Leverkusen vs Mainz Wett Tipp: Die Nullfünfer lassen Federn

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass Bayer Leverkusen gegen ein Mainz 05, das nur knapp über dem Relegationsplatz steht, in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückkehrt.

Die besten Wetten für Leverkusen vs Mainz

Leverkusen trifft in beiden Halbzeiten, Quote 2,25 bei bet365

Nadiem Amiri erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage, Quote 3,00 bei bet365

Doppelte Chance Leverkusen/Unentschieden & Über 2,5 Tore, Quote 2,00 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Bayer Leverkusen 2:1 Mainz

Torschützen-Wett Tipp: Bayer Leverkusen – Ernest Poku, Patrik Schick; Mainz – Nadiem Amiri

Die Mannschaft von Kasper Hjulmand muss in dieser Saison den Spagat zwischen nationalen und internationalen Aufgaben meistern. Nachdem sie in den Champions-League-Playoffs gegen Olympiakos ihr Weiterkommen gesichert haben, richtet Bayer Leverkusen den Fokus nun wieder voll auf die Bundesliga. Ein Heimsieg würde die Werkself zurück in die Top 5 katapultieren.

Aktuell rangiert Leverkusen auf dem sechsten Platz – mit einem Spiel weniger und sechs Punkten Vorsprung auf den SC Freiburg. Mit der drittbesten Defensive der Liga, nur hinter Bayern München und Borussia Dortmund, haben sie ihre Klasse durch konstante und spielbestimmende Auftritte unter Beweis gestellt.

Mainz reist mit einer eher düsteren Statistik die 200 Kilometer gen Norden nach Nordrhein-Westfalen. Die Rheinhessen konnten Leverkusen in den letzten fünf Ligaduellen nicht ein einziges Mal schlagen.

Nachdem die Siegesserie der Nullfünfer von drei Spielen durch eine bittere 0:4-Klatsche in Dortmund gestoppt wurde, folgte zuletzt ein mageres 1:1-Remis gegen den Hamburger SV in der Mewa Arena. Seit zwei Spielen ohne Sieg riskieren die Gäste nun, bei einer weiteren Pleite tief in den Tabellenkeller abzurutschen. Punktgleich mit Borussia Mönchengladbach (22 Zähler) trennen Mainz nur zwei Punkte vom Relegationskandidaten St. Pauli.

Die jüngste 0:1-Niederlage von Leverkusen gegen Union Berlin war der einzige Fleck auf der ansonsten weißen Weste der letzten fünf Ligaspiele. Der Qualitätsunterschied zwischen beiden Kadern ist deutlich. Es ist zu erwarten, dass die harmlose Mainzer Offensive in der BayArena Probleme bekommt und Leverkusen die volle Punktebeute einfährt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Leverkusen vs Mainz

Leverkusen:Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba, Vazquez, Palacios, Garcia, Grimaldo, Maza, Poku, Schick

Mainz:Batz, Posch, Potulski, Kohr, da Costa, Sano, Mwene, Amiri, Lee, Silas, Tietz

Die Werkself trifft in beiden Hälften

Leverkusen hat in dieser Spielzeit regelmäßig das Netz zappeln lassen. Unter den Top 6 haben sie zwar die wenigsten Tore erzielt, doch das Nachholspiel könnte diese Bilanz schnell aufpolieren.

Die „Schwarzroten“ lagen in 11 ihrer 22 Bundesligaspiele bereits zur Pause in Führung. In den letzten sieben Pflichtspielen gelang es der Hjulmand-Elf zudem viermal, in beiden Halbzeiten zu treffen.

Besonders auffällig: In den letzten drei Heimspielen traf Bayer jeweils vor und nach dem Seitenwechsel und blieb dabei ohne Gegentor. Sie neigen dazu, sehr energetisch in die Partien zu starten und den Druck im zweiten Durchgang aufrechtzuerhalten.

Mainz kommt zwar mit einer soliden Phase im Rücken, doch die Ergebnisse täuschen etwas über eine eher unbeständige Saison hinweg. Mit nur 26 Treffern stellen sie die drittschwächste Offensive der Liga. Defensiv stehen sie mit 38 Gegentoren zwar ordentlich da (Platz 3 in der unteren Tabellenhälfte), sind gegen Top-Offensiven aber oft anfällig.

Leverkusen hat mit Patrik Schick die nötige Feuerkraft, um Mainz unter Druck zu setzen. Angesichts der Dominanz in der BayArena ist es eine starke Option, darauf zu setzen, dass die Gastgeber ihren Rhythmus finden und in beiden Hälften erfolgreich sind.

Leverkusen vs Mainz Wette 1: Leverkusen trifft in beiden Halbzeiten, Quote 2,25 bei bet365

Amiri ist "on fire"

Alle Augen werden auf Schick gerichtet sein, dem nur noch ein Tor fehlt, um Leverkusens drittbester Torschütze aller Zeiten zu werden. Doch Mainz bringt mit Nadiem Amiri seinen eigenen Unterschiedsspieler mit.

Der 29-Jährige gehört derzeit zu den beeindruckendsten Mittelfeldspielern der Bundesliga. Mit 10 Toren und zwei Vorlagen in 20 Ligaeinsätzen ist er die Lebensversicherung der Mainzer. Zudem kreierte der Ex-Leverkusener in dieser Saison mit 11 Großchancen die meisten Möglichkeiten für sein Team.

Bereits im Hinspiel – einem spektakulären 4:3-Krimi in der Mewa Arena – erzielte er per Elfmeter die Führung und legte später für Armindo Sieb auf. Amiri war zudem fast im Alleingang für die Siege gegen Wolfsburg und Augsburg verantwortlich. Der vielseitige Techniker befindet sich in der Form seines Lebens und hat in seinen letzten neun Pflichtspielen acht Tore und einen Assist verbucht.

An seiner alten Wirkungsstätte, wo er vier Jahre unter Vertrag stand, wird Amiri hochmotiviert sein, seine Extraklasse erneut unter Beweis zu stellen.

Leverkusen vs Mainz Wette 2: Nadiem Amiri erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage, Quote 3,00 bei bet365

Doppelte Chance bietet Value

Die jüngste 0:1-Pleite bei Union Berlin war die einzige Niederlage für Leverkusen in den letzten acht Pflichtspielen. In den anderen sieben Partien blieben die Schwarzroten beeindruckende fünfmal ohne Gegentreffer.

Ein kleiner Faktor könnten die „schweren Beine“ sein, da die Gastgeber nur wenige Tage nach ihrem Champions-League-Einsatz wieder ranmüssen. Allerdings bietet der Heimvorteil in der BayArena Sicherheit. Zwei Zu-Null-Siege in Folge vor heimischem Publikum sorgen für breite Brust.

Mainz reist nach einem hart erkämpften 1:1 gegen Hamburg an. Die Mannschaft von Urs Fischer hat in den letzten zwei Spielen fünf Gegentore kassiert – diese defensive Anfälligkeit macht wenig Hoffnung auf einen Überraschungssieg.

Beide Teams haben ihre Stärken und Schwächen, aber das Team mit Europa-Ambitionen ist auf dem Papier klar überlegen. Die Doppelte Chance dient hier als Sicherheitsnetz, da die individuelle Qualität von Leverkusen am Ende den Ausschlag geben sollte.

Leverkusen vs Mainz Wette 3: Doppelte Chance Leverkusen/Unentschieden & Über 2,5 Tore, Quote 2,00 bei bet365

+