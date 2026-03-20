Der Winamax Promo Code kann ausschließlich bei der Neuregistrierung genutzt werden. Lies weiter, um Details zu erfahren.

⟹ In diesem Artikel ▼

Was ist der gültige Winamax Bonus Code im März 2026?

Entdecke alle Vorteile und Details des Winamax Bonus code und des Willkommensangebots des Buchmachers, die du nutzen kannst, wenn du dich über Winamax anmelden wirst.

Kategorie Details Willkommensbonus 100 % (bis 100 €) als Freebets Mindesteinzahlung 10 € Mindestquote 1,05 Umsatzfrist 90 Tage Besonderheiten VIP-Programm & Golden Boy Challenge Lizenz GGL (Deutschland)

Wie du siehst, dient der Promo Code Winamax dazu, den Willkommensbonus für die Sportwetten freizuschalten. Einen Bonuscode Winamax für Glücksspiele gibt es aktuell nicht, weil die Plattform sich ganz auf Sportwetten konzentriert.

Wie verwendet man den Winamax Bonus Code?

Die Einlösung des Winamax Bonus Codes ist denkbar einfach. Der Vorgang ist selbsterklärend und kann auch von blutigen Anfängern leicht bewältigt werden. So gehst du vor, wenn du dir den Winamax Bonus sichern möchtest:

Schritt 1 📱: Öffne die Winamax-Webseite oder die mobile App.

Öffne die Winamax-Webseite oder die mobile App. Schritt 2 ➡️: Klicke oben rechts auf den gelben Button „Registrieren“ .

Klicke oben rechts auf den gelben Button . Schritt 3 🆔: Fülle das Formular mit deinen persönlichen Daten aus.

Fülle das Formular mit deinen persönlichen Daten aus. Schritt 4 ⭐: Leiste eine Einzahlung und gib den Winamax-Bonuscode ein – die Freiwetten werden sofort gutgeschrieben.

Die Winamax Code Vorteile

Der Bonuscode Winamax ist mit zahlreichen Vorteilen für alle Tipper verbunden, die den Gutschein auf der Plattform einlösen. Die entscheidenden Pluspunkte findest du im folgenden Abschnitt.

Sportwetten-Bonuscode

Mit dem Winamax Bonuscode stößt du die Tür zu deinen ersten Wettgewinnen weit auf. Folgende Vorteile hat der Winamax Code:

Mindestquote 1,05 – Der Winamax Willkommensbonus muss innerhalb von 90 Tagen umgesetzt werden. Diese Anforderung ist leicht erfüllbar.

– Der Winamax Willkommensbonus muss innerhalb von 90 Tagen umgesetzt werden. Diese Anforderung ist leicht erfüllbar. Freebets statt Bonusguthaben – Beim aktuellen Winamax Bonuscode handelt es sich um einen Code, der zum Erhalt von Freiwetten führt. Der Winamax Freebet Code ist quasi das Gegenstück zum klassischen Geldbonus.

– Beim aktuellen Winamax Bonuscode handelt es sich um einen Code, der zum Erhalt von Freiwetten führt. Der Winamax Freebet Code ist quasi das Gegenstück zum klassischen Geldbonus. Breite Verwendbarkeit – In den Bonusbedingungen ist zu lesen, dass der Winamax Freebet Code für alle Disziplinen und Wettarten verwendet werden kann. Ausgenommen sind Cash-out-Wetten mit vorzeitiger Auszahlung.

Erwähnenswert ist zudem, dass 10 Euro für den Erhalt des Winamax Bonus ausreichen. Anfänger gehen kein großes Risiko ein, wenn sie den Bonus in Anspruch nehmen.

Beachte außerdem, dass du nicht nur mit den Freebets, sondern auch mit deinem eingezahlten Geld wetten kannst. Wenn du z. B. 50 Euro eingezahlt hast, stehen 50 Euro plus 50 Euro als Freebets auf der Habenseite.

Gibt es einen Winamax Bonus Code ohne Einzahlung?

Derzeit existiert kein Winamax Bonus Code ohne Einzahlung. Um die Freebets zu erhalten, müssen mindestens 10 Euro auf das Wettkonto eingezahlt werden.

Warum sollte ich mich bei Winamax registrieren?

Wenn du wissen möchtest, welche Vorteile eine Registrierung bei Winamax hat, wird dich dieser Abschnitt interessieren: Hier findest du eine Liste der Vorzüge, die Winamax zu einem der beliebtesten Wettanbieter im Internet gemacht haben.

✔️Deutsche Lizenz vorhanden – Winamax verfügt über eine der begehrten Lizenzen der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Du bist daher rundum geschützt und musst dich nicht vor Wettbetrug fürchten.

– Winamax verfügt über eine der begehrten Lizenzen der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Du bist daher rundum geschützt und musst dich nicht vor Wettbetrug fürchten. 😎 VIP-Club – Als einer der wenigen Wettanbieter hält Winamax einen VIP-Club für die Tipper bereit. Je mehr Geld du bei den Sportwetten einsetzt, desto schneller steigst du im Level auf und erhältst lukrative Boni.

– Als einer der wenigen Wettanbieter hält Winamax einen VIP-Club für die Tipper bereit. Je mehr Geld du bei den Sportwetten einsetzt, desto schneller steigst du im Level auf und erhältst lukrative Boni. 📱Mobile Benutzerfreundlichkeit – Auch wenn es derzeit keine Winamax-App gibt, genießen mobile Anwender eine erstklassige Wetterfahrung. Die aufwendig designte Web-App bietet jeden erdenklichen Komfort.

Die Gründung von Winamax geht auf das Jahr 1999 zurück. Die Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) wurde im Jahr 2022 erteilt. Du hast es mit einem angesehenen Buchmacher zu tun, dem Seriosität über alles geht.

Weitere Sonderaktionen bei Winamax

Einen Winamax Promo Code Bestandskunden gibt es momentan nicht. Dafür hat die Plattform einige lohnende Features für bestehende Mitglieder auf Lager – unter anderem ein VIP-Programm. Hier eine Übersicht:

Angebot Kurzbeschreibung Winamax VIP-Programm VIP-Club Golden Boy Challenge Wöchentliche Wett-Challenge mit Preisen Wette ergänzen Laufende Wetten kostenlos erweitern

Winamax Treueprogramm

Das Winamax VIP-Programm belohnt aktive Spieler für abgegebene Sportwetten. Bei jeder Wette sammelt der Spieler Treuepunkte (sogenannte "Miles"). Je mehr Miles gesammelt werden, desto höher steigt der VIP-Status.

Es gibt einen monatlichen und einen jährlichen VIP-Status. Der monatliche Status wird am Monatsanfang anhand der im Vormonat gesammelten Miles berechnet. Der jährliche Status orientiert sich an der Summe aller im Jahr gesammelten Miles.

Die Meilen werden abhängig von Einsatz und Quote der Wette berechnet. Cashout-Wetten, Gratiswetten oder annulierte Wetten zählen nicht. Die Meilen können in der VIP-Boutique gegen Boni oder Prämien eingetauscht werden.

Die VIP-Level reichen von "Chrome" bis "Red Diamond" und umfassen steigende Multiplikatoren sowie monatliche Boni. Jeder Aufstieg führt zu größeren Bonuszahlungen. VIP-Boni werden zusätzlich zum regulären Spielguthaben gewährt.

Golden Boy Wett-Challenge

Die Golden Boy-Challenge auf Winamax belohnt die Spieler wöchentlich mit dem höchsten Netto-Gewinn aus allen Sportwetten. Jede Woche wird ein Leaderboard erstellt. Die fünf besten Spieler erhalten Preisgelder von 25 bis 200 Euro.

Teilnahmeberechtigt sind alle Wetten, die von Freitag 7 Uhr bis zum nächsten Freitag um 7 Uhr eingereicht werden. Gratiswetten zählen nicht. Bei Gleichstand entscheidet die Anzahl der Wetten, anschließend der größte Netto-Gewinn einer einzelnen Wette.

Daueraktion “Wette ergänzen”

Mit der Funktion „Wette ergänzen“ kannst du eine laufende Einzel- oder Kombiwette kostenlos erweitern. Neue Tipps erhöhen die Gesamtquote, da sie mit der bisherigen Quote multipliziert werden und so den möglichen Gewinn steigern.

Das Ergänzen erfolgt im Bereich „Meine Wetten“ unter „Live-Wetten“. Hier wählst du eine aktive Wette aus, fügst weitere Tipps hinzu und schließt die erweiterte Wette ohne weiteren Einsatz erneut ab.

Eine Wette kann mehrfach ergänzt werden. Systemwetten sind von diesem Angebot ausgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt erst nach Abschluss aller Ereignisse. Ein Cash-out ist jederzeit möglich.

Der Winamax Bonus Code im Vergleich zu anderen Buchmachern

Hier erfährst du, wie der Winamax Bonus Code im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet. Die Tabelle führt einige der stärksten Mitbewerber von Winamax auf.

Winamax vs. Interwetten:

Interwetten punktet durch Tradition und hervorragende Favoriten-Quoten. Winamax ist der moderne Herausforderer, der durch seinen extrem hohen Quotenschlüssel und die Steuerfreiheit besticht. Während Interwetten sehr seriös und ruhig wirkt, bringt Winamax viel Dynamik und innovative Formate wie "Missions" ins Spiel.

Winamax vs. NEO.bet:

Beide werben mit Steuervorteilen, aber während NEO.bet dies nur bei Kombis tut, gilt das bei Winamax für alle Wetten. In Sachen App-Design wirkt NEO.bet technischer, während Winamax eine sehr spielerische, fast schon soziale Komponente einbringt. Wer eine kühle Plattform sucht, wählt NEO.bet; wer hohe Quoten und eine lebendige Community mag, Winamax.

Buchmacher Angebot Bonuscode Wichtige Vorteile Interwetten 100 % (bis 100 €) Automatisch Bonus wird als Echtgeld ausgezahlt, Top-Favoritenquoten NEO.bet 200 % bis 50 € oder 100 % bis 100 € Kein Code 100 Tage Zeit for Umsatz, High-Tech App

Mit dem Winamax Bonus Code geht der Anbieter neue Wege. Fast alle anderen Buchmacher vergeben kleinere oder gar keine Freebets. Bei Winamax hast du nach der Ersteinzahlung Bonusguthaben plus Freebets zur Verfügung.

Verwende den Winamax Bonus Code für Wetten auf deine Lieblingsevents

Einer der Vorteile des Winamax Bonus Codes ist, dass du ihn für alle Events nutzen kannst. Ausgenommen sind lediglich die sogenannten Cash-out-Wetten mit vorzeitiger Auszahlung. Hierdurch schützt sich der Anbieter vor zu hohen Verlusten.

Die einzige Voraussetzung für die Verwendung des Winamax Codes ist, dass das gewählte Event eine Quote von mindestens 1,05 aufweist. Dies ist bei nahezu allen Events der Fall.

Winamax Bonus Code: Fazit

Der Winamax Bonus Code ist eines der attraktivsten Einstiegsangebote im Online-Wettgeschäft. Gegen eine Mindesteinzahlung von 10 € kannst du dir Freebets sichern, die du in praktisch allen Events verwenden kannst.

Da die Winamax-Plattform professionell gestaltet und mit einem breiten Angebot an Sportwetten und Märkten ausgestattet ist, spricht nichts gegen eine Registrierung. Die GGL-Lizenz sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit – komfortabler geht es nicht.

❔FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Welchen Umfang hat der Winamax Willkommensbonus?

Der aktuelle Winamax Willkommensbonus beschert dir eine Freiwette im Wert der geleisteten Einzahlung. Das eingezahlte Geld kann ebenfalls zum Abschließen von Wetten verwendet werden.

Wann kann ich mir den Winamax Bonus auszahlen lassen?

Da du bei Winamax Freebets statt Bonusguthaben bekommst, brauchst du nur auf den Wettausgang zu warten und kannst bei positivem Resultat den Gewinn gleich abbuchen. Der erzielte Wettgewinn unterliegt keinerlei Umsatzanforderungen.

Für welche Events kann der Winamax Bonus genutzt werden?

Du kannst den Winamax Bonus Code für praktisch alle Wett-Events nutzen, da die Mindestquote bei nur 1,05 liegt. Dies bedeutet, dass du dir sogar Wetten aussuchen kannst, bei denen es einen haushohen Favoriten gibt (z. B. im DFB-Pokal).

Welche Vorteile hat es, sich bei Winamax anzumelden?

Winamax existiert seit 1999. Der französische Konzern hat eine lange Historie auf dem Sportwettenmarkt und verfügt über eine offizielle Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Für die nötige Seriosität ist damit gesorgt.

Was ist der Vorteil von Freiwetten?

Freiwetten haben den Vorteil, dass sie risikofrei gesetzt werden können und Gewinne ohne eigenen Einsatz ermöglichen. Sie können flexibel für verschiedene Sportarten genutzt werden, da der Einsatz bereits vom Anbieter gestellt wird.

Was ist die Mindestquote für die Verwendung der Winamax Freiwetten?

Die Mindestquote für die Verwendung der Winamax Freiwetten beträgt 1,05. Bis auf Cash-out-Wetten kannst du alle Events nutzen, die diese Mindestquote aufweisen.

Welche Boni bietet Winamax für Stammkunden an?

Echte Boni für Stammkunden gibt es bei Winamax aktuell nicht, dafür aber verschiedene Daueraktionen. Dazu zählt nicht zuletzt das VIP-Programm, das dich für deine Einsätze mit Treuegeschenken belohnt.

+