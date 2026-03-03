Manchester City vs Nottingham Forest Wett Tipp: Beide Teams unter Siegzwang

Unser Betting-Experte erwartet, dass Manchester City seine starke Form beibehält und die drei Punkte gegen einen Gegner einfährt, der mitten im Abstiegskampf steckt.

Die besten Wetten für Manchester City vs Nottingham Forest

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Antoine Semenyo zu einer Quote von 1.92 auf bet365

Drei-Weg-Handicap – Sieg Man City mit Handicap -1 zu einer Quote von 1.89 auf bet365

Beide Teams treffen (BTTS) – Nein zu einer Quote von 1.80 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Manchester City 3:0 Nottingham Forest

Torschützen-Wett Tipp: Manchester City – Omar Marmoush, Antoine Semenyo (2x)

Manchester City setzt alles daran, sich die Krone der Premier League zurückzuholen, nachdem man letzte Saison Liverpool den Vortritt lassen musste. Die „Cityzens“ gehen mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal in diese englische Woche. Allerdings hat die Truppe von Pep Guardiola noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Kurz gesagt: Wenn die „Sky Blues“ dieses Spiel gewinnen, schrumpft der Rückstand auf nur noch zwei Zähler. Da City im April Arsenal noch im eigenen Stadion empfängt, haben beide Klubs das Schicksal im Titelrennen derzeit in der eigenen Hand.

Zuletzt zeigte sich Guardiolas Team jedoch etwas weniger souverän als gewohnt. Am Wochenende gab es einen knappen 1:0-Arbeitssieg bei Leeds United – keine typische City-Gala, aber am Ende zählen nur die drei Punkte, um den Druck auf Arsenal hochzuhalten.

Auf der anderen Seite kämpft Nottingham Forest ums nackte Überleben. Der neue Trainer Vitor Pereira feierte zwar einen gelungenen Einstand in den Europa-League-Play-offs, wartet in der Premier League seit seiner Amtsübernahme bei den „Tricky Trees“ jedoch noch auf den ersten Punktgewinn.

Forest liegt momentan nur zwei Punkte vor den Abstiegsrängen und hatte Glück, dass die Pleite am letzten Wochenende keine schlimmeren Folgen hatte, da auch West Ham patzte. Für die Gäste geht es nun darum, mindestens die Ergebnisse der „Hammers“ zu matchen, um nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester City vs Nottingham Forest

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri, Rodri, Cherki, Silva, O’Reilly, Marmoush, Semenyo

Nottingham Forest: Sels, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Igor Jesus

Semenyo stellt seinen Wert unter Beweis

Antoine Semenyo hat sich als absoluter Glücksgriff für Manchester City erwiesen. Der ehemalige Angreifer aus Bournemouth scheint sich bei einem Titelanwärter pudelwohl zu fühlen. Der ghanaische Nationalspieler hat sein Stellungsspiel im Strafraum massiv verbessert und kreiert deutlich mehr Abschlusssituationen.

Obwohl er erst im Januar zum Team stieß, ist Semenyo bereits der fünftbeste Torschütze von City in dieser Premier-League-Saison. Er erzielte am Wochenende den entscheidenden Siegtreffer gegen Leeds und liefert oft genau dann ab, wenn das Heimteam ihn am dringendsten braucht.

Aktuell steht er bei einer Serie von vier Toren in seinen letzten sechs Ligaeinsätzen. Da hinter der Fitness von Erling Haaland weiterhin ein Fragezeichen steht, wird Guardiola wohl erneut auf ihn setzen. Da er bereits am Samstagabend an der Seite von Omar Marmoush den Sturm anführte, ist er ein heißer Kandidat für einen weiteren Treffer.

Manchester City vs Nottingham Forest Wette 1: Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Antoine Semenyo zu einer Quote von 1.92 auf bet365

Das Momentum liegt bei den Gastgebern

Der Sieg gegen Leeds war für City der vierte Premier-League-Dreier in Folge und Teil einer Serie von sechs ungeschlagenen Spielen. Insgesamt hat City seit neun Pflichtspielen nicht mehr verloren und davon acht gewonnen.

Im Gegensatz dazu konnte Forest keines der letzten fünf Ligaspiele gewinnen und reist mit zwei Niederlagen im Gepäck an. Das Selbstvertrauen unter Pereira dürfte vor dem Trip nach Manchester angeknackst sein, zumal man saisonübergreifend eine Serie von drei Niederlagen vorweist.

Das spielt dem Titelaspiranten in die Karten, der ohnehin eine starke Bilanz gegen die „Tricky Trees“ vorweisen kann. City hat fünf der letzten sechs direkten Duelle gewonnen. Zudem haben die Gastgeber im Etihad Stadium in der Premier-League-Ära noch nie gegen Forest verloren und die letzten drei Heimspiele allesamt gewonnen.

Interessant für Statistik-Fans: Ein 3:0 war in dieser Saison das häufigste Heimergebnis von City. Fünfmal siegten sie mit diesem Resultat, was 36 % ihrer Spiele im Etihad ausmacht.

Manchester City vs Nottingham Forest Wette 2: Drei-Weg-Handicap – Sieg Man City mit Handicap -1 zu einer Quote von 1.89 auf bet365

Defensive Stabilität im Etihad

Manchester City hat in dieser Spielzeit bereits 57 Tore erzielt – nur eines weniger als die Torfabrik der Liga, Arsenal. Mit 34 Toren in 14 Heimspielen ist jedoch kein Team zu Hause treffsicherer als City. Gleichzeitig stellen sie mit nur neun Gegentoren in 14 Partien die gemeinsam beste Heim-Defensive der Liga.

Die Guardiola-Elf hat in jedem der letzten drei Heimspiele mindestens zwei Tore erzielt. Bei einem Schnitt von 2,43 Toren pro Spiel auf eigenem Rasen ist auch am Mittwochabend mit einer offensiven Vorstellung zu rechnen.

Nottingham hingegen blieb in dieser Saison in fast jedem zweiten Spiel (46 %) ohne eigenen Treffer. In 43 % ihrer Auswärtsspiele traf zudem nur eine oder gar keine Mannschaft – ein Wert, den City in seinen Heimspielen teilt.

Da in fünf der letzten sechs Begegnungen dieser beiden Teams nur eine Seite getroffen hat, ist ein einseitiges Ergebnis unter der Woche sehr wahrscheinlich.

Manchester City vs Nottingham Forest Wette 3:Beide Teams treffen (BTTS) – Nein zu einer Quote von 1.80 auf bet365

