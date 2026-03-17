Was ist die beste Sportwetten anbieter im März 2026?
- 🏆bet365 - Bester Wettanbieter Deutschlands mit 100-Euro-Wettcreditbonus
- 🧪Neobet - Bietet innovative Aktionen wie Spielerduelle und Quotenboosts
- 🎁Interwetten - Riesiges Angebot an Boni für Glücksspieler und Tipper inkl. Cashbacks, Treueboni und Freiwetten)
- 🃏Winamax - Bietet 100 Euro Startguthaben als Freebets (Mindestquote 1,05) und VIP-Cl
- 🔴 Tipico – Riesige Auswahl an lokalen Wettshops sowie eine Top-App.
- ☀️Merkur Bets - Attraktive Willkommensboni für Tipper und Slot-Spiel
- 🏡Bet-at-home - 100 Euro Startguthaben + 500 % Quotenboost, Angebote für Tipper und Glücksspiele
- 📜Oddset - Am Markt seit 1999, Top-Quoten, einfache Handhabung
- 🎥bwin - Livestreams verfügbar, große Anzahl an Wettmärkten
- 📈Admiral Bet : Sehr gute 100% Joker-Wette und Top-Quoten im Fußball
- ⚽Betano - Bekannter Buchmacher mit umfangreichem Wettsortiment
Die Top-Sportwettenanbieter im Überblick (2026)
Bester Sportwettenanbieter Deutschlands ist für uns bet365. Der Buchmacher setzt Maßstäbe mit seinem erstklassigen Live-Wetten-Bereich und einer Benutzeroberfläche, die intuitives Wetten in Echtzeit ermöglicht. Als Neukunden begrüßt dich der Anbieter mit einem Sportwetten Bonus von bis zu 100 Euro in Form von Wett-Credits.
|Buchmacher
|Bewertung
|Bonusangebot
|Anmeldung
|bet365
|4.8 ⭐
|100 € als Wett-Credits*
|Hier registrieren >>
|Neobet
|4.5 ⭐
|100 % Bonus bis 100€
|Hier registrieren >>
|Interwetten
|4.3 ⭐
|100% bis 100€ Neukundenbonus
|Hier registrieren >>
|Winamax
|4.2 ⭐
|Bis 100 € als Freebets
|Hier registrieren >>
|Tipico
|4.1 ⭐
|Bis zu 100€
|Hier registrieren >>
|Merkur Bets
|4 ⭐
|100 € oder 100 € Slotbonus + 100 Freispiele
|Hier registrieren >>
|Bet-at-home
|3.8 ⭐
|100 Euro + 500 %-Quotenboost
|Hier registrieren >>
|Oddset
|3.7 ⭐
|100 Euro (100 %) plus + 10-Euro-Freiwette
|Hier registrieren >>
|bwin
|3.6 ⭐
|100 € Sportwettenbonus oder 100 € Slotbonus
|Hier registrieren >>
|AdmiralBet
|3.5 ⭐
|100 € oder 100 € Slotbonus + 100 Freispiele
|Hier registrieren >>
|Betano
|3.4 ⭐
|80 € Geldbonus + 20€ Freiwette
|Hier registrieren >>
* Eröffnungsangebot - Nur für neue Kunden. Bis zu €100 in Wett-Credits. Melden Sie sich an, zahlen Sie €5 oder mehr auf Ihr bet365-Konto ein und wir geben Ihnen die entsprechende qualifizierende Einzahlung in Wett-Credits, wenn Sie qualifizierende Wetten im gleichen Wert platzieren und diese abgerechnet werden. Mindestquoten, Wett- und Zahlungsmethoden-Ausnahmen gelten. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Suchtrisiken.
🏅Nach intensiver Prüfung durch unsere Redaktion haben sich bet365, Neobet und Interwetten als die derzeit drei besten Sportwetten Anbieter auf dem Markt herauskristallisiert
Details und Merkmale der besten Sportwettenanbieter
|Buchmacher
|Live streaming
|Bet Builder
|bet365
|✔️
|✔️
|Neobet
|❌
|❌
|Interwetten
|❌
|✔️
|Winamax
|✔️
|✔️
|Tipico
|❌
|✔️
|Merkur Bets
|❌
|✔️
|Bet-at-home
|❌
|✔️
|Oddset
|❌
|✔️
|bwin
|✔️
|✔️
|AdmiralBet
|✔️
|✔️
|Betano
|❌
|✔️
Spezielle Angebote
|Buchmacher
|Quoten-Boost
|Cash-Out
|Cashback
|bet365
|✔️
|✔️
|❌
|Betano
|✔️
|✔️
|❌
|Neobet
|✔️
|✔️
|❌
|Interwetten
|✔️
|✔️
|✔️
|Winamax
|✔️
|✔️
|❌
|Tipico
|✔️
|✔️
|❌
|Merkur Bets
|✔️
|✔️
|❌
|Bet-at-home
|✔️
|✔️
|❌
|Oddset
|❌
|✔️
|❌
|bwin
|✔️
|✔️
|❌
|Admiral Bet
|✔️
|✔️
|✔️
Sportwetten Anbieter: Tipp der Woche
Wetten per App: Warum die mobile Erfahrung entscheidend ist
Heutzutage platzieren über 80 % der Tipper in Deutschland ihre Wetten per Smartphone. Aber Vorsicht: Nicht jede App hält, was sie verspricht. Eine Top-App muss flüssig laufen, Wetten mit zwei Klicks ermöglichen und dich per Push-Benachrichtigung über deine Gewinne informieren. Marktführer wie Tipico haben massiv investiert, damit du deine Wetten im Stadion oder unterwegs genauso einfach verwaltest wie deine WhatsApp-Nachrichten.
Sportwettenseiten: Vergleich der besten Buchmacher
In diesem Teil unseres Sportwetten Vergleichs listen wir die zehn besten Buchmacher auf und informieren dich über die Vor- und Nachteile der einzelnen Wettportale. Wir beginnen mit dem Portal, das sich den Titel als bester Wettanbieter verdient hat – Bet365.
bet365 - Bester Buchmacher in Deutschland
bet365 zählt zu den weltweit führenden Sportwettenanbietern. Fußballfans profitieren von hunderten von Wettoptionen pro Spiel. Das Livewetten-Angebot ist eines Spitzen-Buchmachers würdig.
Ein zentrales Highlight von bet365 sind die integrierten Livestreams zahlreicher Top-Ligen sowie die Übernahme der Wettsteuer in Deutschland. Ergänzt wird das Gesamtpaket durch eine moderne Sportwetten App, schnelle Auszahlungen einen 100-Euro-Wettcreditbonus*. Um diesen Bonus zu erhalten, musst du dich über bet365 registrieren und die erforderlichen Bedingungen erfüllen.
* Eröffnungsangebot - Nur für neue Kunden. Bis zu €100 in Wett-Credits. Melden Sie sich an, zahlen Sie €5 oder mehr auf Ihr bet365-Konto ein und wir geben Ihnen die entsprechende qualifizierende Einzahlung in Wett-Credits, wenn Sie qualifizierende Wetten im gleichen Wert platzieren und diese abgerechnet werden. Mindestquoten, Wett- und Zahlungsmethoden-Ausnahmen gelten. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Suchtrisiken.
|👍Pro
|👎Contra
|Starke Quoten und professionelle Wett-Tools
|Webseite für Einsteiger teils unübersichtlich
|Riesiges Wettangebot mit Fokus auf Fußball
|Wenige zusätzliche Bonusaktionen für Bestandskunden
|Keine Wettsteuer für deutsche Kunden
|Bestes Livewetten-Angebot inklusive Livestreams
NEO.bet - Gutes Bonusangebot für Neukunden
NEO.bet besitzt als deutscher Sportwettenanbieter eine offizielle Lizenz sowie eine TÜV-Zertifizierung. Neukunden profitieren von 25 € Freiwetten ohne Einzahlung sowie einem wählbaren Starter- oder Profi-Bonus von bis zu 100 €.
Das Wettangebot umfasst bei Neobet Top-Sportarten wie Fußball, Tennis, Basketball und Eishockey. Kombiwetten sind für dich bei NEO.bet steuerfrei. 1-Click-Wetten und ein übersichtliches Live-Wetten-Portfolio mit Statistiken und Benachrichtigungen sind weitere Pluspunkte, die du nutzen kannst, wenn du dich über NEO.bet registrieren möchtest.
|👍Pro
|👎Contra
|25 € Freiwetten ohne Einzahlung für Neukunden
|Umsatzbedingungen beim 100€-Bonus relativ streng
|TÜV-zertifiziert, offizielle deutsche Lizenz
|Kein Live-Streaming verfügbar
|Steuerfreie Kombiwetten
|Zwei Willkommensboni zur Auswahl (100 % bis 100 €, 200 % bis 50 €)
Interwetten - Der Favoriten-Spezialist
Interwetten wartet mit Top-Favoritenquoten und einem umfangreichen Fußball-Wettangebot auf. Die Tipper profitieren von regelmäßigen Freebets, einem 100% Einzahlungsbonus und einfacher Bonusaktivierung.
Der mobile Auftritt ist durch native Apps für iOS und Android und Huawei besonders benutzerfreundlich. Zahlreiche Zahlungsoptionen und schnelle Auszahlungen runden den positiven Gesamteindruck ab, sobald du dich über Interwetten anmelden.
|👍Pro
|👎Contra
|Top-Favoritenquoten
|Keine Live-Streams oder Live-Kalender
|Deutsche Lizenz und hohe Sicherheit durch SSL
|Begrenzte Frist für Bonusumsatz (14 Tage)
|Attraktive Bonusaktionen für Neu- und Bestandskunden
|Großes Wettangebot mit Langzeitwetten
Winamax - Steuerfreie Wetten und Treueprogramm
Winamax überzeugt durch steuerfreie Sportwetten und einen attraktiven Neukundenbonus in Form von Freebets bis 100 €. Ein großes Plus ist der "MyMatch"-Wettkonfigurator. Weitere Merkmale sind schnelle Einzahlungen über PayPal, Apple Pay oder Kreditkarte sowie eine SSL-Verschlüsselung, von der du profitierst, wenn du dich über Winamax anmelden möchtest.
|👍Pro
|👎Contra
|Steuerfreie Sportwetten in Deutschland
|Nur zwei Auszahlungsvarianten (Banküberweisung & Skrill)
|Neukundenbonus in Freebets bis 100 €
|Nur Emailsupport verfügbar
|MyMatch-Wettkonfigurator für Kombinationswetten
|Einzahlungen per PayPal möglich
Tipico – Deutschlands Nummer 1 für mobiles Wetten
Tipico hat sich als unangefochtener Marktführer in Deutschland etabliert, was vor allem an der sehr guten Nutzererfahrung liegt. Die preisgekrönte App gilt als Goldstandard der Branche: Sie ist auf Geschwindigkeit und intuitive Bedienung optimiert, was besonders bei schnellen Livewetten einen entscheidenden Vorteil bietet.
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist das hybride Modell aus Online-Wetten und über 1.100 stationären Wettshops, was viele Kunden sehr zu schätzen wissen. Wettfans profitieren bei Tipico zudem von einem sehr klaren Bonusmodell und regelmäßigen Gratiswetten („Wette ohne Risiko“), die oft direkt als Echtgeld ohne komplexe Umsatzbedingungen gutgeschrieben werden.
|👍Pro
|👎Contra
|Beste Wett-App am Markt (schnell & intuitiv)
|Kein Live-Streaming verfügbar
|Hohe Seriosität durch TÜV-Zertifizierung & DE-Lizenz
|Kein klassischer Bet Builder (Wettkonfigurator)
|Ein- und Auszahlungen via PayPal & Apple Pay
|Eingeschränkte Auswahl bei Randsportarten
|Attraktive Gratiswetten für Bestandskunden
|Starkes Live-Wetten-Portfolio für Fußball & Tennis
Merkur Bets - Tradition trifft Moderne
Bei Merkur Bets profitieren die Kunden von steuerfreien Kombiwetten, attraktiven Live-Wetten und einem 100€ Einzahlungsbonus. Um dir dieses Angebot zu sichern, musst du dich lediglich über Merkur Bets registrieren. Der fachkundige Support kann via Hotline oder Live-Chat erreicht werden.
Die App wie auch die Webseite von Merkur Bets sind benutzerfreundlich gestaltet. Fußballfans schätzen die umfangreichen Langzeit- und Top-Ligen-Wetten. Eine SSL-Verschlüsselung sorgt bei diesem Wettanbieter für maximale Sicherheit.
|👍Pro
|👎Contra
|Steuerfreie Kombiwetten
|Keine Suchfunktion auf Webseite/App
|100€ Einzahlungsbonus für Neukunden
|Begrenzte Quoten bei US-Sportarten
|Benutzerfreundliche App & Desktop-Portal
|Solides Wettangebot mit Top-Ligen & Langzeitwetten
Bet-at-home - Riesige Auswahl für Fußballfans
Bet-at-home gehört zu den etabliertesten Sportwetten-Anbietern Europas und punktet vor allem durch sein umfangreiches Wettprogramm, das mehr als 20 Sportarten abdeckt. Fußballfans profitieren von einem besonders breiten Angebot an Ligen.
Besonders hervorzuheben sind die attraktiven Wettquoten, die bei Top-Spielen wie Champions League oder NFL bis zu 96 % erreichen. Ein weiteres Highlight ist der Bet-at-home Neukundenbonus: Ein 500 % Boost auf die erste Wette und ein 100 € Einzahlungsbonus sprechen sprechen dafür, dass du dich über Bet-at-home registrieren solltest.
|👍Pro
|👎Contra
|Umfangreiches Wettangebot mit über 20 Sportarten
|eSports nur in Österreich verfügbar
|Attraktiver Neukundenbonus: 500 % Boost + 100 € Einzahlungsbonus
|Quoten teilweise nur Mittelmaß bei Live-Wetten
|Sichere Zahlungen und SSL-Verschlüsselung
|Einfache Bedienung
Oddset - Die deutsche Traditionsmarke
Oddset ist ein traditionsreicher deutscher Wettanbieter, der seit 2023 online aktiv ist und sich auf Fußball, Tennis, Basketball und Eishockey spezialisiert hat. Neukunden profitieren von einem 100 % Bonus (bis 100 € plus 10 € Freebet).
Die Plattform bietet eine native App für iOS und Android, eine einfach strukturierte Webseite und ein breites Wettprogramm. Live-Wetten sind bei Oddset verfügbar, Live-Streams fehlen jedoch. Der kompetente Kundensupport ist per E-Mail, Telefon und Live-Chat erreichbar, sobald du dich über Oddset anmelden wirst.
|👍Pro
|👎Contra
|100 % Bonus bis 100 € + 10 € Freebet
|Livewetten-Angebot ausbaufähig
|Jahrzehntelange Erfahrung als deutscher Buchmacher
|Durchschnittliche Wettquoten
|Guter Kundensupport mit mehreren Kontaktwegen
|Gut bedienbare native App für iOS und Android
bwin - Live-Action und Marktführerschaft
Als Mit-Marktführer in Deutschland genießt bwin großes Vertrauen bei Sport-Tippern. Im Fußballbereich ist der Anbieter besonders stark aufgestellt. Die deutsche Lizenz sorgt beim Platzieren von Sportwetten für ein Gefühl der Sicherheit, wenn du dich über bwin anmelden möchtest.
|👍Pro
|👎Contra
|Starkes Fußball-Wettprogramm
|Quoten im Top-Fußball nicht führend
|Mit Tipico Marktführer in Deutschland
|Desktop-Webseite teilweise überladen
|Einfach umsetzbarer Neukundenbonus
|Viele Zahlungsmethoden
AdmiralBet – Traditionsanbieter mit Top-Quoten
AdmiralBet (ehemals Admiral) blickt auf eine jahrzehntelange Erfahrung im Sportwettenbereich zurück und überzeugt vor allem durch seine Erfahrung und Seriosität. Der Fokus liegt klar auf dem europäischen Spitzenfußball, wobei die Quoten in der Bundesliga und der Champions League regelmäßig zur absoluten Marktspitze gehören.
Besonders attraktiv für Neukunden ist das Willkommenspaket: Neben einer 10-Euro-Freebet für die Kontoverifizierung bietet AdmiralBet die „JokerBet“ an – eine risikofreie erste Wette bis zu 90 Euro. Eine einfache Benutzeroberfläche und schnelle Einzahlungen (u. a. via PayPal und Apple Pay) machen den Buchmacher besonders für Einsteiger interessant
|👍Pro
|👎Contra
|Exzellente Wettquoten in den Top-Fußballligen (bis 97 %)
|Kundensupport nicht rund um die Uhr erreichbar
|10 € Gratiswette allein für die Verifizierung
|Abseits von Fußball sinkt das Quotenniveau leicht ab
|JokerBet (risikofreier Tipp) bis 90 € für Neukunden
|Webseite wirkt optisch etwas klassisch/schlicht
|Schnelle Auszahlungen und Unterstützung von Apple Pay
|Hohe Seriosität durch deutsche Lizenz
Betano - Buchmacher mit Top-Quoten
Bei Betano finden Fußballfans eine enorme Auswahl an Märkten vor. Die Quoten liegen im Spitzenbereich. Für Einsteiger und erfahrene Tipper gleichermaßen gibt es hilfreiche Tools wie Cash Out und Matchcombo. Live-Streaming-Funktionen garantieren ein spannendes Wett-Erlebnis direkt auf der Plattform.
|👍Pro
|👎Contra
|Erstklassiger Neukundenbonus (100 % bis 80 € + 20 € Gratiswette
|Live-Chat nur bis 01:00 Uhr verfügbar
|Live-Streaming in vielen Top-Ligen
|Wettsteuer von 5 % wird an Kunden weitergegeben
|Praktische Wett-Tools: Cash Out & Matchcombo
|Sichere Ein- und Auszahlungen, inkl. PayPal & Apple Pay
|Seriosität durch deutsche Lizenz und UEFA-Partnerschaften
Top 10 Sportwetten Anbieter im Vergleich: Stärken & Vorteile
|✔️Bester Sportwetten Anbieter für Live-Streaming
|bet365
|✔️Innovativer Wettanbieter mit Top-Quotenboosts
|NEO.bet
|✔️Erstklassig bei Favoriten-Quoten für Top-Ligen
|Interwetten
|✔️Wettanbieter mit steuerfreien Profiten & Payout
|Winamax
|✔️Deutschlands Nr. 1 ohne 5% Wettsteuer-Abzug
|Tipico
|✔️Starker Sportwetten Anbieter für Freebet-Aktionen
|Merkur Bets
|✔️Wettanbieter-Empfehlung für Neukunden-Boosts
|bet-at-home
|✔️Höchste Seriosität beim staatlichen Sportwetten Anbieter
|ODDSET
|✔️Die beste Wahl für flüssiges Wetten per App
|bwin
|✔️Hervorragender Wettanbieter für Bundesliga-Quoten
|AdmiralBet
Die besten Sportwetten Anbieter aus Sicht der Besucher
|Buchmacher
|Trustpilot
|App Store
|Play Store
|bet365
|1,7 / 5 ⭐
|4,6 / 5 ⭐
|4,3 / 5 ⭐
|Betano
|1,5 / 5 ⭐
|4,7 / 5 ⭐
|4,5 / 5 ⭐
|Neobet
|4,3 / 5 ⭐
|4,3 / 5 ⭐
|4,2 / 5 ⭐
|Interwetten
|1,6 / 5 ⭐
|4,5 / 5 ⭐
|4,1 / 5 ⭐
|Winamax
|1,9 / 5 ⭐
|4,5 / 5 ⭐
|3,7 / 5 ⭐
|Tipico
|1,2 / 5⭐
|4,7 / 5 ⭐
|4,6 /5 ⭐
|Merkur Bets
|1,3 / 5 ⭐
|4 / 5 ⭐
|4,1 / 5 ⭐
|Bet-at-home
|3,8 / 5 ⭐
|4,3 / 5 ⭐
|2,8 / 5 ⭐
|Oddset
|1,5 / 5 ⭐
|4,6 / 5 ⭐
|3,6 / 5 ⭐
|bwin
|2,3 / 5 ⭐
|4,6 / 5 ⭐
|4,3 / 5 ⭐
|AdmiralBet
|4,3/ 5 ⭐
|4,7/5⭐
|4,5/5 ⭐
*Bewertungen mit Stand vom 9. März 2026
Neue Wettanbieter
Neue Wettanbieter haben selten so umfangreiche Boni zu bieten wie etablierte Portale. Aus gutem Grund haben wir in unsere Liste der besten Sportwetten Anbieter ausschließlich etablierte Marken aufgenommen.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass neue Wettanbieter nicht für deutsche Spieler in Frage kommen. Jedoch solltest du genau prüfen, ob der Anbieter eine ordentliche Lizenz und einen guten Ruf in der Tipper-Community besitzt.
Wettanbieter mit den besten Quoten
Die Wettanbieter mit den besten Quoten für deutsche Tipper sind Oddset und NEO.bet. Interwetten bietet gute Quoten für Favoritenwetten an. Bei den übrigen Marken ist ein Wettanbieter Vergleich angebracht, damit du den maximalen Nutzen aus deinen Wettgewinnen ziehen kannst.
Unsere Bewertungskriterien
Das beste Gesamtprodukt bietet eindeutig Bet365. Wettangebot und Quoten liegen hier auf Top-Niveau. Auch bei der mobilen Nutzung gibt es nichts zu beanstanden. Das Portal eignet sich für Einsteiger und erfahrene Tipper.
Um die besten Sportwettenanbieter für dich zu ermitteln, legen wir strenge Kriterien an. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um neue Sportwettenanbieter oder etablierte Marken geht. Nachfolgend stellen wir dir die wichtigsten Qualitätskriterien in aller Kürze vor.❔
🛡️Deutsche Lizenz und Sicherheit
Das Fundament jeder Bewertung ist die rechtliche Grundlage. Wir prüfen ausschließlich Anbieter, die im Besitz einer offiziellen deutschen Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) sind. Nur diese Lizenz garantiert höchste Standards beim Spielerschutz und absolute Seriosität des Anbieters.
🎁Bonusangebote und Bedingungen
Ein hoher Bonusbetrag ist attraktiv, aber nicht das alleinige Maß der Dinge. Wir analysieren die Bonusbedingungen im Detail: Sind die Umsatzanforderungen fair gestaltet? Ist die Mindestquote realistisch? Ein exzellenter Sportwettenanbieter zeichnet sich durch Transparenz aus und gibt seinen Kunden eine reelle Chance, den Bonus auch tatsächlich in Echtgeld zu verwandeln.
⚽Breite und Tiefe der Wettmärkte
Ein überzeugendes Wettportfolio muss sowohl in der Breite als auch in der Tiefe glänzen. Wir bewerten, wie viele Sportarten und Ligen zur Verfügung stehen – vom Amateurfußball bis hin zu Nischensportarten. Ebenso wichtig ist die Anzahl der Wettoptionen pro Partie, wie etwa Handicap-Märkte, Spieler-Spezialwetten oder individuelle Konfiguratoren (Bet Builder).
📱Mobile App
Die mobile App ist für uns deshalb ein wichtiges Kriterium, weil mehr als die Hälfte aller Tipper per Handy auf die Wettangebote zugreift. Die besten Sportwetten Anbieter investieren viel Geld in die App-Entwicklung und sorgen für eine erstklassige Nutzererfahrung.
📺Livestreams und Livewetten
Lizenzen für Livestreams kosten eine Menge Geld. Deshalb honorieren wir es besonders, wenn ein Sportwetten Anbieter den Tippern bewegte Live-Bilder von wichtigen Events zur Verfügung stellt.
📊Wettquoten
Wer einen Wetterfolg erzielt, möchte eine möglichst gute Quote bekommen. Die besten Wettanbieter warten mit Gewinnquoten auf, die teils weit über dem Durchschnitt liegen.
💬Kundendienst
Ein guter Sportwettenanbieter zeichnet sich unter anderem durch einen kompetenten Kundendienst aus. Das Personal sollte Deutsch sprechen und sich in allen wichtigen Fragen auskennen. Idealerweise ist ein Live-Chat vorhanden, der kostenfrei genutzt werden kann.
💳Zahlungsoptionen
Deutsche Tipper legen großen Wert auf ein breites Zahlungsportfolio. Deshalb achten wir darauf, dass die Sportwetten Anbieter möglichst breites Sortiment an Zahlungsoptionen bereithalten und auch traditionelle Methoden wie die Kreditkarte unterstützen.
Beste Sportwetten Anbieter: Unser Fazit
NEO.bet ist unserer Meinung nach die beste Plattform für Fußballwetten. Der Anbieter überzeugt mit einer enormen Marktauswahl und Top-Quoten. Zudem besitzt NEO.bet eine deutsche Lizenz und bietet ein Maximum an Sicherheit.
Auch für Fans von Livewetten ist Bet365 eine gute Adresse. Das Livewetten-Center ist benutzerfreundlich und weist ein breites Wettsortiment auf. Livestreams und Cash-Out sorgen für anhaltende Spannung.
❔FAQ - Häufig gestellte Fragen
Welcher Sportwettenanbieter ist der beste in Deutschland?
Bet365 ist aus unserer Sicht der beste Sportwettenanbieter Deutschlands. Die Plattform bietet die perfekte Mischung aus Seriosität, attraktiven Boni und Benutzerfreundlichkeit.
Was macht einen guten Sportwetten Anbieter aus?
Ein guter Sportwetten Anbieter zeichnet sich durch einen erstklassigen Kundendienst, ein attraktives Bonusangebot und ein breites Zahlungsportfolio aus. Hinzu kommen Seriosität und eine hohe Benutzerfreundlichkeit.
Welche Boni bieten die besten Buchmacher?
Die besten Buchmacher bieten sowohl einen Willkommensbonus als auch Aktionen für Stammspieler an. Besonders begehrt sind Freiwetten, Reload-Boni und Quoten-Boosts.
Können sich auch mobile Spieler bei Buchmachern registrieren?
Über die mobile App oder die mobile Webseitenversion können sich die Tipper auch von unterwegs registrieren. Sogar Zahlungen (auch die erste Kontoaufladung) können per Handy erledigt werden.
Was macht einen Sportwettenanbieter empfehlenswert?
Ein Top-Sportwettenanbieter sollte eine deutsche Lizenz besitzen und hohe Wettquoten, ein breites Wettangebot sowie sichere Zahlungen bieten. Wichtig sind außerdem eine benutzerfreundliche App, attraktive Boni und ein zuverlässiger Kundensupport.