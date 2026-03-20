Der Bonus kann für fast alle Events genutzt werden, in denen die Mindestquote von 1.80 erreicht wird. Hier erfährst du, wie du dir den Merkur Bet Bonus sichern kannst.

⟹ In diesem Artikel ▼

Gibt es einen gültigen Merkur Bets Bonus code im März 2026?

Entdecke die Vorteile des Merkur Bets Bonus Codes. Nachstehend findest du eine Tabelle mit den Details zum Willkommensbonus.

Details Sportwetten Bonus Slots Bonus Bonus-Art 100 % Aufschlag 100 % Aufschlag Max. Betrag Bis zu 100 € Bis zu 50 € Extras — 100 Freispiele Spiel Alle Sportarten Book of Dead Mindestquote 1.80 — Umsatz 10x Bonusbetrag 35x Bonusbetrag Zeitlimit 30 Tage 30 Tage

Wie sicherst du dir den Merkur Bet Bonus?

Um dir den Merkur Bet Bonus gutschreiben zu lassen, sind nur wenige Schritte notwendig. Innerhalb weniger Minuten hast du den Betrag auf deinem Wettkonto und kannst loslegen.

So kannst du dir den Merkur Bets Neukundenbonus sichern:

Schritt 1 🌐: Klicke dich zur Merkur-Bets-Webseite durch.

Klicke dich zur Merkur-Bets-Webseite durch. Schritt 2 🆕: Klicke auf den Registrierungsbutton. Diesen findest du in der oberen rechten Ecke.

Klicke auf den Registrierungsbutton. Diesen findest du in der oberen rechten Ecke. Schritt 3 👤: Gib deine persönlichen Daten und eine gültige E-Mail-Adresse ein.

Gib deine persönlichen Daten und eine gültige E-Mail-Adresse ein. Schritt 4 💰: Wähle eine Zahlungsmethode aus und nimm eine Einzahlung vor.

Wähle eine Zahlungsmethode aus und nimm eine Einzahlung vor. Schritt 5 🎁: Wähle einen Bonus (Sportwetten oder Slots).

Wähle einen Bonus (Sportwetten oder Slots). Schritt 6 ✅: Bestätige die Anmeldung per Klick auf den Link in der Begrüßungs-E-Mail.

Vor der erstmaligen Abbuchung von Wettgewinnen ist eine Verifizierung deiner Nutzerdaten erforderlich. Dazu sendest du eine Ausweiskopie und eine Verbrauchsabrechnung an den Kundendienst.

Der Sportwettenbonus umfasst einen Geldbetrag von bis zu 100 Euro. Er hat ein Volumen von 100 Prozent der Einzahlungssumme. Du kannst den Betrag in allen Wettevents mit einer Mindestquote von 1,80 verwenden.

Vorteile für neue Spieler

Neue Spieler, die sich bei Merkur Bets registrieren, profitieren in vielerlei Hinsicht von den Willkommensboni der Sportwettenplattform. Die Vorteile für Neulinge findest du nachfolgend in einer kurzen Übersicht.

Bonus für Sport-Tipper

Der Merkur Bets Sportwetten Bonus hat einen Umfang von 100 Prozent. Du erhältst einen Aufschlag von bis zu 100 Euro. Die größten Vorteile für Neueinsteiger sind:

Mindestquote von 1.80 kann auch durch eine Kombiwette erreicht werden

kann auch durch eine Kombiwette erreicht werden Für die Erfüllung der Umsatzbedingungen (10x) bleiben dir 30 Tage Zeit

Zeit Es stehen dir nahezu alle Disziplinen und Eventarten zur Auswahl

Slot-Bonus

Automatenspieler können sich bei Merkur Bets einen Extrabonus in Höhe von 50 Euro (100 %) sichern. Zusätzlich gibt es 100 Freispiele für “Book of Dead”. Dies sind die wichtigsten Vorteile des Angebots:

Leicht erfüllbarer 35-facher Mindestumsatz

Du erhältst 100 Freispiele für einen der beliebtesten Slots aller Zeiten (Book of Dead)

Der Bonus kann an allen Slots des Anbieters verwendet werden

Beachte, dass du dich bei der Registrierung für einen der Boni entscheiden musst. Es ist nicht möglich, beiden Boni hintereinander in Anspruch zu nehmen. Dies entspricht den allgemeinen Gepflogenheiten im Online-Glücksspielgeschäft.

Gibt es einen Merkus Bets Bonus ohne Einzahlung?

Einen Merkur Bets Bonus ohne Einzahlung gibt es derzeit nicht. Dies ist jedoch kein Manko, da du für deine erste Einzahlung einen Bonus von bis zu 100 Euro erhältst und den Bonusbetrag fast überall einsetzen kannst.

Sollte es in nächster Zeit einen No Deposit Bonus für Neuanmelder oder Stammkunden geben, erfährst du dies auf dieser Seite. Schaue einfach regelmäßig vorbei und halte dich über aktuelle Angebote auf dem Laufenden.

Übrigens: No Deposit Boni können häufig mit Willkommensboni verknüpft werden. Du registrierst dich und lässt dir den Gratis-Bonus gutschreiben. Gefallen dir die Spielangebote, zahlst du Geld ein und holst dir den Willkommensbonus.

Warum sollte ich mich bei Merkur Bets registrieren?

Es gibt eine Vielzahl von Gründen, sich bei Merkur Bets zu registrieren und den Willkommensbonus in Anspruch zu nehmen. Die wichtigsten findest du in dieser Sektion.

🏆 Große Auswahl an Sportwetten - Bei Merkur Bets findest du ein breites Wettangebot, das von beliebten Sportarten wie Fußball bis zu Randdisziplinen wie Biathlon und Curling reicht. Merkur Bets bietet ständig Top-Events in internationalen Ligen an.

- Bei Merkur Bets findest du ein breites Wettangebot, das von beliebten Sportarten wie Fußball bis zu Randdisziplinen wie Biathlon und Curling reicht. Merkur Bets bietet ständig Top-Events in internationalen Ligen an. 🚀 Attraktive Quoten – Merkur Bets ist für seine attraktiven Wettquoten bekannt. In vielen Sparten liegen die Quoten über denen der Mitbewerber.

– Merkur Bets ist für seine attraktiven Wettquoten bekannt. In vielen Sparten liegen die Quoten über denen der Mitbewerber. 📺Livewetten-Center – Bei Merkur Bets kannst du fast rund um die Uhr Livewetten abschließen. Die dynamisch angepassten Quoten sorgen für ein Höchstmaß an Spannung.

– Bei Merkur Bets kannst du fast rund um die Uhr Livewetten abschließen. Die dynamisch angepassten Quoten sorgen für ein Höchstmaß an Spannung. 🛡️Sicherer und seriöser Anbieter – Merkur ist eine international bekannte Traditionsmarke. Die Plattform wird durch moderne Sicherheitsmaßnahmen abgesichert.

Darüber hinaus bietet Merkur Bets eine App an, die du kostenlos herunterladen kannst. Mithilfe der Anwendung kannst du bequem unterwegs per Smartphone Wetten abschließen und Gewinne realisieren.

Ein weiteres Plus ist die leicht zu bedienende Plattform. Auch Einsteiger finden sich auf der Seite mühelos zurecht. Noch einfacher funktioniert die Tippabgabe über die App, die du innerhalb von Sekunden auf deinem Gerät installieren kannst.

Weitere Sonderaktionen

Neben dem Merkur Bets Willkommensbonus hat die Plattform noch einige weitere Aktionen zu bieten. Die wichtigsten findest du in der folgenden Tabelle.

Angebot Beschreibung ⭐Freispiele am Wochenende Bis 300 Freispiele für Slotspieler ⭐Quotenboost Erhöhte Wettquoten bei ausgewählten Events

Freispiele am Wochenende

An den Wochenenden können sich Automatenspieler bis zu 300 Freispiele holen. Sobald du 50 Euro oder mehr gesetzt hast, werden dir bereits 100 Freispiele gutgeschrieben.

Die aus den Freispielen resultierenden Gewinne müssen vor der Abbuchung 35-mal umgesetzt werden. 7 Tage nach Gutschrift verfallen die Gewinne, falls sie nicht umgesetzt werden.

Quotenboost

Der Quotenboost ist die perfekte Gelegenheit für Sport-Tipper, ihre Wettgewinne zu steigern. Bei ausgewählten Events bietet Merkur Bets erheblich höhere Quoten an, die den potenziellen Gewinn verdoppeln oder gar verdreifachen können.

Für welche Events der Quotenboost gilt, ist dem Zufall überlassen – doch gerade dies macht den Reiz dieses beliebten Angebots aus. Klicke einfach auf “Quotenboost” – schon werden dir alle passenden Events angezeigt.

Der Merkur Bets Neukundenbonus im Vergleich zu anderen Buchmachern

Wie schneidet der Merkur Bets Neukundenbonus im Vergleich zur digitalen Konkurrenz auf dem Sportwettenmarkt ab? Diese Frage beantwortet dir die folgende Tabelle.

Merkur Bets vs. Oddset:

Beide Anbieter genießen hohes Vertrauen. Merkur Bets bietet jedoch das deutlich modernere Online-Produkt mit einer besseren App und mehr Live-Wetten-Optionen als das eher puristische Oddset.

Merkur Bets vs. Interwetten:

Interwetten ist die erste Wahl für Favoriten-Tipper, während Merkur Bets oft das bessere Paket für Kombiwetten-Fans schnürt. Merkur Bets wirkt visuell etwas moderner, während Interwetten durch seine jahrzehntelange Expertise im Quotensetzen punktet.

Buchmacher Angebot Bonuscode Wichtige Vorteile Oddset 100 % (bis 100 €) WELCOME*** Staatlich reguliert, ideal für Bundesliga-Fans Interwetten 100 % (bis 100 €) Automatisch Bonus wird als Echtgeld ausgezahlt, Top-Favoritenquoten

Nutze den Merkur-Wettbonus für Wetten auf deine Lieblingswettbewerbe

Der Merkur Bets Bonus kann in nahezu allen Wettbewerben und Sportarten verwendet werden. Ob Fußball, Tennis oder Basketball – der Bonus gibt dir die Chance, aus deinem Wettbudget das Maximale herauszuholen.

Du kannst du den Bonus übrigens auch bei den Live-Wetten einsetzen. Merkurbets hält für dich ein breites Angebot an spannenden Live-Wetten bereit, die sich auf zahlreiche Sportarten verteilen. Du hast praktisch keine Einschränkungen, was die Verwendung betrifft.

Fazit zum Merkur Bets Bonus

Der Merkur Bets Bonus ist ein lohnendes Angebot für Sport-Tipper. Merkur Bets verdoppelt die erste Einzahlung und gibt dir 30 Tage für die Erfüllung der Umsatzbedingungen. Für Slotspieler steht ein Extrabonus bereit.

Aus meiner Sicht richtet sich der Merkur Bets Bonus in erster Linie an Einsteiger. Jedoch profitieren auch Wettprofis von diesem Bonus. Die Mindestquote kann auch durch Kombiwetten erreicht werden – dies kommt erfahrenen Tippern entgegen.

❔FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Welchen Umfang hat der Merkur Bets Bonus?

Der Merkur Bet Bonus hat aktuell einen Umfang von bis zu 100 Euro. Du erhältst eine Zugabe von 100 Prozent, wenn du dein Konto erstmalig auflädst. Im besten Fall startest du mit 200 Euro auf dem Konto ins Wettvergnügen.

Was ist die Mindestquote für den Bonusumsatz?

Der Merkur Bets Bonus muss bei Wetten mit einer Mindestquote von 1.80 umgesetzt werden. Du kannst mehrere Wetten kombinieren, um die geforderte Mindestquote zu erreichen.

Wie oft muss der Merkur Bet Bonus umgesetzt werden?

Merkurbet verlangt aktuell von den Spielern einen 10-fachen Mindestumsatz. Die Umsatzbedingungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Ansonsten verfallen der Bonus und die damit erzielten Gewine.

Gibt es einen Merkur Bets Slot Bonus

Slotspieler können sich bei Merkur einen gesonderten Bonus sichern. Dieser hat einen Umfang von bis zu 50 Euro und entspricht 100 Prozent der eingezahlten Summe. Der Slot-Bonus kann nicht für Sportwetten verwendet werden.

Wie lange ist der Merkur Bets Bonus gültig?

Der Merkur Bets Bonus ist 30 Tage lang gültig. Innerhalb dieser Frist musst du den Bonus 10-mal umsetzen. Danach kannst du den Bonus vom Konto abbuchen.

Ist Merkurbets sicher und seriös?

Merkurbets ist ein Produkt der traditionsreichen Marke Merkur. Die Webseite wird durch ein modernes SSL-Verschlüsselungsverfahren abgesichert. Der Betreiber verfügt über eine offizielle Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL).

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