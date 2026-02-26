Liverpool vs West Ham Wett Tipp: Heimsieg-Pflicht für die Königsklassen-Träume

Unser Experten-Team erwartet, dass Liverpool seine starke Form beibehält und West Ham die nächste Pleite im Abstiegskampf beifügt.

Die besten Wetten für Liverpool vs West Ham

Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1.58 auf bet365

Drei-Weg-Handicap – Sieg Liverpool (-1) zu einer Quote von 1.97 auf bet365

Torschütze – Mo Salah zu einer Quote von 2.02 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Liverpool 3:1 West Ham

Torschützen-Wett Tipp: Liverpool – Dominic Szoboszlai, Hugo Ekitike, Mohamed Salah; West Ham – Jarrod Bowen

Dass Liverpools Mission Titelverteidigung in dieser Saison nicht nach Plan verlief, ist gelinde gesagt eine Untertreibung. Die Reds haben aktuell 19 Punkte weniger auf dem Konto als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Um das Ganze einzuordnen: Hätten sie diese Punkte heute mehr, stünden sie mit drei Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze.

Stattdessen steckt die Mannschaft von Arne Slot mitten im harten Kampf um die Champions-League-Plätze – und hinkt derzeit hinterher. Durch den Sieg von Manchester United bei Everton am Montagabend liegt Liverpool nun drei Punkte hinter Rang vier und ist punktgleich mit Chelsea auf Platz fünf.

Das Ziel für den Rest der Saison ist für den amtierenden Champion klar: Ausrutscher sind verboten. Wenn die Merseysider zurück in die Top 4 wollen, ist die maximale Punkteausbeute Pflicht. Immerhin gibt es noch Hoffnung auf Silberware, denn sowohl im FA Cup als auch in der Champions League stehen nun die entscheidenden Phasen an.

West Hams Kampf um den Klassenerhalt hat seit Mitte Januar einen leichten Aufwind erfahren. Dennoch belegen die Hammers den 18. Platz, zwei Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Liverpool hat ihnen am vergangenen Wochenende Schützenhilfe geleistet, indem sie Nottingham Forest mit 1:0 im City Ground besiegten.

Die Truppe von Nuno Espírito Santo muss sich nun für die Reise an die Anfield Road wappnen – ein Ort, an dem sie seit 2015 nicht mehr gewinnen konnten. Da Forest gleichzeitig in Brighton gastiert, werden die Londoner alles daran setzen, etwas Zählbares aus Liverpool mitzunehmen, um im Abstiegskampf nicht den Anschluss zu verlieren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Liverpool vs West Ham

Liverpool:Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Ekitike

West Ham:Areola, Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf, Fernandes, Magassa, Bowen, Soucek, Summerville, Castellanos

Torjubel auf beiden Seiten?

Liverpools offensive Durchschlagskraft hat in dieser Spielzeit gelitten. Mit 42 erzielten Toren in der Premier League belegen sie in der Offensiv-Tabelle lediglich den sechsten Platz. Ein Schnitt von 1,56 Toren pro Spiel liegt deutlich unter den 2,26 Treffern der Vorsaison.

Defensiv kassieren sie durchschnittlich 1,30 Gegentore pro Partie (gegenüber 1,08 im Vorjahr). Individuelle Fehler in der Hintermannschaft waren zuletzt kostspielig – das gibt West Ham berechtigte Hoffnung, an der Anfield Road zum Torerfolg zu kommen.

Die Gäste erzielten in ihren bisherigen 13 Auswärtsspielen 15 Tore, kassierten in diesem Zeitraum aber auch 22 Gegentreffer. Insgesamt haben in dieser Saison nur Wolves (51) und Burnley (52) mehr Tore zugelassen als die Hammers (49).

Daher stehen die Chancen gut, dass beide Fanlager am Samstag jubeln dürfen. Bei 59 % der Ligaspiele von West Ham trafen beide Teams. Bei Liverpool liegt dieser Wert insgesamt ebenfalls bei 59 %, steigt bei Heimspielen an der Anfield Road jedoch auf 62 % an.

Liverpool vs West Ham Wette 1: Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1.58 auf bet365

Reds peilen fünften Sieg in Folge an

Niemand hätte damit gerechnet, dass Liverpool sein Heimspiel gegen Manchester City vor zwei Wochen verlieren würde. Die Reds führten bis sechs Minuten vor Schluss mit 1:0, mussten dann aber doch noch eine bittere Niederlage hinnehmen. Diese Pleite blieb jedoch der einzige Fleck auf der Weste in den letzten sechs Partien – alle anderen Spiele wurden gewonnen.

Slots Team will nun auf der Serie von drei Siegen in Folge (wettbewerbsübergreifend) aufbauen. Allerdings treffen sie auf ein West Ham, das mit wachsendem Selbstvertrauen anreist. Die Hammers sind in ihren letzten vier Auftritten ungeschlagen, unabhängig vom Wettbewerb oder Spielort.

Dennoch konnte der Londoner Club nur eines dieser Spiele in der regulären Spielzeit gewinnen. Ein Punkt in Anfield würde für sie bereits als großer Erfolg gewertet. Das Problem: Die Reds haben jedes der letzten vier direkten Duelle für sich entschieden. In zwei dieser Begegnungen erzielte Liverpool exakt fünf Tore, weshalb wir hier zu einem deutlichen Heimsieg tendieren.

Liverpool vs West Ham Wette 2: Drei-Weg-Handicap – Sieg Liverpool (-1) zu einer Quote von 1.97 auf bet365

Der „Egyptian King“ findet zu alter Stärke

Mo Salah hat in dieser Saison noch nicht sein absolutes Top-Niveau erreicht, und er wäre der Erste, der das zugibt. Sein letztes Premier-League-Tor für die Reds datiert aus dem November – allerdings fehlte er dem Team auch gut einen Monat wegen seiner Einsätze beim Afrika-Cup.

In der letzten Saison sicherte sich Salah mit 29 Toren und 18 Assists allein in der Premier League den Goldenen Schuh. Wenn Liverpool ihn pünktlich zum Saisonendspurt wieder in Topform bekommt, wird der Weg zurück in die Top 4 deutlich leichter. Letzte Woche traf er bereits im FA Cup und brennt nun darauf, sein Torkonto in der Liga (aktuell vier Treffer) aufzustocken.

Gegen West Ham war auf Salah bisher immer Verlass: In 19 direkten Duellen kommt er auf beeindruckende 13 Tore und sieben Vorlagen. Das Hinspiel verpasste der Ägypter, doch in seinen letzten zwei Einsätzen gegen die Hammers verbuchte er ein Tor und drei Assists.

Liverpool vs West Ham Wette 3:Torschütze – Mo Salah zu einer Quote von 2.02 auf bet365

