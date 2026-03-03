Brighton vs Arsenal Wett Tipp: Gunners vor hartem Kampf im Amex Stadium

Brighton & Hove Albion hat in dieser Saison erst zwei Niederlagen im Amex Stadium einstecken müssen. Doch auch Arsenal ist rechtzeitig zum Endspurt wieder in der Spur und reist mit dem Rückenwind zweier gewonnener London-Derbys an.

Die besten Wetten für Brighton vs Arsenal

Arsenal gewinnt & Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 3.45 bei bet365

Unentschieden (1. Halbzeit) zu einer Quote von 3.00 bei bet365

Danny Welbeck trifft jederzeit zu einer Quote von 4.00 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Brighton 1:2 Arsenal

Torschützen-Wett Tipp: Brighton – Welbeck; Arsenal: Gabriel, Saka

Brighton kehrt am Mittwoch nach dem Wochenendsieg gegen Nottingham Forest auf heimischen Rasen zurück, wo man den Spitzenreiter aus Nordlondon empfängt.

Die Mannschaft von Fabian Hürzeler hat den Klassenerhalt in der Premier League nach den Siegen gegen Brentford und Forest so gut wie in der Tasche. Auch wenn die Formkurve über weite Strecken der Saison 2025/26 schwankte, zeigen nur neun Niederlagen aus 28 Spielen, dass die „Seagulls“ extrem schwer zu schlagen sind.

Besonders zu Hause ist Brighton eine Macht: Mit durchschnittlich 1,71 Punkten pro Heimspiel (im Vergleich zu nur 0,93 auswärts) thronen sie sicher im Tabellenmittelfeld. In den letzten Monaten sahen die Fans im Amex vor allem hart umkämpfte Partien – in nur zwei der letzten neun Ligaspiele im Jahr 2026 fielen drei oder mehr Tore.

Arsenal hat die Enttäuschung über die Punktverluste gegen Brentford und Wolves beeindruckend weggesteckt. Ein dominanter 4:1-Erfolg gegen den Erzrivalen Tottenham, gefolgt von einem weiteren Derby-Sieg gegen Chelsea, hat das Team von Mikel Arteta pünktlich zum Titelrennen wieder in Rhythmus gebracht.

Trotz des enormen Drucks im Meisterschaftskampf haben die Gunners seit September nur zweimal verloren. Das Hinspiel im Emirates konnte Arsenal im Dezember für sich entscheiden – mit Werten von 2.1 xG zu 1.6 Post-Shot xG war es eine überzeugende Vorstellung. Sollte sich dieses Muster wiederholen, steht Brighton ein langer Abend bevor.

Voraussichtliche Aufstellungen für Brighton vs Arsenal

Brighton: Verbruggen, Kadioglu, Dunk, van Hecke, Wieffer, Gross, Milner, Hinshelwood, Mitoma, Gomez, Welbeck

Arsenal: Raya, Hincapie, Timber, Gabriel, Saliba, Rice, Zubimendi, Trossard, Eze, Saka, Gyökeres

Auswärtssieg in einer engen Kiste

Brightons Heimbilanz kann sich sehen lassen. Hürzelers Elf traf in 12 ihrer 14 Heimspiele, schaffte es aber gleichzeitig in 11 dieser Partien nicht, die Null zu halten.

Arsenal ist zwar seit sieben Auswärtsspielen ungeschlagen, zeigte defensiv in der Fremde zuletzt aber kleine Lücken: In den letzten drei Gastspielen (u. a. gegen die Wolves und Tottenham) gab es jeweils Gegentore.

Da Manchester City zeitgleich gegen Nottingham Forest spielt, darf sich Arsenal keinen Patzer erlauben. Wir erwarten, dass die Gäste Brighton die dritte Heimniederlage der Saison beifügen, trauen den Hausherren aber einen Treffer zu. Ein Auswärtssieg bei gleichzeitigem Torerfolg beider Teams hat eine statistische Wahrscheinlichkeit von 28,57 % und ist für uns der Value-Tipp unter den Brighton vs Arsenal Wett Tipps.

Brighton vs Arsenal Wette 1: Arsenal gewinnt & Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 3.45 bei bet365

Remis zur Pause erwartet

Fast die Hälfte (46 %) von Arsenals Auswärtsspielen in dieser Saison stand zur Halbzeit entweder 0:0 oder 1:1. Interessant: 64 % aller Arsenal-Tore in der Fremde fielen erst im zweiten Durchgang.

Auch bei Brighton lässt der Torjubel meist auf sich warten. Knapp 59 % ihrer Heimtore erzielen die Seagulls nach dem Seitenwechsel. Statistisch gesehen kassiert Brighton das erste Gegentor im Schnitt in der 56. Minute, während Arsenal auswärts meist erst in der 58. Minute zum ersten Mal netzt.

Alles deutet auf eine vorsichtige erste Hälfte hin. Brighton wäre mit einem Punkt gegen den Tabellenführer wohl hochzufrieden und wird kaum ins offene Messer laufen. Arteta hat zudem bewiesen, dass seine Mannschaft die Geduld besitzt, Spiele spät zu entscheiden. Ein Unentschieden zur Pause (Wahrscheinlichkeit 44,44 %) ist hier eine sehr solide Option.

Brighton vs Arsenal Wette 2: Unentschieden (1. Halbzeit) zu einer Quote von 3.00 bei bet365

Welbeck mit dem „Gesetz des Ex“

Brighton-Stürmer Danny Welbeck blüht im Herbst seiner Karriere noch einmal richtig auf. Der 35-Jährige traf in den letzten beiden Partien gegen Brentford und Forest und stand jeweils die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

Welbeck ist ein klassischer „Streak-Scorer“: Zwischen September und November erzielte er sieben Tore in acht Spielen. Wenn er einmal einen Lauf hat, ist er kaum zu stoppen. Da er gegen seinen Ex-Klub antritt, für den er in 88 Spielen 16-mal traf, ist die Motivation besonders hoch.

Seine Trefferquote in der laufenden Saison liegt bei 37,04 %. Dass er am Mittwochabend trifft, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 26,32 % berechnet. Angesichts seiner aktuellen Verfassung und seiner Rolle als Zielspieler im Brighton-Angriff ist die Quote für einen Welbeck-Treffer äußerst attraktiv.

Brighton vs Arsenal Wette 3: Danny Welbeck trifft jederzeit zu einer Quote von 4.00 bei bet365

