Glossar für Einsteiger

Gerade wenn du mit Sportwetten beginnst, kann der Jargon verwirrend wirken. Hier sind die wichtigsten Definitionen für den Bereich Fußballwetten:

1X2-Wette

Die 1X2-Wette ist die klassische Drei-Weg-Wette. Du setzt auf den Heimsieg (1), das Unentschieden (X) oder den Auswärtssieg (2).

Asian Handicap (AHC)

Eine spezielle Handicap-Form ist das Asian Handicap (AHC), das das Unentschieden eliminiert. Bei bestimmten Spielausgängen erhältst du deinen Einsatz zurück.

Beide Teams treffen (BTTS)

Eine einfache Wette darauf, ob beide Mannschaften mindestens ein Tor erzielen („Ja“) oder nicht („Nein“).

Doppelte Chance (DC)

Du deckst zwei von drei möglichen Ergebnissen ab (z. B. 1X für Heimsieg oder Remis). Das erhöht deine Gewinnchance, senkt aber die Quote.

Draw No Bet (DNB)

Draw No Bet (DNB) bedeutet „Unentschieden keine Wette“. Du setzt auf Sieg; endet das Spiel unentschieden, bekommst du deinen Einsatz komplett zurück.

Dropping Odds

Unter Dropping Odds versteht man fallende Quoten. Dies geschieht oft kurz vor Anpfiff, wenn neue Infos (z. B. Verletzungen) bekannt werden.

Ergebniswette (Correct Score)

Bei einer Ergebniswette tippst du auf das exakte Endergebnis (z. B. 2:1). Dies ist sehr schwierig, bietet aber extrem hohe Quoten.

Halbzeit/Endstand (HT/FT)

Halbzeit/Endstand (HT/FT) ist eine kombinierte Wette auf den Stand zur Pause und das Endergebnis nach 90 Minuten.

Handicap-Wette

Bei einer Handicap-Wette erhält ein Team einen fiktiven Vorsprung oder Rückstand, der zum realen Ergebnis addiert wird.

High Odds

High Odds sind hohe Quoten (meist ab 3.00). Sie zeigen eine geringere Wahrscheinlichkeit an, bieten aber einen hohen Gewinn.

Kombiwette

Bei Kombiwetten fasst du mehrere Tipps auf einem Wettschein zusammen. Alle Auswahlen müssen korrekt sein, damit du gewinnst.

Live-Wetten

Live-Wetten sind Tipps, die du platzierst, während das Spiel bereits läuft. Die Quoten passen sich ständig an.

Sieg zu Null (Win to Nil)

Bei der Wette Sieg zu Null muss dein gewähltes Team gewinnen und darf kein Gegentor kassieren.

Surebet

Eine Surebet ist eine „sichere Wette“ durch Arbitrage, bei der du Quotenunterschiede nutzt, um unabhängig vom Ergebnis zu gewinnen.

Torschützenwette

Ein Tipp darauf, welcher Spieler im Match ein Tor erzielt. Varianten sind „Erster Torschütze“, „Letzter Torschütze“ oder „Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt“.

Über/Unter (Over/Under)

Du wettest bei Über/Unter-Wetten darauf, ob die Gesamtzahl der Tore über oder unter einem Wert liegt, wie etwa über unter 1.5 tore, Über/Unter 2,5 Tore, Über/Unter 3,5 Tore oder Über/Unter 4,5 Tore.

Value Bet

Eine Value Bet ist eine Wette, bei der die Quote des Buchmachers höher ist als die tatsächliche Wahrscheinlichkeit des Ereignisses.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Wett-Lexikon

Welche Wettbegriffe sind in Deutschland am wichtigsten?

Was bedeuten +/- beim Wetten?

Die meistgenutzten Begriffe sind die 1X2-Wette, Kombiwette, Über/Unter-Wetten, Handicap und die Doppelte Chance.

Das Plus (+) und Minus (-) steht meist im Kontext von Handicaps oder Torlinien. Ein „-1“ bedeutet, dass der Favorit mit einem Tor Rückstand startet, während „+1“ dem Außenseiter einen Vorsprung gibt.

Wie liest man Fußball-Quoten richtig?

Quoten zeigen dir die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses. Niedrige Quoten (z. B. 1.20) bedeuten eine hohe Wahrscheinlichkeit (Favorit), hohe Quoten (z. B. 5.00) stehen für eine geringere Wahrscheinlichkeit (Außenseiter), bieten aber mehr Gewinn.

Wie funktioniert der „Cash Out“?

Cash Out ist eine Funktion, mit der du deine Wette vorzeitig auswerten lassen kannst, noch bevor das Spiel beendet ist. So kannst du Gewinne vorab sichern oder Verluste minimieren, falls das Spiel gegen dich läuft.

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