Freiburg vs Bayer Leverkusen Wett Tipp: Heimsieg-Serie im Blick

Unser Experten-Team erwartet, dass der SC Freiburg über sich hinauswächst und seine beeindruckende Serie von 15 ungeschlagenen Heimspielen gegen den Tabellensechsten aus Leverkusen weiter ausbaut.

Die besten Wetten für Freiburg vs Bayer Leverkusen

Draw no bet (Unentschieden keine Wette) – Sieg Freiburg zu einer Quote von 2.85 bei Neobet

Über 2,5 Gesamttore zu einer Quote von 1.65 bei Neobet

Beide Teams treffen in der 1. Halbzeit: Ja zu einer Quote von 3.95 bei Neobet

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Freiburg 2:1 Leverkusen

Torschützen-Wett Tipp: Freiburg – Igor Matanovic, Vincenzo Grifo; Leverkusen – Patrik Schick

Freiburg präsentierte sich in dieser Spielzeit bisher als echte Wundertüte. Die jüngste Pleite gegen Eintracht Frankfurt war bereits die neunte Niederlage der Saison – und die zweite in den letzten drei Spielen. Auffällig dabei: Beide Niederlagen kassierten die "Breisgau-Brasilianer" in der Fremde.

Sobald es zurück ins Europa-Park Stadion geht, ändert sich jedoch alles. Die Mannschaft von Julian Schuster ist zu Hause fast unbezwingbar. Sie gehören zu dem exklusiven Kreis von nur vier Bundesliga-Teams, die in der gesamten Saison erst ein einziges Heimspiel verloren haben – neben Bayern München, Borussia Dortmund und Stuttgart. Noch beeindruckender: Freiburg ist seit saisonübergreifend 15 Pflichtspielen zu Hause ungeschlagen.

Leverkusen belegt derzeit den letzten europäischen Startplatz und liegt sieben Punkte vor Freiburg (bei einem Spiel weniger). Allerdings lässt die Form der Werkself zuletzt zu wünschen übrig. Drei Pflichtspiele ohne Sieg sprechen eine deutliche Sprache.

Die Schwarzroten tanzen derzeit auf mehreren Hochzeiten, was Spuren hinterlässt. Die Negativserie begann mit einem 0:1 bei Union Berlin, gefolgt von zwei Remis im eigenen Stadion – erst gegen Olympiakos im Champions-League-Playoff-Rückspiel und dann gegen Mainz in der Bundesliga.

Die Gäste brennen darauf, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Doch Freiburg vor eigenem Publikum ist ein ganz anderes Kaliber. Trotz der jüngsten Auswärts-Dämpfer sollte das Europa-Park Stadion die Schuster-Elf zu einem weiteren Heimsieg beflügeln. Leverkusen hat zwar die individuelle Qualität, aber Freiburg hat die Festung.

Voraussichtliche Aufstellungen für Freiburg vs Bayer Leverkusen

Freiburg:Atubolu, Treu, Ginter, Ogbus, Günter, Osterhage, Eggestein, Grifo, Höler, Suzuki, Matanovic

Bayer Leverkusen:Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba, Oermann, Fernandez, Palacios, Grimaldo, Poku, Hofmann, Schick

Breisgau-Brasilianer auf Kurs Maximum

Freiburg musste zuletzt Federn lassen, doch der Heimvorteil wirkt wie ein Katalysator. Seit 10 Ligaspielen ist der SC im Europa-Park Stadion ungeschlagen. Alle drei der letzten Niederlagen (gegen Stuttgart, Hoffenheim und Frankfurt) passierten auswärts.

In der Heimtabelle rangiert Freiburg mit sieben Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage auf dem starken fünften Platz. Die Serie von vier Heimsiegen in Folge hat den Glauben an die Top 6 neu entfacht.

Leverkusen ist gewarnt, denn die Freiburger Fans fungieren als echter zwölfter Mann. Die Werkself unter Kasper Hjulmand agierte in der Fremde zuletzt wechselhaft und konnte nur zwei der letzten fünf Auswärtsreisen siegreich gestalten. Das macht wenig Mut für den Auftritt im Breisgau.

Freiburg hat hier klar die Nase vorn. Auch wenn Leverkusen offensiv immer für ein Tor gut ist, schlägt das Pendel aufgrund der Heimstärke Richtung Freiburg aus. Ein achter Heimsieg würde sie in der Heimtabelle auf den geteilten vierten Rang katapultieren. Das Momentum liegt bei den Gastgebern, weshalb eine Absicherung gegen das Unentschieden der smarteste Spielzug ist.

Freiburg vs Bayer Leverkusen Wette 1: Draw no bet (Unentschieden keine Wette) – Sieg Freiburg zu einer Quote von 2.85 bei Neobet

Tore garantiert im Europa-Park Stadion

Die jüngsten Spiele des SC Freiburg waren extrem unterhaltsam. In zwei der letzten drei Pflichtspiele fiel die "Über 2,5 Tore"-Marke – lediglich beim 0:2 gegen Frankfurt blieb es ruhiger. Zu Hause ist dieser Trend noch deutlicher: Drei der letzten fünf Heimsiege endeten mit einem knappen 2:1.

In 24 Bundesliga-Partien fielen bei Freiburg 15 Mal mehr als 2,5 Tore, was einem Schnitt von exakt drei Treffern pro Spiel entspricht. Besonders wichtig für deine Wette: 21 ihrer insgesamt 34 Saisontore erzielten die Freiburger im eigenen Stadion.

Leverkusen folgt einem ähnlichen Muster. 13 der 23 Saisonspiele der Werkself endeten mit "Über 2,5 Toren". Zwar haben sie 19 ihrer 44 Saisontore auswärts erzielt, doch die Bilanz auf Reisen bleibt durchwachsen – in sechs von elf Auswärtsspielen konnten sie nicht gewinnen.

Beide Teams verfügen über enorme offensive Wucht. Freiburg strotzt zu Hause vor Selbstvertrauen, während Leverkusen auswärts zwar trifft, aber oft die Spielkontrolle vermissen lässt. Alles deutet auf einen offenen Schlagabtausch hin, bei dem beide Seiten jubeln dürfen.

Freiburg vs Bayer Leverkusen Wette 2: Über 2,5 Gesamttore zu einer Quote von 1.65 bei Neobet

Spektakulärer Beginn erwartet

Schusters Freiburger mögen auswärts schwächeln, aber zu Hause sind sie von Beginn an hellwach. Beim letzten Auftritt im Europa-Park Stadion gegen Gladbach gingen sie früh in Führung und lagen bereits zur Pause vorne (Endstand 2:1).

In den letzten drei Heimspielen erzielte Freiburg insgesamt vier Tore in der ersten Halbzeit und ging jedes Mal mit einer Führung in die Kabine. Blitztore vor eigenem Publikum haben bei den Breisgau-Brasilianern mittlerweile System.

Leverkusen reist zwar mit einer Torflaute an (nur ein Treffer in drei Spielen), war vor dieser Durststrecke aber bekannt für furiose Anfangsphasen. In sechs der letzten zehn Pflichtspiele erzielten sie das erste Tor und führten zur Halbzeit, wobei sie acht Treffer in den ersten 45 Minuten markierten.

Beide Kader haben die Klasse, früh Akzente zu setzen. Freiburg startet zu Hause extrem druckvoll, und Leverkusen hat trotz der Formkrise die Werkzeuge, um schnell zu antworten. Wir erwarten eine hochintensive erste Hälfte, in der beide Teams den Weg zum Netz finden, bevor der Schiedsrichter zur Pause pfeift.

Freiburg vs Bayer Leverkusen Wette 3:Beide Teams treffen in der 1. Halbzeit: Ja zu einer Quote von 3.95 bei Neobet

+