Bester Sportwetten Bonus | Unsere Top 10 im März 2026

*Eröffnungsangebot - Nur für neue Kunden. Bis zu €100 in Wett-Credits. Melden Sie sich an, zahlen Sie €5 oder mehr auf Ihr bet365-Konto ein und wir geben Ihnen die entsprechende qualifizierende Einzahlung in Wett-Credits, wenn Sie qualifizierende Wetten im gleichen Wert platzieren und diese abgerechnet werden. Mindestquoten, Wett- und Zahlungsmethoden-Ausnahmen gelten. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Suchtrisiken.

Welcher Buchmacher bietet den besten Sportwetten Bonus im März 2026?

Die Bonusangebote der Sportwetten Anbieter: Ranking und Details

bet365 - 5 ⭐ Bester Willkommensbonus in Deutschland NEO.bet - 5 ⭐ Wahl zwischen Starter- oder Profi-Bonus Interwetten - 5 ⭐ Flexibler Bonus in 5 Schritten freispielbar Winamax - 5 ⭐ 100€ Bonus direkt als Freebets ausgezahlt Tipico - 4 ⭐ Klassischer 100 % Bonus mit besonders niedriger Mindestquote Merkur Bets - 5 ⭐ Cashback-Wette & zusätzliche Freebet-Aktionen Bet-at-home - 4 ⭐ Einmaliger 500 % Quotenboost für Neukunden Oddset - 4 ⭐ Klassischer 100 % Bonus plus 10€ Gratiswette Bwin - 4 ⭐ Joker-Wette (Geld-zurück-Garantie bei Verlust) Admiral Bet - 4 ⭐ Kombi aus 90€ Joker-Wette & 10€ Verifizierungs-Freebet Betano - 4⭐ Exklusive 20€ Freiwette ohne Einzahlung

Bet365 Sportwetten Bonus: 100% bis 100€ in Wett-Credits*

Mit dem Bet365 Angebotscode erhalten neue Tipper einen Sportwetten Bonus der Extraklasse: Bis zu 100 Euro in Form von Wett-Credits werden dir nach der Registrierung gutgeschrieben. Du kannst alle Events mit der Mindestquote 1,50 nutzen. Die Mindesteinzahlung beträgt nur 5 Euro. Wie bei allen Buchmachern ist dieser Bonus sowohl über die Sportwetten Apps als auch am Computer für dich verfügbar.



*Eröffnungsangebot - Nur für neue Kunden. Bis zu €100 in Wett-Credits. Melden Sie sich an, zahlen Sie €5 oder mehr auf Ihr bet365-Konto ein und wir geben Ihnen die entsprechende qualifizierende Einzahlung in Wett-Credits, wenn Sie qualifizierende Wetten im gleichen Wert platzieren und diese abgerechnet werden. Mindestquoten, Wett- und Zahlungsmethoden-Ausnahmen gelten. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Suchtrisiken.

Bonus-Details Konditionen Max. Bonus 100 € (in Wett-Credits) Mindesteinzahlung 5 € Mindestquote 1,50 Besonderheit Gutschrift erfolgt nach Abrechnung der qualifizierenden Wetten.

NEO.bet: Bonus aus zwei Promos wählbar (Starter oder Profi)

Neobet stellt dich vor die Wahl, ob du einen Geldbonus von 100 % (bis 100 Euro) oder 200 % (bis 50 Euro) erhalten möchtest. Die niedrige Mindesteinzahlung von 10 Euro macht diesen Sportwetten Bonus zu einem mehr als attraktiven Angebot. Für diesen Bonus ist kein NEO.bet Promotion Code nötig

Bonus-Details Konditionen Wahlmöglichkeit Starter-Bonus (200% bis 50€) oder Profi-Bonus (100% bis 100€) Mindesteinzahlung 10 € Mindestquote 1,50 Besonderheit Perfekt für unterschiedliche Spielertypen (Einsteiger vs. Profis).

Interwetten: Bis zu 200€ Bonus in 5 flexiblen Schritten

Interwetten bietet den größten Geldbonus aller getesteten Portale an: Bis zu 200 Euro (100 %) fließen nach der Registrierung auf dein Konto. Ein spezieller Interwetten Bonus Code ist nicht erforderlich, um von diesem Bonus zu profitieren. Es können alle Wettangebote mit einer Quote von 1,7 oder höher genutzt werden. Es besteht eine 5-fache Umsatzanforderung.

Bonus-Details Konditionen Max. Bonus 200 € (100%) Mindestquote 1,70 Umsatz 5-fache Anforderung Besonderheit Bonus wird in 5 Schritten freigespielt und ist sofort Echtgeld.

Winamax: Bis zu 100€ in Freebets ab einer Quote von 1,05

Bei Winamax erhalten neue Tipper bis zu 100 Euro als Freebets. Der Clou: Die Wetten können bei allen Events ab einer Quote von 1,05 eingesetzt werden. Für den Bonuserhalt genügt eine Einzahlung von 10 Euro - ein Winamax Bonus Code ist dafür nicht erforderlich

Bonus-Details Konditionen Max. Bonus 100 € (als Freebets) Mindesteinzahlung 10 € Mindestquote 1,05 Besonderheit Extrem niedrige Mindestquote für den Einsatz der Freebets.

Tipico Sportwetten Bonus: 100% Willkommensbonus bis zu 100€

Bei Tipico erhalten Neukunden einen klassischen Einzahlungsbonus, der durch seine besonders fairen Bedingungen überzeugt. Deine erste Einzahlung wird bis zu einem Betrag von 100 Euro verdoppelt. Ein großer Vorteil gegenüber der Konkurrenz ist die sehr niedrige Mindestquote, die es Einsteigern erleichtert, den Bonus erfolgreich umzusetzen.

Konditionen Max. Bonus Max. Bonus 100 € (100%) Mindesteinzahlung 10 € Mindestquote 1,50 Besonderheit Sehr einsteigerfreundliche Quote und oft zusätzliche Gratiswetten nach Verifizierung.

Merkur Bets: Wahlweise 100€ Wettbonus oder Slot-Paket mit Freispielen

Merkur Bets bietet aktuell zwei Einstiegsboni an – einen für Tipper (100 % bis 100 Euro) und einen für Glücksspieler (100 % bis 100 Euro plus 50 Freispiele für “Book of Dead”). Der Merkur Bets Bonus für Sportwetten muss 10-mal bei einer Mindestquote von 1,80 umgesetzt werden.

Bonus-Details Konditionen Max. Bonus 100 € (Sport oder Slot) + 50 Freispiele (Slot-Option) Mindestquote 1,80 Umsatz 10-facher Umsatz (Sportbonus) Besonderheit Zusätzliche 50 Freispiele für „Book of Dead“ bei der Slot-Option.

Bet-at-home: 100€ Startguthaben kombiniert mit 500% Quotenboost

Bei Bet-at-home erwartet neue Tipper ein Startguthaben von 100 Euro (100 % der Einzahlungssumme) und ein 500 %-Quotenboost. Um diesen Sportwetten Bonus zu aktivieren, müssen Spieler den Bet-at-home Bonus Code WELCOME*** nutzen. Der Quotenboost erfordert eine Quote von 1,20.

Bonus-Details Konditionen Max. Bonus 100 € (100%) Zusatz 500 % Quotenboost Mindestquote 1,20 (für Boost-Aktivierung) Besonderheit Kombination aus klassischem Bonus und massivem Gewinn-Boost.

Oddset Sportwetten bonus: 100% Einzahlungsbonus plus 10€ Freiwette extra

100 Euro (100 %) plus eine 10-Euro-Freiwette – das ist das Einstiegsgeschenk des bekannten Sportwettenanbieters Oddset. Um dir Sportwetten Bonus zu sichern, musst den Oddset Bonus Code WELCOME*** nutzen. Die Mindestquote für die Bonusverwendung liegt hier bei 1,75. Die Freiwette kann hingegen für fast alle Events genutzt werden.

Bonus-Details Konditionen Max. Bonus 100 € (100%) + 10 € Freiwette Mindestquote 1,75 Freiwette Für fast alle Events nutzbar Besonderheit Staatlich lizenzierter Anbieter mit hoher Verlässlichkeit.

Bwin: 100€ Joker-Wette oder Slot-Bonus mit 90 Tagen Laufzeit

Bwin bietet Tippern und Glücksspielern einen Bonus von 100 Prozent (maximal 100 Euro) an. Ein spezieller Bwin Bonus Code ist nicht erforderlich, um dieses Angebot zu erhalten. Wird der Bonus für Sportwetten genutzt, muss das Geld innerhalb von 90 Tagen dreimal umgesetzt werden. Von Slotspielern wird ein 40-facher Umsatz gefordert.

Bonus-Details Konditionen Max. Bonus 100 € (100%) Zeitraum 90 Tage Umsatz 3-mal (Sport) / 40-mal (Slots) Besonderheit Sehr großzügiger Zeitraum von 3 Monaten für den Umsatz.

AdmiralBet: 90€ JokerBet + 10€ Gratiswette für die Verifizierung

Bonus-Details Konditionen Max. Bonus 90 € (JokerBet) + 10 € (Verifizierungs-Freebet) Mindesteinzahlung 10 € Mindestquote Keine (für die Freebet-Nutzung) Gültigkeit 3 Tage für die JokerBet / 14 Tage für die Freebet Besonderheit Einzigartige Kombination aus Absicherung und No-Deposit-Bonus-Element.

Betano: 100% Bonus plus exklusive Freiwette

AdmiralBet bietet Neukunden ein attraktives Kombi-Paket an. Für die erfolgreiche Verifizierung deines Kontos erhältst du eine 10 Euro Gratiswette. Zusätzlich ist deine erste Einzahlung durch die „JokerBet“ bis zu 90 Euro abgesichert: Sollte dein erster Tipp verlieren, erstattet AdmiralBet den Einsatz als Freebet zurück.

Betano beschenkt neue Mitglieder mit einem Geldbonus (80 Euro - 100 %) und einer Freiwette im Wert von 20 Euro. Die Mindestquote für den Bonuseinsatz beträgt 1,50. Die Mindesteinzahlung beträgt 10 Euro.



Bonus-Details Konditionen Max. Bonus 80 € (100%) + 20 € Freiwette Mindesteinzahlung 10 € Mindestquote 1,50 Besonderheit Kombination aus Einzahlungsbonus und Gratiswette ohne hohes Risiko.

Das Sportwetten-Angebot der Woche

Merkur Bets: Massive Kombi-Boosts

Für Freunde von hohen Gesamtquoten ist Merkur Bets ein Paradies. Mit dem permanenten „Kombi-Boost“ werden Gewinne bei Mehrfachwetten automatisch prozentual erhöht. Je mehr Spiele du auf deinen Schein packst, desto höher fällt der Bonus aus – oft sind Steigerungen von bis zu 30% oder mehr möglich. In Kombination mit der modernen App von Merkur Bets ist dies ein starkes Argument für alle, die gerne mit kleinen Einsätzen auf die ganz großen Gewinne schielen.

Verschiedene Arten von Sportwetten Boni im Überblick

Auf dem Buchmacher-Markt sind verschiedene Arten von Sportwetten Boni gebräuchlich. Die wichtigsten Bonusarten stellen wir dir in der folgenden Übersicht vor.

💰Ersteinzahlungsbonus

Beim klassischen Ersteinzahlungsbonus wird deine erste Einzahlung aufgestockt. Die meisten Anbieter gewähren neuen Tippern einen Aufschlag von 100 Prozent. Dieser Sportwetten Anbieter Bonus kann durch Freiwetten ergänzt werden (siehe unten).

🤝Sportwetten Bonus für Bestandskunden

Registrierte Tipper können sich bei verschiedenen Buchmachern besondere Boni sichern. Ein Beispiel ist der Reload Bonus. Nach dem Willen der Betreiber soll dieser Sportwetten Bonus Bestandskunden davon abhalten, zu einem Konkurrenten abzuwandern.

Neben dem Aufladebonus, der meist einmal pro Woche oder Monat vergeben wird, können Bestandskunden Freiwetten und Cashbacks erhalten. Cashbacks sind Rückerstattungen von Wettverlusten. Einige Anbieter zahlen den Tippern bis zu 15 % ihrer Verluste zurück.

🆓Sportwetten Bonus ohne Einzahlung

Der Wettanbieter Bonus ohne Einzahlung ist ein typisches Angebot für Neueinsteiger. Für die Registrierung erhalten sie einen kleinen Geldbonus oder eine Freiwette. Auch Bestandskunden haben Chancen auf gelegentliche No Deposit Boni (z. B. 5€-Freiwetten).

⚽Freiwetten

Die Freiwette ist der beste Freund des Sport-Tippers. Ohne jegliches Risiko kann der Wettkunden auf Sportereignisse setzen und bares Geld gewinnen. Um hohe Verluste zu vermeiden, beschränken die Buchmacher Freiwetten auf kleine Beträge.

Betano geht mit der 20-Euro-Freiwette für Neueinsteiger einen anderen Weg. Allerdings ist die Freiwette Teil des Einstiegsangebots. Das Bonusgeld, das bei anderen Anbietern oft 100 Euro umfasst, ist bei Betano auf 80 Euro begrenzt.

Wie wählt man den besten Wettanbieter Bonus?

Wenn es darum geht, den besten Sportwetten Neukundenbonus zu finden, spielen unterschiedliche Kriterien eine Rolle. Die wichtigsten sind:

Höhe des Sportwetten Bonus

Bonusbedingungen und Umsatzanforderungen

Gültigkeitsdauer des Einstiegsbonus

Zahlungsmethoden & Ausschlusskriterien

Mindesteinzahlung

Auszahlungsbedingungen

Seriosität des Wettanbieters

Nachfolgend gehen wir näher auf die einzelnen Punkte ein. So kannst du dir einen umfassenden Überblick verschaffen und den besten Sportwetten Bonus für dich finden.

💰Höhe des Sportwetten Bonus

Die Höhe des Einstiegsgeschenks ist für nahezu jeden Tipper, der sich einen Sportwetten Bonus sichern möchte, bedeutsam. Je mehr Geld nach der ersten Einzahlung auf das Wettkonto fließt, desto dicker ist das Finanzpolster für den Einstieg in das Wettgeschehen.

Gerade für Sportwetten-Neulinge ist es ein beruhigendes Gefühl, wenn der Sportwetten Neukundenbonus üppig ausfällt. Doch auch High Roller wissen es zu schätzen, wenn sie mit einem dreistelligen Betrag auf dem Konto loslegen können.

⚖️Bonusbedingungen und Umsatzanforderungen

Nicht jeder Wettanbieter Bonus, der auf den ersten Blick attraktiv wirkt, erfüllt die Erwartungen des Wettkunden. Ein Grund können ungewöhnlich strikte Umsatzanforderungen sein.

Die besten Wettanbieter stellen sicher, dass ihre Boni leicht umgesetzt werden können (z. B. 3- bis 5-mal). Im günstigsten Fall haben die Tipper 60 oder gar 90 Tage Zeit. Ideal ist, wenn Events mit einer möglichst niedrigen Mindestquote (z. B. 1,50) genutzt werden können.

⏳Gültigkeitsdauer des Einstiegsbonus

Die Gültigkeitsdauer des Einstiegsbonus ist nicht mit der Zeit für die Erfüllung der Bonusbedingungen zu verwechseln. Der Tipper hat nach der Anmeldung meist ein bis vier Wochen Zeit, um sich den Bonus zu sichern – danach ist keine Beanspruchung mehr möglich.

💳Zahlungsmethoden & Ausschlusskriterien

Je mehr Zahlungsmethoden Tipper nutzen können, um sich den Wettanbieter Bonus zu sichern, desto größer ist die Anzahl der Neukunden. Deutsche Sport-Tipper bevorzugen traditionelle Zahlungsmethoden (Kreditkarte, Banktransfer) und E-Wallets wie Paypal.

Wer ein E-Wallet für die Inanspruchnahme des Sportwetten Anbieter Bonus nutzt, sollte wissen, dass einige Portale keine Zahlungen via Skrill und Neteller zulassen. Du kannst zwar mit diesen Methoden Geld einzahlen, aber keinen Sportwetten Bonus erhalten.

🪙Mindesteinzahlung

Jeder Einzahlungsbonus Sportwetten ist mit einer Mindesteinzahlung verbunden. Die besten Anbieter legen niedrige Mindestbeträge fest (idealerweise 10 Euro). So gehen die Tipper kein großes Risiko ein und können dennoch alle Sportwetten Angebote nutzen.

⚡Auszahlungsbedingungen

Nachdem der Sportwetten Anbieter Bonus wie gefordert umgesetzt wurde, kann er vom Konto abgebucht werden. Die Auszahlungsbedingungen legen fest, wie und mit welcher Geschwindigkeit der Sportwetten Bonus gutgeschrieben wird.

Beachte, dass es bei einigen Wettanbietern einen Höchstbetrag gibt, bis zu dem Wettgewinne ausgezahlt werden. Dies kann z. B. das Zehnfache des Bonusbetrags sein.

🛡️Seriosität des Wettanbieters

Nicht alle Sportwetten Angebote sind seriös. Achte bei der Anmeldung darauf, dass der Anbieter einen guten Ruf hat und eine Lizenz von einer angesehenen Regulierungsbehörde besitzt. Zu diesen zählt beispielsweise die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL).

Auf unserer Seite findest du ausschließlich vertrauenswürdige Wettanbieter mit offizieller Lizenz. Sämtliche der oben aufgelisteten Portale verfügen über eine offizielle deutsche Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Diese zentrale Aufsichtsbehörde mit Sitz in Halle an der Saale stellt sicher, dass alle Anbieter die strengen Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrags 2021 einhalten, und bietet dir somit höchste Sicherheit sowie umfassenden Spielerschutz für legales Wetten im Bundesgebiet.

Wie sichere ich mir einen Sportwetten Bonus?

Wenn du einen Sportwetten Bonus auf einer Buchmacher-Seite verwenden möchtest, musst du nur einige kurze Schritte absolvieren. So verwendest du deinen Bonus:

Klicke auf den Registrierungsbutton und gib deine persönlichen Daten ein. Wähle eine Zahlungsmethode und tätige eine Einzahlung. Lasse dir den Wettanbieter Bonus gutschreiben und beginne mit dem Wetten.

Du kannst das Maximale aus deinem Sportwetten Bonus herausholen, wenn du einige Prinzipien beachtest:

Lies die Bonusbedingungen sorgfältig durch – insbesondere in Bezug auf Umsatzanforderungen, Mindestquoten und Fristen.

Beginne mit realistischen Wetten und verzichte vorerst auf riskante Kombiwetten.

Beachte das Einsatzlimit, da oft nur ein bestimmter Betrag pro Wette mit Bonusgeld erlaubt ist.

Plane deine Einsätze stets sorgfältig, um den Wettanbieter Bonus möglichst effizient und verlustarm freizuspielen.

Bester Sportwettenbonus 2026: Fazit

Der beste Sportwetten Bonus im Januar 2026 wird derzeit von Bet365 angeboten. Der Wettanbieter Bonus ist mit 100 Euro recht umfangreich und erfordert eine Mindestquote von nur 1,50. Die Mindesteinzahlung beträgt bei diesem Bonus nur 5 Euro.

Automatenspieler treffen mit dem Bonus von Bwin eine gute Wahl. Obwohl es sich um einen Glücksspielbonus handelt, muss er nur 40-mal umgesetzt werden. Zudem liegt die Mindesteinzahlung bei gerade einmal 10 Euro, was Anfängern entgegenkommt.

Grundsätzlich empfiehlt es sich, einen Sportwetten Bonus mit günstigen Umsatzbedingungen zu wählen. Das wichtigste Kriterium ist jedoch die Seriosität des Anbieters: Es muss sichergestellt sein, dass deine Gewinne auch tatsächlich ausgezahlt werden.

❔FAQ: Bester Wett-Bonus in Deutschland

Welche Kriterien muss ich bei der Wahl eines Sportwetten Bonus beachten?

Das wichtigste Kriterium ist die Seriosität des Anbieters. Die Gewinnauszahlung muss garantiert sein. Weitere wichtige Kriterien sind der Bonusumfang, die Erfüllbarkeit der Umsatzbedingungen und das Angebot an Wetten.

Wie verwende ich einen Sportwetten Bonus Code?

Um einen Sportwetten Bonus Code zu nutzen, registrierst du dich zuerst auf der gewählten Seite. Danach tätigst du eine Einzahlung und gibst deinen Bonuscode ein. Bei einem Wettanbieter Bonus ohne Einzahlung ist keine Kontoaufladung erforderlich.

Welche Arten von Sportwetten Boni gibt es?

Die wichtigsten Arten von Sportwetten Boni sind der klassische Ersteinzahlungsbonus (Willkommensbonus) und der Sportwetten Bonus ohne Einzahlung. Zu nennen sind außerdem Freiwetten und Boni für Bestandskunden (z. B. Cashbacks).

Wie lange ist ein Sportwetten Bonus gültig?

Ein Sportwetten Bonus ist normalerweise ein bis vier Wochen (gerechnet ab der Anmeldung) gültig. Diese Frist darf nicht mit der Umsatzfrist verwechselt werden, die bei den besten Sportwetten-Anbietern meist zwei bis drei Monate beträgt.

Was ist ein Sportwetten Bonus ohne Einzahlung?

Ein Wettanbieter Bonus ohne Einzahlung ist ein Geschenk ohne echte Gegenleistung. Häufig erhalten die Tipper dieses Geschenk, wenn sie sich auf der Seite registrieren. No Deposit Boni umfassen oft kleine Geldbeträge oder Freiwetten.

Kann ich den Sportwetten Bonus auch für Glücksspiele nutzen?

Einige Portale bieten neben Sportwetten auch Glücksspiele (z. B. Slots) an. Meist werden auf solchen Webseiten zwei unterschiedliche Boni angeboten, von denen du einen wählen kannst. Beide Boni zu beanspruchen, ist leider nicht möglich.

Wie hoch ist die Mindesteinzahlung für den Erhalt von Sportwetten Boni?

Der Mindestbetrag hat auf jedem Wettportal eine unterschiedliche Höhe. Erfahrungsgemäß liegt der Betrag zwischen 10 und 20 Euro. Lies die Bonusbedingungen, um dich über Details zu informieren.

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