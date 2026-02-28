Real Madrid vs Getafe Wett Tipp: Ein torarmes Derby im Bernabéu erwartet

Unser Wett-Experte erwartet ein enges Derby zwischen den beiden Nachbarn, in dem ein formstarker Vinícius Júnior die „Los Blancos“ zu drei wichtigen Punkten führen soll.

Die besten Wetten für Real Madrid vs Getafe

Real Madrid gewinnt & Beide Teams treffen: Nein zu einer Quote von 3.50 bei bet365

Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1.96 bei bet365

Vinícius Júnior trifft jederzeit zu einer Quote von 2.37 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Real Madrid 2:0 Getafe

Torschützen-Wett Tipp: Real Madrid – Vinícius Júnior, Gonzalo García

Real Madrid wirkte unter der Woche nicht vollends überzeugend, doch ein 2:1-Sieg gegen Benfica sicherte das Weiterkommen in der Champions League. Zuvor legten sie eine beeindruckende Serie in der Liga hin und gewannen über zwei Monate hinweg acht Spiele in Folge. Dieser Schwung wurde jedoch durch eine 2:1-Auswärtsniederlage gegen Osasuna am letzten La Liga-Spieltag jäh gestoppt.

Für Getafe bleibt der Klassenerhalt das oberste Ziel. Im Februar gelangen der Mannschaft zwei extrem wichtige Siege gegen Alavés und Villarreal, womit sie sich ins Tabellenmittelfeld absetzen konnten. Die jüngste 0:1-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten Sevilla war allerdings ein herber Rückschlag im Kampf um den Ligaverbleib.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid vs Getafe

Real Madrid:Courtois, Carreras, Alaba, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinícius, Gonzalo

Getafe:Soria, Iglesias, Romero, Abqar, Duarte, Femenía, Arambarri, Martín, Milla, Vázquez, Satriano

Getafe vor schwerem Gang im Bernabéu

Bei Getafe gibt es unter Pepe Bordalás kaum Überraschungen: Das Team setzt konsequent auf einen extrem defensiven Stil. Diesem Ansatz ist man seit fast einem Jahrzehnt treu, und die aktuelle Saison bildet da keine Ausnahme.

Nach 25 Spieltagen stellt Getafe die zweitschwächste Offensive der spanischen Eliteklasse. Mit 20 Toren bei einem xG-Wert (Expected Goals) von 18,7 übertreffen sie ihre statistischen Erwartungen sogar noch leicht. Dennoch hat kein anderes Team in La Liga weniger Großchancen kreiert.

In der Fremde hat Getafe bereits alle drei Partien gegen Top-5-Clubs verloren, ohne dabei selbst ein Tor zu erzielen. Zudem verloren sie die letzten vier Duelle gegen Real Madrid allesamt „zu Null“. Diese Trends deuten auf einen ruhigen Abend für die königliche Defensive hin. Die Wahrscheinlichkeit, dass Real Madrid gewinnt, ohne ein Gegentor zu kassieren, liegt statistisch bei 52,6 %.

Real Madrid vs Getafe Wette 1: Real Madrid gewinnt & Beide Teams treffen: Nein zu einer Quote von 3.50 bei bet365

Gäste setzen auf defensive Stabilität

Die Hoffnungen der Gäste werden zumindest dadurch genährt, dass Kylian Mbappé derzeit verletzungsbedingt fehlt. Er musste kurzfristig für den Champions-League-Kader gegen Benfica passen und wird voraussichtlich auch in diesem Derby nicht mitwirken können.

Da Mbappé in dieser Saison für 43 % der Ligator seiner Mannschaft verantwortlich war, müssen nun andere in die Bresche springen. Real Madrid wird in dieser traditionell torarmen Begegnung viel Geduld brauchen.

Zehn der letzten elf Duelle zwischen diesen beiden Clubs endeten mit zwei oder weniger Toren. Dazu zählt auch das 1:0 für Real Madrid im Hinspiel, bei dem der Siegtreffer erst in der 80. Minute fiel – und das auch erst, nachdem Getafe durch einen Platzverweis dezimiert worden war.

Seit Alvaro Arbeloa das Ruder übernommen hat, erzielten die Gastgeber nur in zwei Spielen mehr als zwei Treffer. In Anbetracht dieser Bilanz und der Historie des Derbys ist die Wette auf „Unter 2,5 Tore“ der smarteste Spielzug.

Real Madrid vs Getafe Wette 2: Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1.96 bei bet365

Vinícius will seine Serie ausbauen

Da Mbappé ausfällt, wird Vinícius Júnior die Last im Angriff fast alleine tragen. Er hatte einen schwierigen Saisonstart und ein unterkühltes Verhältnis zu Xabi Alonso, scheint aber pünktlich zum Derby wieder zu seiner Topform zurückgefunden zu haben.

Vinícius geht mit einer Bilanz von sechs Toren aus den letzten fünf Einsätzen in dieses Spiel. Zudem hat er in jedem seiner letzten vier Heimspiele im Bernabéu mindestens einmal getroffen.

Der 25-Jährige gab unter der Woche gegen Benfica drei Schüsse ab, gegen Osasuna waren es sogar fünf. Er agiert sichtlich selbstbewusster und dürfte aufgrund des Mbappé-Ausfalls auch der erste Schütze für Elfmeter sein. Das ist ein wichtiger Faktor, wenn man bedenkt, dass Real Madrid in dieser Spielzeit bereits 17 Strafstöße zugesprochen bekommen hat.

Insgesamt bietet Vinícius als Torschütze zu jeder Zeit bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 50 % einen sehr guten Value.

Real Madrid vs Getafe Wette 3:Vinícius Júnior trifft jederzeit zu einer Quote von 2.37 bei bet365

