquoten Oddset 100 % (bis 100 €) WELCOME*** Staatlich reguliert, ideal für Bundesliga-Fans

Verwende den Bonus Code für deine Lieblingsevents

Mit dem Interwetten Bonus Code steht dir ein Tool zur Verfügung, das dir den Weg zu deinen ersten Wettgewinnen ebnet. Ohne eigenes Geld zu riskieren, kannst du auf deine Lieblingsevents setzen und bares Geld gewinnen.

Das Tolle an dem Interwetten Gutschein Code ist, dass du ihn für nahezu alle Events verwenden kannst – ob für Fußball, Eishockey oder eine der zahlreichen Randsportarten. Die Plattform Interwetten hält für jeden Geschmack etwas Passendes bereit.

Interwetten Bonus Code: Fazit

Der Interwetten Gutschein Code ist ein gefundenes Fressen für jeden Liebhaber von Sportwetten und Glücksspielen. Die Plattform ist in puncto Seriosität über jeden Zweifel erhaben. Einsteiger finden sich auf der Seite mühelos zurecht.

Gleichwohl ist Interwetten eher etwas für erfahrene Tipper, wie ein Blick in das Bonussortiment zeigt. Neulinge werden von der Bonusauswahl fast erschlagen. Wenn du als Einsteiger aber Wert auf ein breites Bonussortiment legst, bist du bei Interwetten genau richtig.

❔FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Welche Vorteile hat der Interwetten Bonus Code?

Der Interwetten Bonus Code hat einen Umfang von 100 Prozent (bis 100 Euro). Das Bonusgeld muss nur 5-mal umgesetzt werden, bevor eine Abbuchung stattfinden kann.

Wie verwende ich den Interwetten Gutschein Code?

Registriere dich zuerst auf der Plattform und gib dann den Interwetten Gutschein Code ein. Der Willkommensbonus wird dir umgehend gutgeschrieben.

Kann ich mit dem Interwetten Bonus Code auch an den Automaten spielen?

Mit dem Interwetten Bonus Code kannst du nicht nur Sportwetten abschließen, sondern auch an den Slots spielen. Beachte, dass die Einsätze unterschiedlich zur Erfüllung der Bonusbedingungen beitragen.

Ist die Plattform Interwetten sicher und seriös?

Interwetten gab es bereits vor der Internet-Ära. Seit 1990 ist die Marke im Sportwettenmarkt präsent. Du kannst bedenkenlos Geld auf dein Konto einzahlen, dir den Bonus sichern und anschließend auf Gewinnjagd gehen.

Welche Sportarten bietet Interwetten an?

Interwetten bietet alle populären Sportarten (Fußball, Eishockey) etc. an. Das breite Sortiment wird durch Randsportarten ergänzt. Gelegentlich gibt es im Sortiment auch Gesellschaftswetten.

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