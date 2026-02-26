Borussia Dortmund vs Bayern München Wett Tipp: Vorentscheidung im Titelrennen?

Unser Experte rechnet damit, dass der BVB im Heimspiel gegen die Bayern Punkte liegen lässt – und das nur wenige Tage nach dem wegweisenden Champions-League-Kracher gegen Atalanta Bergamo.

Bayern gewinnt die 1. Halbzeit – Quote 2.00 bei bet365

Serhou Guirassy trifft jederzeit – Quote 2.50 bei bet365

Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit – Quote 2.20 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Borussia Dortmund 2-2 Bayern München

Torschützen-Wett Tipp: Borussia Dortmund – Serhou Guirassy, Karim Adeyemi; Bayern München – Harry Kane, Luis Díaz

In ihrem letzten Spiel rettete Borussia Dortmund durch ein spätes Tor von Joker Fabio Silva in der Nachspielzeit noch einen Punkt in der Red Bull Arena. Das 2:2-Unentschieden gegen RB Leipzig beendete zwar die Siegesserie von sechs Bundesliga-Spielen in Folge, dennoch bleibt der BVB seit nunmehr 16 Ligapartien ungeschlagen.

Das ist wohl auch der Hauptgrund, warum sie den Bayern überhaupt noch im Nacken sitzen, auch wenn der Rückstand aktuell acht Punkte beträgt. Interessanterweise war der FC Bayern am 7. Spieltag der letzte Gegner, der die Borussen in der Liga bezwingen konnte. Seitdem hat Dortmund seine Leistungen stabilisiert, auch wenn es in den Pokalwettbewerben Rückschläge gab.

Die Bayern gewannen ihr letztes Spiel zu Hause mit 3:2 gegen Eintracht Frankfurt, obwohl sie in den letzten 15 Minuten noch zwei Gegentore kassierten. Trotz der Dominanz in der Tabelle wirkte die Mannschaft von Vincent Kompany defensiv zuletzt anfällig. Ein großer Hoffnungsschimmer ist jedoch die Rückkehr von Manuel Neuer zwischen die Pfosten.

Dortmund ist die einzige Mannschaft der Bundesliga, die zu Hause noch ungeschlagen ist. Die Bayern hingegen verloren ihre weiße Weste in der Allianz Arena Ende Januar ausgerechnet gegen den regionalen Rivalen Augsburg (1:2). Das bleibt bis dato ihre einzige Saisonniederlage in der Liga.

Da beide Clubs in dieser Spielzeit erst eine Niederlage einstecken mussten, ist es unwahrscheinlich, dass ein Team das andere über 90 Minuten komplett dominiert. Ein Unentschieden dürfte am Ende ein Resultat sein, mit dem beide Seiten leben können.

Voraussichtliche Aufstellungen für Borussia Dortmund vs Bayern München

Borussia Dortmund: Kobel, Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Guirassy

Bayern München: Neuer, Stanisic, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Luis Díaz, Jamal Musiala, Michael Olise, Harry Kane

Bayern dominiert die erste Hälfte

Der FC Bayern München beeindruckt in dieser Saison weiterhin und hat bereits 85 Tore in der Bundesliga erzielt. Mit neun Punkten Vorsprung starteten sie ins neue Jahr – zwei Monate später ist dieser Vorsprung lediglich um einen Zähler geschrumpft.

Die Münchner sind bekannt für ihre Blitzstarts: In 14 von 23 Partien führten sie bereits zur Pause. Dortmund gelang dies in derselben Zeitspanne einmal weniger. Besonders stark: Die Gäste lagen in dieser Saison erst in einem einzigen Spiel zur Halbzeit zurück (und gewannen dieses am Ende sogar noch).

Bei Dortmund sieht die Statistik anders aus: Beide Spiele, in denen sie zur Pause hinten lagen, gingen am Ende verloren. Allerdings ist die „Gelbe Wand“ im Rücken ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf.

Dennoch wird es für die Defensive schwer, die Offensiv-Power der Bayern über die vollen 45 Minuten der ersten Hälfte im Zaum zu halten. Die Roten haben alles, was man braucht, um diesen Wett Tipp erfolgreich zu gestalten.

Borussia Dortmund vs Bayern München Wette 1: Bayern gewinnt die 1. Halbzeit – Quote 2.00 bei bet365

Guirassy schlägt wieder zu

Der Fokus liegt bei den Bayern natürlich auf der Offensive: Harry Kane, Luis Díaz und Michael Olise kommen zusammen auf stolze 51 Saisontore in der Bundesliga. Besonders Kane, der bereits 28 Mal netzte, ist in diesem Prestigeduell der Mann für die besonderen Momente.

Aber auch Serhou Guirassy spielt für Dortmunder Verhältnisse eine überragende Rolle. Der Nationalstürmer aus Guinea steht bei 16 Toren und sechs Vorlagen in 34 Pflichtspielen für den BVB.

Zwar blieb er gegen Leipzig ohne eigenen Treffer, doch seine Präsenz im Strafraum ist eine permanente Gefahr. Mit fünf Toren aus den letzten fünf Spielen, darunter Doppelpacks gegen Mainz und Heidenheim, ist er in Topform.

Gegen die Bayern hängen die Trauben zwar höher, aber angesichts der jüngsten defensiven Wackler der Münchner wird er seine Chancen bekommen. Guirassy wird versuchen, Manuel Neuer zu überwinden, der nach seiner langen Verletzungspause sofort wieder im Brennpunkt steht.

Borussia Dortmund vs Bayern München Wette 2: Serhou Guirassy trifft jederzeit – Quote 2.50 bei bet365

Feuerwerk nach dem Seitenwechsel

Dortmund lag gegen Leipzig zur Pause mit zwei Toren hinten, bewies aber Moral. Nach einem Eigentor von Romulo Cardoso kämpften sie sich zurück, bis Silva in der 95. Minute den Ausgleich erzielte.

Die Schwarzgelben sind nach dem Seitenwechsel besonders gefährlich: 15 Tore erzielten sie in der zweiten Halbzeit innerhalb der letzten neun Ligaspiele. Gegen eine Bayern-Elf, die im Kalenderjahr 2026 noch kein einziges Mal zu Null gespielt hat, wird der BVB auf seine späten Chancen lauern.

Auch die Bayern treffen in der zweiten Hälfte extrem zuverlässig. Das einzige Mal, dass ihnen nach der Pause kein Tor gelang, war bei der bisher einzigen Saisonniederlage gegen Augsburg.

Schon im Hinspiel fielen zwei der drei Tore beim 2:1-Sieg der Bayern erst im zweiten Durchgang. Kane legte vor der Pause vor, Olise sicherte in der 79. Minute den Sieg, während Julian Brandt kurz vor Schluss noch den Anschluss erzielte.

Ein Tipp darauf, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit treffen, bietet einen hervorragenden Value für einen „Klassiker“, der selten enttäuscht.

Borussia Dortmund vs Bayern München Wette 3: Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit – Quote 2.20 bei bet365

