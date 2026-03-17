Was ist die beste Sportwetten anbieter im März 2026?

🏆bet365 - Bester Wettanbieter Deutschlands mit 100-Euro-Wettcreditbonus 🧪Neobet - Bietet innovative Aktionen wie Spielerduelle und Quotenboosts 🎁Interwetten - Riesiges Angebot an Boni für Glücksspieler und Tipper inkl. Cashbacks, Treueboni und Freiwetten) 🃏Winamax - Bietet 100 Euro Startguthaben als Freebets (Mindestquote 1,05) und VIP-Cl 🔴 Tipico – Riesige Auswahl an lokalen Wettshops sowie eine Top-App. ☀️Merkur Bets - Attraktive Willkommensboni für Tipper und Slot-Spiel 🏡Bet-at-home - 100 Euro Startguthaben + 500 % Quotenboost, Angebote für Tipper und Glücksspiele 📜Oddset - Am Markt seit 1999, Top-Quoten, einfache Handhabung 🎥bwin - Livestreams verfügbar, große Anzahl an Wettmärkten 📈Admiral Bet : Sehr gute 100% Joker-Wette und Top-Quoten im Fußball ⚽Betano - Bekannter Buchmacher mit umfangreichem Wettsortiment

Die Top-Sportwettenanbieter im Überblick (2026)

Bester Sportwettenanbieter Deutschlands ist für uns bet365. Der Buchmacher setzt Maßstäbe mit seinem erstklassigen Live-Wetten-Bereich und einer Benutzeroberfläche, die intuitives Wetten in Echtzeit ermöglicht. Als Neukunden begrüßt dich der Anbieter mit einem Sportwetten Bonus von bis zu 100 Euro in Form von Wett-Credits.

* Eröffnungsangebot - Nur für neue Kunden. Bis zu €100 in Wett-Credits. Melden Sie sich an, zahlen Sie €5 oder mehr auf Ihr bet365-Konto ein und wir geben Ihnen die entsprechende qualifizierende Einzahlung in Wett-Credits, wenn Sie qualifizierende Wetten im gleichen Wert platzieren und diese abgerechnet werden. Mindestquoten, Wett- und Zahlungsmethoden-Ausnahmen gelten. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Suchtrisiken.



🏅Nach intensiver Prüfung durch unsere Redaktion haben sich bet365, Neobet und Interwetten als die derzeit drei besten Sportwetten Anbieter auf dem Markt herauskristallisiert

Details und Merkmale der besten Sportwettenanbieter

Buchmacher Live streaming Bet Builder bet365 ✔️ ✔️ Neobet ❌ ❌ Interwetten ❌ ✔️ Winamax ✔️ ✔️ Tipico ❌ ✔️ Merkur Bets ❌ ✔️ Bet-at-home ❌ ✔️ Oddset ❌ ✔️ bwin ✔️ ✔️ AdmiralBet ✔️ ✔️ Betano ❌ ✔️

Spezielle Angebote

Buchmacher Quoten-Boost Cash-Out Cashback bet365 ✔️ ✔️ ❌ Betano ✔️ ✔️ ❌ Neobet ✔️ ✔️ ❌ Interwetten ✔️ ✔️ ✔️ Winamax ✔️ ✔️ ❌ Tipico ✔️ ✔️ ❌ Merkur Bets ✔️ ✔️ ❌ Bet-at-home ✔️ ✔️ ❌ Oddset ❌ ✔️ ❌ bwin ✔️ ✔️ ❌ Admiral Bet ✔️ ✔️ ✔️

Sportwetten Anbieter: Tipp der Woche

Wetten per App: Warum die mobile Erfahrung entscheidend ist

Heutzutage platzieren über 80 % der Tipper in Deutschland ihre Wetten per Smartphone. Aber Vorsicht: Nicht jede App hält, was sie verspricht. Eine Top-App muss flüssig laufen, Wetten mit zwei Klicks ermöglichen und dich per Push-Benachrichtigung über deine Gewinne informieren. Marktführer wie Tipico haben massiv investiert, damit du deine Wetten im Stadion oder unterwegs genauso einfach verwaltest wie deine WhatsApp-Nachrichten.

Sportwettenseiten: Vergleich der besten Buchmacher

In diesem Teil unseres Sportwetten Vergleichs listen wir die zehn besten Buchmacher auf und informieren dich über die Vor- und Nachteile der einzelnen Wettportale. Wir beginnen mit dem Portal, das sich den Titel als bester Wettanbieter verdient hat – Bet365.

bet365 - Bester Buchmacher in Deutschland

bet365 zählt zu den weltweit führenden Sportwettenanbietern. Fußballfans profitieren von hunderten von Wettoptionen pro Spiel. Das Livewetten-Angebot ist eines Spitzen-Buchmachers würdig.

Ein zentrales Highlight von bet365 sind die integrierten Livestreams zahlreicher Top-Ligen sowie die Übernahme der Wettsteuer in Deutschland. Ergänzt wird das Gesamtpaket durch eine moderne Sportwetten App, schnelle Auszahlungen einen 100-Euro-Wettcreditbonus*. Um diesen Bonus zu erhalten, musst du dich über bet365 registrieren und die erforderlichen Bedingungen erfüllen.



* Eröffnungsangebot - Nur für neue Kunden. Bis zu €100 in Wett-Credits. Melden Sie sich an, zahlen Sie €5 oder mehr auf Ihr bet365-Konto ein und wir geben Ihnen die entsprechende qualifizierende Einzahlung in Wett-Credits, wenn Sie qualifizierende Wetten im gleichen Wert platzieren und diese abgerechnet werden. Mindestquoten, Wett- und Zahlungsmethoden-Ausnahmen gelten. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Suchtrisiken.

👍Pro 👎Contra Starke Quoten und professionelle Wett-Tools Webseite für Einsteiger teils unübersichtlich Riesiges Wettangebot mit Fokus auf Fußball Wenige zusätzliche Bonusaktionen für Bestandskunden Keine Wettsteuer für deutsche Kunden Bestes Livewetten-Angebot inklusive Livestreams

NEO.bet - Gutes Bonusangebot für Neukunden

NEO.bet besitzt als deutscher Sportwettenanbieter eine offizielle Lizenz sowie eine TÜV-Zertifizierung. Neukunden profitieren von 25 € Freiwetten ohne Einzahlung sowie einem wählbaren Starter- oder Profi-Bonus von bis zu 100 €.

Das Wettangebot umfasst bei Neobet Top-Sportarten wie Fußball, Tennis, Basketball und Eishockey. Kombiwetten sind für dich bei NEO.bet steuerfrei. 1-Click-Wetten und ein übersichtliches Live-Wetten-Portfolio mit Statistiken und Benachrichtigungen sind weitere Pluspunkte, die du nutzen kannst, wenn du dich über NEO.bet registrieren möchtest.

👍Pro 👎Contra 25 € Freiwetten ohne Einzahlung für Neukunden Umsatzbedingungen beim 100€-Bonus relativ streng TÜV-zertifiziert, offizielle deutsche Lizenz Kein Live-Streaming verfügbar Steuerfreie Kombiwetten Zwei Willkommensboni zur Auswahl (100 % bis 100 €, 200 % bis 50 €)

Interwetten - Der Favoriten-Spezialist

Interwetten wartet mit Top-Favoritenquoten und einem umfangreichen Fußball-Wettangebot auf. Die Tipper profitieren von regelmäßigen Freebets, einem 100% Einzahlungsbonus und einfacher Bonusaktivierung.

Der mobile Auftritt ist durch native Apps für iOS und Android und Huawei besonders benutzerfreundlich. Zahlreiche Zahlungsoptionen und schnelle Auszahlungen runden den positiven Gesamteindruck ab, sobald du dich über Interwetten anmelden.





👍Pro 👎Contra Top-Favoritenquoten Keine Live-Streams oder Live-Kalender Deutsche Lizenz und hohe Sicherheit durch SSL Begrenzte Frist für Bonusumsatz (14 Tage) Attraktive Bonusaktionen für Neu- und Bestandskunden Großes Wettangebot mit Langzeitwetten

Winamax - Steuerfreie Wetten und Treueprogramm

Winamax überzeugt durch steuerfreie Sportwetten und einen attraktiven Neukundenbonus in Form von Freebets bis 100 €. Ein großes Plus ist der "MyMatch"-Wettkonfigurator. Weitere Merkmale sind schnelle Einzahlungen über PayPal, Apple Pay oder Kreditkarte sowie eine SSL-Verschlüsselung, von der du profitierst, wenn du dich über Winamax anmelden möchtest.

👍Pro 👎Contra Steuerfreie Sportwetten in Deutschland Nur zwei Auszahlungsvarianten (Banküberweisung & Skrill) Neukundenbonus in Freebets bis 100 € Nur Emailsupport verfügbar MyMatch-Wettkonfigurator für Kombinationswetten Einzahlungen per PayPal möglich

Tipico – Deutschlands Nummer 1 für mobiles Wetten

Tipico hat sich als unangefochtener Marktführer in Deutschland etabliert, was vor allem an der sehr guten Nutzererfahrung liegt. Die preisgekrönte App gilt als Goldstandard der Branche: Sie ist auf Geschwindigkeit und intuitive Bedienung optimiert, was besonders bei schnellen Livewetten einen entscheidenden Vorteil bietet.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist das hybride Modell aus Online-Wetten und über 1.100 stationären Wettshops, was viele Kunden sehr zu schätzen wissen. Wettfans profitieren bei Tipico zudem von einem sehr klaren Bonusmodell und regelmäßigen Gratiswetten („Wette ohne Risiko“), die oft direkt als Echtgeld ohne komplexe Umsatzbedingungen gutgeschrieben werden.

👍Pro 👎Contra Beste Wett-App am Markt (schnell & intuitiv) Kein Live-Streaming verfügbar Hohe Seriosität durch TÜV-Zertifizierung & DE-Lizenz Kein klassischer Bet Builder (Wettkonfigurator) Ein- und Auszahlungen via PayPal & Apple Pay Eingeschränkte Auswahl bei Randsportarten Attraktive Gratiswetten für Bestandskunden Starkes Live-Wetten-Portfolio für Fußball & Tennis

Merkur Bets - Tradition trifft Moderne

Bei Merkur Bets profitieren die Kunden von steuerfreien Kombiwetten, attraktiven Live-Wetten und einem 100€ Einzahlungsbonus. Um dir dieses Angebot zu sichern, musst du dich lediglich über Merkur Bets registrieren. Der fachkundige Support kann via Hotline oder Live-Chat erreicht werden.

Die App wie auch die Webseite von Merkur Bets sind benutzerfreundlich gestaltet. Fußballfans schätzen die umfangreichen Langzeit- und Top-Ligen-Wetten. Eine SSL-Verschlüsselung sorgt bei diesem Wettanbieter für maximale Sicherheit.

👍Pro 👎Contra Steuerfreie Kombiwetten Keine Suchfunktion auf Webseite/App 100€ Einzahlungsbonus für Neukunden Begrenzte Quoten bei US-Sportarten Benutzerfreundliche App & Desktop-Portal Solides Wettangebot mit Top-Ligen & Langzeitwetten

Bet-at-home - Riesige Auswahl für Fußballfans

Bet-at-home gehört zu den etabliertesten Sportwetten-Anbietern Europas und punktet vor allem durch sein umfangreiches Wettprogramm, das mehr als 20 Sportarten abdeckt. Fußballfans profitieren von einem besonders breiten Angebot an Ligen.

Besonders hervorzuheben sind die attraktiven Wettquoten, die bei Top-Spielen wie Champions League oder NFL bis zu 96 % erreichen. Ein weiteres Highlight ist der Bet-at-home Neukundenbonus: Ein 500 % Boost auf die erste Wette und ein 100 € Einzahlungsbonus sprechen sprechen dafür, dass du dich über Bet-at-home registrieren solltest.

👍Pro 👎Contra Umfangreiches Wettangebot mit über 20 Sportarten eSports nur in Österreich verfügbar Attraktiver Neukundenbonus: 500 % Boost + 100 € Einzahlungsbonus Quoten teilweise nur Mittelmaß bei Live-Wetten Sichere Zahlungen und SSL-Verschlüsselung Einfache Bedienung

Oddset - Die deutsche Traditionsmarke

Oddset ist ein traditionsreicher deutscher Wettanbieter, der seit 2023 online aktiv ist und sich auf Fußball, Tennis, Basketball und Eishockey spezialisiert hat. Neukunden profitieren von einem 100 % Bonus (bis 100 € plus 10 € Freebet).

Die Plattform bietet eine native App für iOS und Android, eine einfach strukturierte Webseite und ein breites Wettprogramm. Live-Wetten sind bei Oddset verfügbar, Live-Streams fehlen jedoch. Der kompetente Kundensupport ist per E-Mail, Telefon und Live-Chat erreichbar, sobald du dich über Oddset anmelden wirst.

👍Pro 👎Contra 100 % Bonus bis 100 € + 10 € Freebet Livewetten-Angebot ausbaufähig Jahrzehntelange Erfahrung als deutscher Buchmacher Durchschnittliche Wettquoten Guter Kundensupport mit mehreren Kontaktwegen Gut bedienbare native App für iOS und Android

bwin - Live-Action und Marktführerschaft

Als Mit-Marktführer in Deutschland genießt bwin großes Vertrauen bei Sport-Tippern. Im Fußballbereich ist der Anbieter besonders stark aufgestellt. Die deutsche Lizenz sorgt beim Platzieren von Sportwetten für ein Gefühl der Sicherheit, wenn du dich über bwin anmelden möchtest.

👍Pro 👎Contra Starkes Fußball-Wettprogramm Quoten im Top-Fußball nicht führend Mit Tipico Marktführer in Deutschland Desktop-Webseite teilweise überladen Einfach umsetzbarer Neukundenbonus Viele Zahlungsmethoden

AdmiralBet – Traditionsanbieter mit Top-Quoten

AdmiralBet (ehemals Admiral) blickt auf eine jahrzehntelange Erfahrung im Sportwettenbereich zurück und überzeugt vor allem durch seine Erfahrung und Seriosität. Der Fokus liegt klar auf dem europäischen Spitzenfußball, wobei die Quoten in der Bundesliga und der Champions League regelmäßig zur absoluten Marktspitze gehören.

Besonders attraktiv für Neukunden ist das Willkommenspaket: Neben einer 10-Euro-Freebet für die Kontoverifizierung bietet AdmiralBet die „JokerBet“ an – eine risikofreie erste Wette bis zu 90 Euro. Eine einfache Benutzeroberfläche und schnelle Einzahlungen (u. a. via PayPal und Apple Pay) machen den Buchmacher besonders für Einsteiger interessant

👍Pro 👎Contra Exzellente Wettquoten in den Top-Fußballligen (bis 97 %) Kundensupport nicht rund um die Uhr erreichbar 10 € Gratiswette allein für die Verifizierung Abseits von Fußball sinkt das Quotenniveau leicht ab JokerBet (risikofreier Tipp) bis 90 € für Neukunden Webseite wirkt optisch etwas klassisch/schlicht Schnelle Auszahlungen und Unterstützung von Apple Pay Hohe Seriosität durch deutsche Lizenz

Betano - Buchmacher mit Top-Quoten

Bei Betano finden Fußballfans eine enorme Auswahl an Märkten vor. Die Quoten liegen im Spitzenbereich. Für Einsteiger und erfahrene Tipper gleichermaßen gibt es hilfreiche Tools wie Cash Out und Matchcombo. Live-Streaming-Funktionen garantieren ein spannendes Wett-Erlebnis direkt auf der Plattform.

👍Pro 👎Contra Erstklassiger Neukundenbonus (100 % bis 80 € + 20 € Gratiswette Live-Chat nur bis 01:00 Uhr verfügbar Live-Streaming in vielen Top-Ligen Wettsteuer von 5 % wird an Kunden weitergegeben Praktische Wett-Tools: Cash Out & Matchcombo Sichere Ein- und Auszahlungen, inkl. PayPal & Apple Pay Seriosität durch deutsche Lizenz und UEFA-Partnerschaften

Top 10 Sportwetten Anbieter im Vergleich: Stärken & Vorteile

✔️Bester Sportwetten Anbieter für Live-Streaming bet365 ✔️Innovativer Wettanbieter mit Top-Quotenboosts NEO.bet ✔️Erstklassig bei Favoriten-Quoten für Top-Ligen Interwetten ✔️Wettanbieter mit steuerfreien Profiten & Payout Winamax ✔️Deutschlands Nr. 1 ohne 5% Wettsteuer-Abzug Tipico ✔️Starker Sportwetten Anbieter für Freebet-Aktionen Merkur Bets ✔️Wettanbieter-Empfehlung für Neukunden-Boosts bet-at-home ✔️Höchste Seriosität beim staatlichen Sportwetten Anbieter ODDSET ✔️Die beste Wahl für flüssiges Wetten per App bwin ✔️Hervorragender Wettanbieter für Bundesliga-Quoten AdmiralBet

Die besten Sportwetten Anbieter aus Sicht der Besucher

Buchmacher Trustpilot App Store Play Store bet365 1,7 / 5 ⭐ 4,6 / 5 ⭐ 4,3 / 5 ⭐ Betano 1,5 / 5 ⭐ 4,7 / 5 ⭐ 4,5 / 5 ⭐ Neobet 4,3 / 5 ⭐ 4,3 / 5 ⭐ 4,2 / 5 ⭐ Interwetten 1,6 / 5 ⭐ 4,5 / 5 ⭐ 4,1 / 5 ⭐ Winamax 1,9 / 5 ⭐ 4,5 / 5 ⭐ 3,7 / 5 ⭐ Tipico 1,2 / 5⭐ 4,7 / 5 ⭐ 4,6 /5 ⭐ Merkur Bets 1,3 / 5 ⭐ 4 / 5 ⭐ 4,1 / 5 ⭐ Bet-at-home 3,8 / 5 ⭐ 4,3 / 5 ⭐ 2,8 / 5 ⭐ Oddset 1,5 / 5 ⭐ 4,6 / 5 ⭐ 3,6 / 5 ⭐ bwin 2,3 / 5 ⭐ 4,6 / 5 ⭐ 4,3 / 5 ⭐ AdmiralBet 4,3/ 5 ⭐ 4,7/5⭐ 4,5/5 ⭐

*Bewertungen mit Stand vom 9. März 2026

Neue Wettanbieter

Neue Wettanbieter haben selten so umfangreiche Boni zu bieten wie etablierte Portale. Aus gutem Grund haben wir in unsere Liste der besten Sportwetten Anbieter ausschließlich etablierte Marken aufgenommen.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass neue Wettanbieter nicht für deutsche Spieler in Frage kommen. Jedoch solltest du genau prüfen, ob der Anbieter eine ordentliche Lizenz und einen guten Ruf in der Tipper-Community besitzt.

Wettanbieter mit den besten Quoten

Die Wettanbieter mit den besten Quoten für deutsche Tipper sind Oddset und NEO.bet. Interwetten bietet gute Quoten für Favoritenwetten an. Bei den übrigen Marken ist ein Wettanbieter Vergleich angebracht, damit du den maximalen Nutzen aus deinen Wettgewinnen ziehen kannst.

Unsere Bewertungskriterien

Das beste Gesamtprodukt bietet eindeutig Bet365. Wettangebot und Quoten liegen hier auf Top-Niveau. Auch bei der mobilen Nutzung gibt es nichts zu beanstanden. Das Portal eignet sich für Einsteiger und erfahrene Tipper.

Um die besten Sportwettenanbieter für dich zu ermitteln, legen wir strenge Kriterien an. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um neue Sportwettenanbieter oder etablierte Marken geht. Nachfolgend stellen wir dir die wichtigsten Qualitätskriterien in aller Kürze vor.❔

🛡️Deutsche Lizenz und Sicherheit

Das Fundament jeder Bewertung ist die rechtliche Grundlage. Wir prüfen ausschließlich Anbieter, die im Besitz einer offiziellen deutschen Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) sind. Nur diese Lizenz garantiert höchste Standards beim Spielerschutz und absolute Seriosität des Anbieters.

🎁Bonusangebote und Bedingungen

Ein hoher Bonusbetrag ist attraktiv, aber nicht das alleinige Maß der Dinge. Wir analysieren die Bonusbedingungen im Detail: Sind die Umsatzanforderungen fair gestaltet? Ist die Mindestquote realistisch? Ein exzellenter Sportwettenanbieter zeichnet sich durch Transparenz aus und gibt seinen Kunden eine reelle Chance, den Bonus auch tatsächlich in Echtgeld zu verwandeln.

⚽Breite und Tiefe der Wettmärkte

Ein überzeugendes Wettportfolio muss sowohl in der Breite als auch in der Tiefe glänzen. Wir bewerten, wie viele Sportarten und Ligen zur Verfügung stehen – vom Amateurfußball bis hin zu Nischensportarten. Ebenso wichtig ist die Anzahl der Wettoptionen pro Partie, wie etwa Handicap-Märkte, Spieler-Spezialwetten oder individuelle Konfiguratoren (Bet Builder).

📱Mobile App

Die mobile App ist für uns deshalb ein wichtiges Kriterium, weil mehr als die Hälfte aller Tipper per Handy auf die Wettangebote zugreift. Die besten Sportwetten Anbieter investieren viel Geld in die App-Entwicklung und sorgen für eine erstklassige Nutzererfahrung.

📺Livestreams und Livewetten

Lizenzen für Livestreams kosten eine Menge Geld. Deshalb honorieren wir es besonders, wenn ein Sportwetten Anbieter den Tippern bewegte Live-Bilder von wichtigen Events zur Verfügung stellt.

📊Wettquoten

Wer einen Wetterfolg erzielt, möchte eine möglichst gute Quote bekommen. Die besten Wettanbieter warten mit Gewinnquoten auf, die teils weit über dem Durchschnitt liegen.

💬Kundendienst

Ein guter Sportwettenanbieter zeichnet sich unter anderem durch einen kompetenten Kundendienst aus. Das Personal sollte Deutsch sprechen und sich in allen wichtigen Fragen auskennen. Idealerweise ist ein Live-Chat vorhanden, der kostenfrei genutzt werden kann.

💳Zahlungsoptionen

Deutsche Tipper legen großen Wert auf ein breites Zahlungsportfolio. Deshalb achten wir darauf, dass die Sportwetten Anbieter möglichst breites Sortiment an Zahlungsoptionen bereithalten und auch traditionelle Methoden wie die Kreditkarte unterstützen.

Beste Sportwetten Anbieter: Unser Fazit

NEO.bet ist unserer Meinung nach die beste Plattform für Fußballwetten. Der Anbieter überzeugt mit einer enormen Marktauswahl und Top-Quoten. Zudem besitzt NEO.bet eine deutsche Lizenz und bietet ein Maximum an Sicherheit.

Auch für Fans von Livewetten ist Bet365 eine gute Adresse. Das Livewetten-Center ist benutzerfreundlich und weist ein breites Wettsortiment auf. Livestreams und Cash-Out sorgen für anhaltende Spannung.

❔FAQ - Häufig gestellte Fragen

Welcher Sportwettenanbieter ist der beste in Deutschland?

Bet365 ist aus unserer Sicht der beste Sportwettenanbieter Deutschlands. Die Plattform bietet die perfekte Mischung aus Seriosität, attraktiven Boni und Benutzerfreundlichkeit.

Was macht einen guten Sportwetten Anbieter aus?

Ein guter Sportwetten Anbieter zeichnet sich durch einen erstklassigen Kundendienst, ein attraktives Bonusangebot und ein breites Zahlungsportfolio aus. Hinzu kommen Seriosität und eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

Welche Boni bieten die besten Buchmacher?

Die besten Buchmacher bieten sowohl einen Willkommensbonus als auch Aktionen für Stammspieler an. Besonders begehrt sind Freiwetten, Reload-Boni und Quoten-Boosts.

Können sich auch mobile Spieler bei Buchmachern registrieren?

Über die mobile App oder die mobile Webseitenversion können sich die Tipper auch von unterwegs registrieren. Sogar Zahlungen (auch die erste Kontoaufladung) können per Handy erledigt werden.

Was macht einen Sportwettenanbieter empfehlenswert?

Ein Top-Sportwettenanbieter sollte eine deutsche Lizenz besitzen und hohe Wettquoten, ein breites Wettangebot sowie sichere Zahlungen bieten. Wichtig sind außerdem eine benutzerfreundliche App, attraktive Boni und ein zuverlässiger Kundensupport.





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