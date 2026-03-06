Newcastle vs Manchester City Wett Tipp: Tore garantiert im engen Pokal-Kracher

Wir erwarten in dieser Begegnung einige Tore. City dürfte sich in einem hart umkämpften Match im St. James’ Park am Ende durchsetzen und die nächste Runde erreichen.

Die besten Wetten für Newcastle vs Manchester City

Sieg Manchester City zu einer Quote von 1.62 auf Neobet

Beide Teams treffen & Über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.94 auf Neobet

Erling Haaland trifft jederzeit zu einer Quote von 1.75 auf Neobet

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Newcastle 1:2 Man City

Torschützen-Wett Tipp: Newcastle – Anthony Gordon; Man City – Erling Haaland, Antoine Semenyo

Newcastle United lieferte zuletzt eher wechselhafte Ergebnisse ab, doch der späte Sieg gegen Manchester United hat die Moral im Team sichtlich gestärkt.

Eddie Howe jongliert derzeit mit einem extrem dichten Terminkalender zwischen Premier League, Champions League und FA Cup. Obwohl die „Magpies“ vier ihrer letzten sieben Heimspiele verloren haben, könnte der Erfolg vom Mittwoch genau das Momentum liefern, das sie jetzt brauchen.

Was Manchester City betrifft, so erlitt die Titeljagd diese Woche durch ein unerwartetes Heim-Remis gegen Nottingham Forest einen Dämpfer. Dieses Ergebnis beendete ihre Serie von sechs Siegen in Folge und ließ den Rückstand auf Arsenal auf sieben Punkte anwachsen. Dennoch kann Pep Guardiola selbstbewusst in die Partie gehen: Sein Team hat diesen Gegner im Kalenderjahr 2026 bereits dreimal geschlagen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Newcastle vs Manchester City

Newcastle:Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Tonali, Joelinton, Woltemade, Elanga, Gordon, Barnes

Manchester City:Donnarumma, Nunes, Guei, Dias, Ait-Nouri, Rodri, Foden, Silva, Cherki, Haaland, Semenyo

Manchester City dominiert den Direktvergleich 2026

Newcastle United und Manchester City standen sich seit dem 13. Januar bereits dreimal gegenüber – und das Ergebnis war jedes Mal eindeutig. Die Guardiola-Elf entschied diese Partien mit 2:0, 3:1 und 2:1 für sich, was ihnen unter anderem den Einzug ins Carabao-Cup-Finale sicherte. Die Magpies werden am Samstagabend alles daran setzen, diese Negativserie endlich zu stoppen.

Die Gastgeber plagen jedoch personelle Sorgen. Jacob Ramsey fehlt gesperrt nach seiner Roten Karte unter der Woche, während Bruno Guimaraes, Lewis Miley, Fabian Schär und Emil Krafth verletzungsbedingt passen müssen. Tino Livramento könnte nach zweimonatiger Pause zwar in den Kader zurückkehren, ein Startelfeinsatz kommt aber wohl noch zu früh.

City hingegen ist in einer komfortablen Position: Keine neuen Verletzungen und die Rückkehr von Erling Haaland am Mittwoch sorgen für Optimismus. Wir setzen darauf, dass die „Skyblues“ den Job erneut erledigen und den vierten Sieg im vierten Spiel gegen Eddie Howes Team einfahren.

Newcastle vs Manchester City Wette 1: Sieg Manchester City zu einer Quote von 1.62 auf Neobet

Das nächste Top-Duell zwischen Howe und Guardiola

Diese beiden Klubs kennen sich mittlerweile in- und auswendig. Howe und Guardiola standen sich seit Beginn der Saison 2021/22 insgesamt 14 Mal gegenüber, wobei City zehn dieser Duelle gewann. In diesen Partien fielen insgesamt stolze 44 Tore. Wir rechnen auch im St. James’ Park wieder mit einem torreichen Schlagabtausch.

In den letzten beiden Begegnungen sowie im Premier-League-Duell im November trafen jeweils beide Teams, wobei immer die Marke von über 2,5 Toren geknackt wurde. Da keine der beiden Abwehrreihen zuletzt wirklich sattelfest wirkte, beide Offensiven aber enorme Qualität besitzen, dürfen sich neutrale Fans auf ein echtes Spektakel im ältesten Pokalwettbewerb der Welt freuen.

Wir erwarten ein offensives Feuerwerk in Tyne and Wear. Die Gäste haben jedoch aufgrund der mentalen Stärke und der höheren Kaderqualität leicht die Nase vorn.

Newcastle vs Manchester City Wette 2: Beide Teams treffen & Über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.94 auf Neobet

Haaland will seine kuriose Newcastle-Flaute beenden

Erling Haaland hat in zwei aufeinanderfolgenden Spielen nicht getroffen – ein Umstand, der bei ihm fast immer darauf hindeutet, dass es im nächsten Spiel knallt.

Überraschenderweise ist der norwegische Ausnahmsstürmer in seinen letzten acht Einsätzen gegen die Magpies ohne Tor geblieben. Er wird also brennen, das zu ändern. Howes Team ist es bisher fast als einzigem Verein weltweit gelungen, ihn regelmäßig vom Tor fernzuhalten.

In insgesamt zehn Karrierespielen gegen Newcastle gelangen Haaland lediglich ein Tor und drei Vorlagen. Es ist der Gegner, gegen den er statistisch gesehen am häufigsten spielt, aber individuell nicht immer glänzen konnte.

Fast vier Jahre ist es her, dass der 25-Jährige das letzte Mal gegen Newcastle einnetzte. Während manche darin ein schlechtes Omen sehen, wissen Kenner: Bei einem Spieler wie Haaland macht so eine Serie ein Tor im nächsten Spiel eigentlich nur noch unvermeidlicher.

Newcastle vs Manchester City Wette 3:Erling Haaland trifft jederzeit zu einer Quote von 1.75 auf Neobet

