Le Havre vs PSG Wett Tipp: Verteidigung der knappen Tabellenführung

Unser Wett-Experte erwartet, dass PSG seine Dominanz gegenüber den Gastgebern fortsetzt, um den Spitzenplatz in der Ligue 1 zu festigen.

Die besten Wetten für Le Havre vs PSG

Drei-Weg-Handicap: PSG gewinnt mit Handicap -1 zu einer Quote von 1,69 bei bet365

Beide Teams treffen (BTTS): Ja zu einer Quote von 1,77 bei bet365

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Bradley Barcola zu einer Quote von 2,02 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Le Havre 1:3 PSG

Torschützen-Wett Tipp: Le Havre – Issa Soumare; PSG – Bradley Barcola, Lee Kang-in, Desire Doue

Le Havre spielt nun seit drei Jahren im französischen Oberhaus, konnte in dieser Zeit jedoch nie über den 15. Tabellenplatz hinauskommen. Didier Digard arbeitet hart daran, in dieser Saison eine bessere Platzierung zu sichern – und das Team ist aktuell voll auf Kurs. Die Gastgeber gehen als Tabellendreizehnter in diesen Spieltag, wobei nur noch 11 Spiele zu absolvieren sind.

Die Mannschaft agiert vor allem im eigenen Stadion deutlich effektiver: Satte 77 % ihrer Punkte in der Ligue 1 holten sie im Stade Océane. Zudem erzielten sie 75 % ihrer Saisontore vor den eigenen Fans. Entsprechend selbstbewusst dürfte Le Havre auftreten, wenn sie am Wochenende den amtierenden Meister Paris Saint-Germain empfangen.

Zwar würde ein (eher unwahrscheinlicher) Heimsieg sie tabellarisch nicht direkt nach vorne katapultieren, doch er würde ein wichtiges Polster auf Nizza und Paris FC schaffen, die direkt dahinter lauern. Allerdings sind die Gäste ein extrem harter Brocken – nicht umsonst steht PSG derzeit an der Tabellenspitze.

Die Pariser waren unter der Woche in den Champions-League-Playoffs gegen Monaco gefordert. Nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel, bei dem sie einen Rückstand drehten, dürfte das Selbstvertrauen bei PSG riesig sein. Dennoch darf sich der Meister keine Patzer erlauben, da der Vorsprung auf Lens an der Spitze lediglich zwei Punkte beträgt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Le Havre vs PSG

Le Havre:Diaw, Nego, Pembele, Lloris, Zouaoui, Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye, Doucoure, Boufal, Soumare

PSG:Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez, Lee, Zaire-Emery, Fernandez, Doue, Barcola, Ramos

Wechselhafte Formkurve

Trotz der Heimstärke hat Le Havre in sieben von zwölf Ligue-1-Heimspielen Punkte liegen lassen. Mit nur fünf Heimsiegen in dieser Spielzeit müssen die Gastgeber eine absolute Topleistung abrufen, um in dieser Begegnung etwas Zählbares mitzunehmen. In den letzten sechs Partien gab es eine ausgeglichene Bilanz aus Siegen, Niederlagen und Unentschieden.

Diese unbeständige Form ist auch der Grund, warum sie weiterhin in der unteren Tabellenhälfte feststecken. Wenn es eine potenzielle Schwachstelle bei den Parisern gibt, dann ist es die Auswärtsform. Die einzigen Ligaschlappen in dieser Saison kassierte PSG in der Fremde. Dennoch muss man festhalten, dass sie sieben ihrer zwölf Auswärtsspiele gewinnen konnten (58 %).

Die Männer von Luis Enrique präsentierten sich zuletzt in ordentlicher Verfassung und verloren nur eines ihrer letzten neun Ligaspiele, während sie acht Siege einfuhren. Zudem spricht die Statistik klar für die Gäste: PSG gewann jedes der letzten drei direkten Duelle gegen Le Havre.

Der Meister ist seit zehn Pflichtspielen gegen diesen Gegner ungeschlagen (neun Siege, ein Remis). Der letzte Sieg von Le Havre in diesem Duell datiert aus dem Jahr 1999. Beim letzten Besuch in diesem Stadion feierte PSG einen 4:1-Erfolg – ein ähnliches Ergebnis ist auch an diesem Wochenende sehr wahrscheinlich.

Le Havre vs PSG Wette 1: Drei-Weg-Handicap: PSG gewinnt mit Handicap -1 zu einer Quote von 1,69 bei bet365

Torfestival erwartet

Auch wenn die Gastgeber vermutlich eine weitere Niederlage einstecken müssen, sind sie durchaus in der Lage, gegen den Tabellenführer zu treffen. 15 ihrer 20 Saisontore in der Ligue 1 erzielten sie zu Hause, was einem Schnitt von 1,25 Toren pro Spiel entspricht. Zudem traf Le Havre in den letzten beiden Heimspielen jeweils mindestens zweifach.

Unterdessen stellt PSG mit 52 Toren in 23 Spielen die beste Offensive der Liga. Auch auswärts sind sie mit 22 Treffern in 12 Partien das gefährlichste Team. In den letzten vier Auswärtsspielen in der Ligue 1 trafen die Pariser immer mindestens einmal.

Allerdings kassierten sie in den letzten beiden Partien in der Fremde auch Gegentore; in 58 % ihrer Auswärtsspiele trafen beide Mannschaften. Bei Le Havre endeten sogar 67 % der Heimspiele mit Toren auf beiden Seiten. Auch die Historie zeigt: In drei der letzten vier direkten Aufeinandertreffen gab es Tore von beiden Teams.

Le Havre vs PSG Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS): Ja zu einer Quote von 1,77 bei bet365

Kampf um die Torjägerkrone

Paris Saint-Germain verfügt über eine enorme Breite im Kader – bereits 17 verschiedene Spieler konnten sich in dieser Ligue-1-Saison in die Torschützenliste eintragen. Ousmane Dembélé ist mit aktuell acht Treffern einer der Top-Scorer des Clubs. Da er jedoch letzte Woche im Champions-League-Playoff verletzt ausgewechselt wurde, fällt er für diese Partie aus.

Dies eröffnet einem anderen Top-Torjäger die Chance, die alleinige Führung zu übernehmen. Bradley Barcola steht ebenfalls bei acht Saisontoren und traf bereits am vergangenen Wochenende gegen Metz. Damit war er in seinen letzten zwei Einsätzen an zwei Toren direkt beteiligt (die Monaco-Partie nicht mitgerechnet).

Barcola wurde im Hinspiel in der 55. Minute eingewechselt und erzielte prompt das dritte Tor beim überzeugenden 3:0-Sieg. Zudem traf er bereits in der letzten Saison beim 4:1-Sieg von PSG in Le Havre.

Le Havre vs PSG Wette 3:Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Bradley Barcola zu einer Quote von 2,02 bei bet365

