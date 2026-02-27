Stuttgart vs. Wolfsburg Prognosen: Undav ist wieder konstant

Unsere Wett-Experten rechnen mit mehr als zwei Treffern, einem von Stuttgarts Undav und einem Tor des VfL Wolfsburg nach der Pause in der MHPArena.

Beste Wetten für Stuttgart vs. Wolfsburg

Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.69 bei bet365

Torschütze Deniz Undav zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1.80 bei bet365

VfL Wolfsburg erzielt mind. ein Tor in der 2. Hälfte - Ja Quote 1.87 bei bet365

Der VfB Stuttgart wird voraussichtlich den VfL Wolfsburg mit 3:2 bezwingen.

Unsere Analyse: Die Form der Schwaben und der Wölfe

Für den VfB Stuttgart kommt das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg nach dem 3:3 in Heidenheim und dem Hinspiel gegen Celtic Glasgow vom Donnerstag. Nach dem 1:2 beim FC St. Pauli ließen die Schwaben in der Ferne zum zweiten Mal am Stück gegen ein Kellerkind Punkte liegen. Doch im jüngsten Meisterschaftsheimspiel gelang mit einem 3:1 gegen den 1. FC Köln der fünfte Sieg in sieben Runden nach der Winterpause.

Der VfL Wolfsburg hingegen verzeichnete am Samstag mit einem 2:3 gegen den FC Augsburg die vierte Niederlage in fünf Bundesliga-Spieltagen. Der einzige Sieg in diesem Jahr, das 2:1 gegen den FC St. Pauli, gelang zudem Mitte Januar. Es folgten das 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim sowie das 2:2 in Leipzig, und dazwischen unterlagen die Wölfe in Mainz und Köln sowie gegen Borussia Dortmund.

Voraussichtliche Aufstellungen für Stuttgart vs. Wolfsburg

Stuttgart – voraussichtliche Aufstellung: Nübel, Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt, Karazor, Stiller, El Khannouss, Leweling, Führich, Undav

Nübel, Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt, Karazor, Stiller, El Khannouss, Leweling, Führich, Undav Wolfsburg – voraussichtliche Aufstellung: Grabara, Bürger, Adjetey, Jenz, Belocian, Eriksen, Arnold, Majer, Daghim, Paredes, Amoura

Stuttgart und Wolfsburg erzielen insgesamt mehr als zwei Tore

Mit Ausnahme der 0:1-Auswärtsniederlage gegen den 1. FC Köln netzten in allen Bundesliga-Partien des VfL Wolfsburg nach der Winterpause beide Teams ein. Zudem kamen ausschließlich beim 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim nicht mehr als zwei Treffer zustande. Zuletzt verzeichneten die Wölfe das 1:2 gegen Borussia Dortmund, das 2:2 in Leipzig sowie das 2:3 gegen den FC Augsburg.

Am Folgetag musste sich der VfB Stuttgart mit dem 3:3 in Heidenheim zufriedengeben. Zum dritten Mal am Stück steuerten in einem Meisterschaftsspiel der Schwaben beide Kontrahenten insgesamt mehr als zwei Tore bei. Denn nach dem 1:2 bei St. Pauli gelang ihnen das 3:1 gegen den 1. FC Köln.

Deshalb zählt das Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja zu den realistischen Stuttgart vs. VfL Wolfsburg Prognosen.

Stuttgart vs. Wolfsburg Wette 1: Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.69 bei bet365

Undav trifft auch gegen die Wölfe

Mit seinem Treffer zum 3:3 in der 88. Minute rettete Deniz Undav dem VfB Stuttgart immerhin einen Punkt beim 1. FC Heidenheim. Gleichzeitig erzielte der deutsche Teamspieler sein 13. Tor in 16 Auftritten in der Bundesliga 2025/26 und sein fünftes in acht Runden nach der Winterpause.

Überdies war Undav in den letzten fünf Meisterschaftsspielen des VfB Stuttgart ausschließlich im 1:2 beim FC St. Pauli nicht an einem Tor beteiligt. Beim 3:0 in Mönchengladbach sowie beim 3:1 in der jüngsten Liga-Heimpartie gegen den 1. FC Köln traf er ebenfalls. Zudem lieferte er beim 1:0 gegen den SC Freiburg die Vorlage zum Treffer durch Ermedin Demirovic.

Deswegen empfehlen unsere Experten einen Blick auf den Markt Torschütze Deniz Undav zu einem beliebigen Zeitpunkt.

Stuttgart vs. Wolfsburg Wette 2: Torschütze Deniz Undav zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1.80 bei bet365

Auch in Stuttgart netzt Wolfsburg nach dem Seitenwechsel ein

Wenn auch nicht gerade erfolgsverwöhnt, traf der VfL Wolfsburg in fünf seiner letzten sieben Meisterschaftsspiele in der zweiten Spielhälfte. Nach den beiden Ausnahmen beim 1:3 in Mainz sowie dem 0:1 in Köln traf dieses Muster auf alle jüngsten drei Meisterschaftsspiele zu. In Leipzig fielen alle Tore nach dem Seitenwechsel, zudem trafen die Wölfe nach der Pause gegen den BVB sowie gegen den FC Augsburg je einmal.

Außerdem ließ der VfB Stuttgart in allen jüngsten drei Bundesliga-Partien nach der Pause einen Treffer zu. Bei den Auswärtsspielen gegen den FC St. Pauli sowie gegen den 1. FC Heidenheim gab es in der zweiten Hälfte ein 1:1. Zudem gewannen die Schwaben diese Phase gegen den 1. FC Köln mit 2:1.

Aus diesen Gründen zählt der Markt VfL Wolfsburg erzielt mind. ein Tor in der 2. Hälfte - Ja bei bet365 zu den plausiblen Märkten in der MHPArena.

Stuttgart vs. Wolfsburg Wette 3: VfL Wolfsburg erzielt mind. ein Tor in der 2. Hälfte - Ja Quote 1.87 bei bet365

