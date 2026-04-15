Welche sind die besten Sportwetten Apps in Deutschland im April 2026?

Top App Bewertung Android iOS 1. NEO.bet ⭐⭐⭐⭐⭐ ✔️ ✔️ 2. Interwetten ⭐⭐⭐⭐⭐ ✔️ ✔️ 3. bet365 ⭐⭐⭐⭐⭐ ✔️ ✔️ 4. Winamax ⭐⭐⭐⭐⭐ ✔️ ✔️ 5. Tipico ⭐⭐⭐⭐⭐ ✔️ ✔️ 6. Merkur Bets ⭐⭐⭐⭐⭐ ✔️ ✔️ 7. Bet-at-home ⭐⭐⭐⭐ ✔️ ✔️ 8. Oddset ⭐⭐⭐⭐ ✔️ ✔️ 9. Bwin ⭐⭐⭐⭐ ✔️ ✔️ 10. AdmiralBet ⭐⭐⭐⭐ ✔️ ✔️ 11. Betano ⭐⭐⭐⭐ ✔️ ✔️

Die besten Sportwetten Apps im Detail

In diesem Abschnitt stellen wir dir die besten Sportwetten Apps im Detail vor. Wenn du nur an einer Bewertung interessiert bist, hilft dir die obige Tabelle weiter.

NEO.bet – Kurze Ladezeiten, einfache Bedienung

Interwetten – Attraktiver Wett-App-Bonus & hohe Quoten

Bet365 – Mobile Live-Wetten mit extrem vielen Livestreams

Winamax – Live-Wetten ohne Wettsteuer + eigene Streaming-Plattform

Tipico – Benchmark für mobile Wetten mit erstklassiger App-Performance

Merkur Bets – Sehr gute mobile Fußball-Wetten

Bet-at-home – Schnelle PayPal-Zahlungen & starker Quotenboost

Oddset – Intuitive App mit guter Bedienbarkeit, exzellente Performance

Bwin – Beste Wett-App insgesamt mit One-Click & Livestreams

AdmiralBet – Intuitive App mit Joker-Wette & Bonus für die Verifizierung

Betano – Hervorragende mobile Bedienung & starke Tennis-Wetten

Bet365 Sportwetten app auf iOS & Android

Die bet365 App ist ein echtes technisches Kraftpaket, das vor allem durch die nahtlose Integration von Livestreams überzeugt. Die App bietet die wohl größte Tiefe an Funktionen, sodass auch für Profi-Tipper keine Wünsche offen bleiben.

⭐Play Store: 4,4 / 5

⭐App Store: 4,6 / 5

Vorteile Nachteile Sehr umfangreiches Wettangebot inkl. Livewetten Langsames Login In-Play und Streaming direkt in der App Gelegentliche Standort-/ Authentifizierungsprobleme Volle Integration aller Funktionen (Cash Out, Bet Builder etc.). Schnelle Quotenupdates

NEO.bet Sportwetten app auf iOS & Android

Konsequent nach dem "Mobile First"-Prinzip entwickelt, bietet diese App eine extrem saubere Oberfläche. Die innovative Chip-Anzeige für Bonus-Fortschritte ist ein echtes Highlight für Statistik-Fans.

⭐Play Store: 4,2 / 5

⭐App Store: 4,3 / 5

Vorteile Nachteile Starker Mobile-First-Ansatz Umsatzbedingungen bei Boni teils anspruichsvoll Detaillierte Statistiken/Tools (z. B. Cash-Out, Betbuilder) Schnelle Tippabgabe Modernes Design

Interwetten Sportwetten app auf iOS & Android

Die App setzt auf Bewährtes und bietet eine sehr stabile Umgebung für klassische Tipper. Die Navigation ist logisch strukturiert, auch wenn das Design eher funktional als modern wirkt.

⭐Play Store: 4,0 / 5

⭐App Store: 4,5 / 5

Vorteile Nachteile Solide App mit allen klassischen Wettfunktionen (Cash-Out, Live-Wetten) Design und UX wirken etwas altmodisch Riesiges Angebot an Wettmärkten Etablierter Anbieter mit jahrzehntelanger Marktpräsenz Gute Abdeckung bei den Nischensportarten

Winamax Sportwetten app auf iOS & Android

Diese App bringt frischen Wind durch soziale Features und ein sehr junges, dynamisches Design. Einzigartig ist hier die Verbindung von Sportwetten und einer sehr starken Poker-Plattform.

⭐Play Store: 3,8 / 5

⭐App Store: 4,5 / 5

Vorteile Nachteile Innovative Wettarten (z. B. Fantasy-Style-Märkte) Geringe Bekanntheit in Deutschland Attraktive Quoten Quoten-Boosts Viele spezielle Wettformate

Tipico Sportwetten app auf iOS & Android

Die Tipico App gilt als die meistgenutzte Sportwetten-App in Deutschland und besticht durch ihre extreme Fokussierung auf Schnelligkeit. Sie ist ideal für Tipper, die ohne Schnickschnack innerhalb weniger Sekunden ihre Wette platzieren wollen.

⭐Play Store: 4,6 / 5

⭐App Store: 4,8 / 5

Vorteile Nachteile Beste Performance und Ladezeiten auf dem Markt Kein Live-Streaming von Spielen Extrem intuitiver Aufbau, ideal für Einsteiger Kein klassischer Bet Builder verfügbar Sicherer Login via Face-ID / Touch-ID Fokus fast ausschließlich auf Breitensport Integrierter Scan-Mechanismus für Wettscheine aus dem Shop Übernahme der 5 % Wettsteuer durch den Anbieter

Merkur Bets Sportwetten app auf iOS & Android

Hier steht die Seriosität der bekannten deutschen Marke im Vordergrund. Die App ist solide gebaut und bietet eine sehr gute Übersicht für Fans von Kombiwetten.

⭐Play Store: 3,7 / 5

⭐App Store: 3,6 / 5

Vorteile Nachteile Gutes Wettangebot mit vielen Märkten Quoten- und Feature-Tiefe nicht immer so stark wie bei Bet365 oder Betano Steuerfreie Kombiwetten Sportwetten- und Slotangebote Etablierte Marke

Bet-at-home Sportwetten app auf iOS & Android

Die App konzentriert sich auf das Wesentliche und bietet eine sehr einfache Eventsuche. Sie ist besonders für Nutzer geeignet, die eine klare, unaufgeregte Struktur bevorzugen.

⭐Play Store: 2,9 / 5

⭐App Store: 4,3 / 5

Vorteile Nachteile Breites Sport- und Wettportfolio Gelegentliche Performance- und Stabilitätsprobleme Attraktive Promotion- und Bonusaktionen Etwas altbackenes Design Einfache Eventsuche

Oddset Sportwetten app auf iOS & Android

Als App des staatlichen Anbieters punktet sie mit maximaler Übersichtlichkeit und einer sehr hohen Performance. Sie ist perfekt für Tipper, die Wert auf Sicherheit und Bodenständigkeit legen.

⭐Play Store: 4,0 / 5

⭐App Store: 4,6 / 5

Vorteile Nachteile Intuitive App Wenige innovative Features und Bonusaktionen Gute Performance Traditioneller staatlicher Anbieter

Bwin Sportwetten app auf iOS & Android

Das Livewetten-Center in dieser App gehört zum Besten, was der Markt hergibt. Dank "One-Click"-Wetten lassen sich Tipps in Sekundenbruchteilen platzieren, bevor sich die Quoten ändern.

⭐Play Store: 4,2 / 5

⭐App Store: 4,6 / 5

Vorteile Nachteile Zahlreiche Wettmärkte Durchschnittliche Quoten in einigen Disziplinen Hochwertiges Livewetten-Center Teils langsame App-Performance Bestens geeignet für Fußballwetten Attraktiver Willkommensbonus

AdmiralBet Sportwetten App auf iOS & Android

Die AdmiralBet App besticht durch eine extrem klare Struktur und eine hohe Performance. Sie ist ideal für Tipper, die ohne viel Schnickschnack schnell ihre Wetten platzieren wollen. Besonders die Integration der „JokerBet“ und die schnelle Kontoverifizierung direkt in der App sind mobil hervorragend gelöst.

⭐Play Store: 4,1 / 5

⭐App Store: 4,4 / 5

Vorteile Nachteile Sehr übersichtliche und intuitive Menüführung Design wirkt im Vergleich zu Winamax oder Betano etwas schlichter Direkte Einlösung der JokerBet-Versicherung in der App Weniger Gamification-Features (Missionen etc.) Schnelle Ladezeiten und stabile Live-Ticker Einfacher Verifizierungsprozess via Smartphone

Zusammenfassung der Vorteile der Sportwetten Apps

Marke Willkommensangebot Vorteile Bet365 100€ als Wett-Credits ✅Riesiges Livewetten-Angebot mit tausenden Livestreams, keine Wettsteuer, starke mobile In-Play-Funktionen Betano 80€ Geldbonus + 20€ Freiwette ✅Extrem benutzerfreundliche App mit Quotenboosts, Bet Builder, Live-Streams und Top-Tennis-Wettangebot NEO.bet 100€ Geldbonus ✅Gute Übersicht, hohe Benutzerfreundlichkeit Interwetten 100% bis 100€ Bonus ✅Attraktiver App-Bonus, hohe Quoten, viele Langzeitwetten und sehr stabile, schnelle Wett-App Winamax Bis 100 € als Freebets ✅Keine Wettsteuer, starke Live-Quoten, eigene Streaming-Plattform und innovative mobile Wettfunktionen Merkur Bets 100 € oder 100 € Slotbonus + 100 Freirunden ✅Sehr gute Fußball-Wetten, übersichtliche App, schnelle Einzahlungen und zuverlässige mobile Performance Bet-at-home 100 Euro + 500 %-Quotenboost ✅PayPal-Zahlungen mobil möglich, 500-%-Quotenboost, Cashback-Aktionen und schneller Cashout Oddset 100 Euro (100 %) plus + 10-Euro-Freiwette ✅Einfache Handhabung, breites Wettsortiment Bwin 100 € Sportwettenbonus oder 100 € Slotbonus ✅Beste Allround-Wett-App mit One-Click-Wetten, vielen Livestreams und riesigem Wettangebot Tipico 100% bis 100€ Bonus ✅Marktführer in Deutschland, keine Wettsteuer, preisgekrönte App mit Höchstgeschwindigkeit und intuitiver Bedienung AdmiralBet 90€ JokerBet + 10€ Freebet ✅Traditionsreicher Anbieter mit Joker-Wette, Top-Fußballquoten, 10€ Gratiswette für die Verifizierung und intuitiver App

Welche App solltest du für Fußballwetten wählen?

Die beste Fußball Wetten App stammt eindeutig von NEO.bet. Die kostenfreie Anwendung bietet hohe Fußball-Quoten, ist übersichtlich und geht mit einer extrem schnellen Navigation einher.

Merkur Bets überzeugt Fußballfans mit zahlreichen Wettmärkten pro Spiel, Quick-Bets, Favoritenfunktionen und einem Wettkonfigurator. Bundesliga- und internationale Top-Ligen werden in der App vollständig abgedeckt.

Darüber hinaus punktet die App mit den schnellsten Ladezeiten am Markt, einer stabilen Performance, Profi-Features wie Cashout, Teil-Cashout oder personalisierten Bonusangeboten. Einzahlungen erfolgen mobil absolut unkompliziert, sodass Fußballwetten jederzeit und ohne Verzögerung platziert werden können.

So eröffnest du mit einer App ein Konto auf einer Sportwettenseite

Mit der gewählten App ein Konto auf einer Sportwettenseite zu eröffnen, ist kinderleicht. So gehst du vor:

Öffne den App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) auf deinem Smartphone. Suche nach dem gewünschten Wettanbieter und lade die offizielle Sportwetten App herunter. Starte die App und klicke auf „Registrieren“ oder „Konto eröffnen“. Gib deine persönlichen Daten korrekt ein und wähle einen Benutzernamen sowie ein sicheres Passwort. Bestätige deine Angaben und verifiziere dein Konto per E-Mail oder SMS. Tätige eine Einzahlung, indem du eine der verfügbaren Zahlungsmethoden nutzt.

Nach der Gutschrift des Bonus kannst du gleich damit beginnen, deine ersten Wetten abzuschließen.

So wählst du die beste Sportwetten App aus

Wie findet man die beste App für Sportwetten? Die folgende Übersicht listet einige wichtige Kriterien auf, die dich zur besten Handy-App führen.

🛡️Seriosität und Lizenzierung

Wenn du die beste Wetten App suchst, solltest du auf Seriosität und eine gültige Lizenz achten. Nur regulierte Anbieter garantieren sichere Zahlungen, einen fairen Spielablauf und verlässliche Auszahlungen deiner Gewinne.

Unsere empfohlenen Wettanbieter verfügen über ordentliche Lizenzen und erfüllen alle gängigen Sicherheitsstandards. Du kannst dich darauf verlassen, dass Gewinne garantiert au deinem Konto landen.

🎁Willkommensbonus und Bonusbedingungen

Ein attraktiver Willkommensbonus steigert den Startwert deiner Wetten deutlich. Wichtig ist jedoch, dass die Bonusbedingungen fair sind und die Umsatzanforderungen leicht erfüllbar sind.

Ebenso sollte der Bonus vollständig über die App nutzbar sein. Die besten Sportwetten Apps ermöglichen eine mobile Bonusaktivierung und weisen gegenüber der Desktop-Version keinerlei Einschränkungen auf.

⚽Wettangebot und Live-Wetten

Die beste Sportwetten App bietet ein breites Wettsortiment mit allen wichtigen Sportarten. Wichtige Disziplinen wie Fußball und Tennis sollten mit zahlreichen Wettmärkten und Spezialwetten vertreten sein.

Mobile Tipper legen in der Regel Wert auf einen großen Livewetten-Bereich. Ideal sind Sportwetten Apps mit schnellen Quotenupdates und optionalen Livestreams, damit du Ereignisse direkt verfolgen und reagieren kannst.

🚀Bedienung und technische Qualität

Eine gute Wett App überzeugt durch einfache Navigation, schnelle Ladezeiten und stabile Performance. Deine Wetten sollten mit wenigen Klicks platzierbar sein – idealerweise mit Funktionen wie One-Click-Tippabgabe.

Auch auf kleineren Smartphone-Displays muss die App gut bedienbar sein. Praktische Features sind z. B. Favoritenlisten, Suchfunktionen und klar strukturierte Menüs.

📊Wettquoten und Auszahlungsschlüssel

Die Qualität der Wettquoten entscheidet am Ende darüber, wie hoch dein Gewinn bei einem erfolgreichen Tipp ausfällt. Die besten Sportwetten Apps bieten durchgängig hohe Quotenschlüssel an, insbesondere bei populären Wettbewerben wie der Bundesliga oder der Champions League. Der Quotenschlüssel zeigt, wie viel Prozent der Einsätze ein Wettanbieter plant, wieder an den Tipper auszuzahlen.

Wir achten darauf, dass die Quoten stabil bleiben und nicht kurz vor Spielbeginn massiv absinken. Zudem punkten Apps, die regelmäßige Quotenboosts oder steuerfreie Wetten anbieten, da diese den potenziellen Profit für den Tipper direkt erhöhen.

💳Zahlungen und Kundendienst

Mobile Ein- und Auszahlungen sollten schnell und unkompliziert funktionieren. Die besten Sportwetten Apps unterstützen beliebte Zahlungsmethoden wie PayPal, Kreditkarten, E-Wallets und Sofortüberweisungen.

Ein gut erreichbarer Kundendienst ist ebenfalls von zentraler Bedeutung. Idealerweise bietet die App einen Live-Chat, einen E-Mail-Support und ein Hilfecenter, damit Fragen oder Probleme jederzeit schnell gelöst werden können.

Beste Sportwetten App: Unser Fazit

Für Live-Wetten ist NEO.bet eindeutig die Wahl Nummer eins. Die App besticht durch ihren innovativen Live-Wetten-Bereich und Features wie die Spielerduelle, die das Wetterlebnis revolutionieren. Blitzschnelle Quotenaktualisierungen und eine exzellente Performance bei der Wettabgabe sind weitere Pluspunkte. Kaum ein anderer Anbieter bietet eine so dynamische und moderne mobile Live-Erfahrung.

Die beste App für Slot-Liebhaber ist unserer Meinung nach Interwetten. Die App kombiniert schnelle Auszahlungen mit voller PayPal-Unterstützung und einer beeindruckenden Auswahl an Slots von Top-Anbietern. Die stabilen Ladezeiten und die jahrzehntelange Seriosität machen die App für Glücksspiel-Fans extrem attraktiv.

Wenn es um die beste Allround-App unter den Sportwetten-Apps geht, hebt sich Bwin deutlich von der Konkurrenz ab. Die App zeichnet sich durch One-Click-Wetten, zahlreiche Livestreams und ein besonders umfassendes Wettangebot aus. Aus diesen Gründen ist Bwin eine der vielseitigsten Sportwetten-Apps auf dem Markt.

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Welche Sportwetten App ist die beste für deutsche Tipper?

Die beste Sportwetten App für deutsche Tipper ist aktuell die bwin App. Sie überzeugt durch deutsche Lizenz, ein großes Wettangebot und One-Click-Wetten, die schnelle Tippabgaben von unterwegs ermöglichen. Außerdem punktet die App mit stabiler Performance auf Android und iOS.

Welche Vorteile haben Wett Apps?

Wett Apps ermöglichen Sportwetten jederzeit und an jedem Ort. Sie bieten die Möglichkeit zum Platzieren von Live-Wetten sowie Push-Benachrichtigungen über aktuelle Events.

Bietet jeder Buchmacher eine Sportwetten App an?

Die meisten großen Buchmacher stellen eine native App oder mobile Web-App bereit. Kleinere Anbieter verzichten häufig auf eine eigene App, bieten aber responsive Web-Apps an, die sich automatisch an Smartphones und Tablets anpassen.

Was zeichnet gute Sportwetten Apps aus?

Eine gute Sportwetten App überzeugt durch eine einfache Bedienung, ein breites Livewetten-Angebot und sichere Zahlungsmethoden. Sie enthält alle Funktionen der Desktop-Version – einschließlich Live-Chat und Zahlungen.

Kann ich mit einer Sportwetten App ein Konto bei einem Buchmacher anlegen?

Mit nahezu allen Sportwetten Apps kannst du ein Konto beim jeweiligen Buchmacher anlegen. Unsere empfohlenen Wettportale bieten dir die Möglichkeit, in wenigen Minuten einen Account zu eröffnen und die ersten Wetten zu platzieren.

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