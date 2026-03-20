Zusätzlich gibt es eine Freiwette, die noch einmal 10 € wert ist. Lies weiter, um alle Details über den Oddset Promotion Code zu erfahren!

⟹ In diesem Artikel ▼

Was ist der gültige ODDSET Bonus Code im März 2026?

Der gültige ODDSET Bonus Code 2026, den du im März verwenden kannst, lautet WELCOME***. Hier alle Details in einer Übersicht:

Bonus-Details Konditionen Gültiger Bonus code WELCOME*** Willkommensbonus 100 % (bis 100 €) + 10 € Freiwette Gesamtwert 110 € Mindestquote 1,75 Umsatzbedingungen 8x (Bonusbetrag) Gültigkeitsdauer 30 Tage Besonderheiten Staatlicher Anbieter / Top-Quotenboosts

Der Oddset Willkommensbonus hat einen Umfang von insgesamt 110 Euro. Du erhältst bis zu 100 Euro Startguthaben für Sportwetten, das durch eine Freiwette ergänzt wird. Die Oddset Freebet hat einen Wert von 10 Euro. Um dir dieses Gesamtpaket zu sichern, musst du dich lediglich über Oddset anmelden und die in diesem Artikel beschriebenen Bedingungen einhalten

Wie verwendest du den Oddset Angebotscode?

Der Oddset Bonus Code kann innerhalb von Minuten in Guthaben umgewandelt werden. Folgende Schritte sind notwendig, um den Oddset Einzahlungsbonus und die beliebte Oddset Freebet zu erhalten:

Schritt 1 📱: Klicke dich zur Webseite des Buchmachers Oddset durch.

Klicke dich zur Webseite des Buchmachers Oddset durch. Schritt 2 🖱️ : Klicke auf den Button “Registrieren” (oben rechts).

Klicke auf den Button “Registrieren” (oben rechts). Schritt 3 🆔: Gib deine persönlichen Informationen ein (Name, Adresse etc).

Gib deine persönlichen Informationen ein (Name, Adresse etc). Schritt 4 ⭐: Gib nun den Oddset Bonus Code ein, um dir den Willkommensbonus zu sichern.

Gib nun den Oddset Bonus Code ein, um dir den Willkommensbonus zu sichern. Schritt 5 ⚽: Nutze das Wettguthaben oder die Freiwette, um deine ersten Wetten zu platzieren

Vorteile des Oddset Bonus Codes

Mit dem Oddset Bonus Code hast du ein Tool zur Verfügung, das dir die Tür zum Wettgeschäft öffnet. Der Oddset Sportwetten Bonus ist überdurchschnittlich hoch (Gesamtwert 110 €) und für jeden deutschen Tipper verfügbar.

ODDSET Sportwetten-Bonuscode

Der Oddset Bonus Code für Sport-Tipper bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich – unter anderem:

Überdurchschnittlicher Umfang – Mit insgesamt 110 Euro (100 Einzahlungsbonus + 10 Euro Freiwette) ist der Oddset Neukundenbonus überdurchschnittlich hoch.

Einfache Oddset Bonusbedingungen – Der Oddset Bonus muss lediglich 8-mal umgesetzt werden. Die Mindestquote liegt bei 1,75 – du kannst daher unter einer Vielzahl an Wett-Events wählen.

Freiwette als Zusatzgeschenk – Neben dem 100-Prozent-Einzahlungsbonus erhalten neue Tipper einen Free Bet Bonus (10€-Freiwette). Du kannst die Wette für fast jedes Event verwenden.

Ein weiterer Vorteil für dich: Für das Durchspielen des Oddset Willkommensbonus räumt dir der Anbieter 30 Tage Zeit ein. Du brauchst dich daher nicht zu beeilen.

Gibt es einen ODDSET Slots Bonus Code?

Oddset ist ein reiner Sportwettenanbieter. Eine Glücksspiel-Sektion gibt es nicht – folglich gibt es auch keinen Oddset Einzahlungsbonus für Slotspiele.

Gibt es einen Oddset Bonus Code ohne Einzahlung?

Ein Oddset Bonus ohne Einzahlung ist derzeit nicht verfügbar. Abgesehen von der Oddset Free Bet werden aktuell keine einzahlungsfreien Boni an neue oder bestehende Mitglieder ausgeschüttet.

Sollte es in nächster Zeit wieder einmal einen Oddset Bonus Code ohne Einzahlung geben, kannst du ihn auf dieser Seite finden.

Warum sollte ich mich bei Oddset registrieren?

Sich bei Oddset zu registrieren, ist ein Schritt, den du sicherlich nicht bereuen wirst. Diese Punkte sprechen für den traditionsreichen Sportwetten-Anbieter:

🛡️ Hohe Seriosität – Oddset ist ein staatlicher Sportwetten-Anbieter mit über 25-jähriger Marktpräsenz.

– Oddset ist ein staatlicher Sportwetten-Anbieter mit über 25-jähriger Marktpräsenz. ⚽ Vielfältiges Wettangebot – Oddset bietet ein reichhaltiges Angebot an Sportdisziplinen und -events. Den Mittelpunkt bildet naturgemäß der Fußball.

– Oddset bietet ein reichhaltiges Angebot an Sportdisziplinen und -events. Den Mittelpunkt bildet naturgemäß der Fußball. 📈 Top-Quoten – Oddset ist für seine erstklassigen Wettquoten bekannt. Gerade im Fußball liegen die Quoten oft über dem Durchschnitt.

– Oddset ist für seine erstklassigen Wettquoten bekannt. Gerade im Fußball liegen die Quoten oft über dem Durchschnitt. 📱Einfach zu bedienende Webseite – Die Oddset-Webseite ist kinderleicht zu bedienen. Auch die Oddset-App ist einsteigerfreundlich gestaltet.

Bei Oddset handelt es sich um einen Anbieter, der von staatlicher Seite eingeführt wurde. Bereits seit 1999 können Wettfreunde an den Annahmestellen und online Tipps auf Sportereignisse abgeben.

2024 schied Oddset aus dem stationären Wettgeschäft aus, doch der Online-Wettbetrieb läuft mit unverminderter Intensität weiter. Die Plattform gehört zu den führenden im deutschen Wettzirkus und erfreut sich einer enormen Popularität.

Weitere Sonderaktionen bei Oddset

Oddset konzentriert sich bei den Sonderaktionen stark auf sogenannte Quotenboosts. Dies sind erhöhte Quoten für Wettausgänge in ausgesuchten Matches (z. B. in der Fußball-Bundesliga oder bei großen Tennisturnieren).

Hier findest du eine Übersicht der aktuellen Quotenboosts, die auf der Oddset-Webseite aufgelistet werden. Beachte, dass sich die Angebote schnell ändern. Es lohnt sich, öfter auf der Oddset-Webseite vorbeizuschauen.

Angebot Kurzbeschreibung ⭐Doppelte Quote für erste Bundesliga-Wette Quotenboost for Neueinsteiger ⭐Oddset Price Boosts Höhere Wettgewinne bei ausgesuchten Events

Doppelte Quote für erste Bundesliga-Wette

Es ist kein Geheimnis, dass Fußballwetten auf Neulinge die größte Anziehungskraft ausüben. Oddset-Neueinsteiger können sich regelmäßig einen besonderen Bonus sichern: Die erste Bundesliga-Wette wird mit einer verdoppelten Quote versehen.

Der Clou dabei ist, dass du dir das Event frei aussuchen kannst. Einschränkungen gibt es praktisch nicht. Beispielsweise kannst du auf einen Favoritensieg wetten (reguläre Quote z. B. 1,3) und im Gewinnfall eine Quote von 2,6 erhalten.

Oddset Price Boosts

Mit den "Oddset Price Boosts" sicherst du dir verbesserte Quoten für deine nächste Wette. Neben klassischen Wettarten wie 1X2 oder Over/Under werden bei den Price Boosts auch attraktive Match-Kombinationen angeboten (zum Beispiel Team 1 gewinnt und über 3,5 Tore).

Durch den laufenden Ligabetrieb und den Beginn der internationalen Wettbewerbe ist das Angebot vor allem im Fußball derzeit besonders umfangreich.

Doch auch weitere Sportarten und Events werden bei dieser Aktion berücksichtigt. Es lohnt sich daher, die Price Boosts regelmäßig im Blick zu behalten.

Der Oddset Bonus Code im Vergleich zu anderen Buchmachern

Die folgende Tabelle zeigt auf, wie der Oddset Bonus Code einzuordnen ist und welche Angebote sich auf den Webseiten der konkurrierenden Buchmacher finden.

Oddset vs. Interwetten:

Während Interwetten mit seinen berühmten Favoriten-Quoten lockt, bietet Oddset eine sehr ausgewogene Quotenstruktur über das gesamte Portfolio hinweg. Interwetten wirkt online etwas verspielter, während Oddset eine fast schon klinische Sauberkeit im Design pflegt. Für Tipper, die ein unaufgeregtes und verlässliches Portal suchen, ist Oddset unschlagbar.

Oddset vs. NEO.bet:

Der Kontrast könnte kaum größer sein. NEO.bet ist die Plattform für Technik-Enthusiasten mit Cash-Out-Kontrolle und individuellen Wetten. Oddset hingegen steht für das klassische Wetterlebnis. Während NEO.bet durch Innovationen und Steuervorteile bei Kombis punktet, gewinnt Oddset das Vertrauen der Nutzer durch maximale Transparenz und die Sicherheit eines staatlich regulierten Buchmachers.

Buchmacher Angebot Bonuscode Wichtige Vorteile Interwetten 100 % (bis 100 €) Kein Code Bonus wird als Echtgeld ausgezahlt, Top-Favoritenquoten NEO.bet 200 % bis 50 € oder 100 % bis 100 € Kein Code 100 Tage Zeit für Umsatz, High-Tech App

Verwende den Oddset Bonus Code für Wetten auf deine Lieblingsevents

Der Oddset Bonus Code ist vielseitig verwendbar. Besondere Einschränkungen gibt es bei der Nutzung des Oddset Bonus nicht – du kannst den Betrag praktisch beliebig verwenden. Dies gilt auch für die Oddset Free Bet.

Für Neueinsteiger ist der Oddset Bonus die ideale Gelegenheit, das Wettangebot des bekannten Buchmachers zu testen. Mit ein wenig Glück können bereits die ersten Wettgewinne realisiert werden, ohne eigenes Geld zu riskieren.

Fazit: Wie gut ist der ODDSET Bonus Code?

Mit dem Oddset Bonus Code hat der bekannte Buchmacher ein Angebot geschaffen, das sich sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Tipper eignet. Neuanmelder erhalten Bonusgeld plus eine Freiwette – besser geht es nicht.

Minuspunkte hat der Oddset Bonus nicht, da die Bonusbedingungen leicht erfüllbar sind und der Bonus jedem neuen Tipper zusteht. Wir können dir eine Registrierung nur ans Herz legen.

❔FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Was bekomme ich nach der Eingabe vom Oddset Bonus Code?

Durch die Eingabe des Oddset Bonus Codes sicherst du dir einen 100-prozentigen Aufschlag auf die erste Einzahlung (bis 100 Euro). Zusätzlich gibt es einne Freiwette im Wert von 10 Euro, die du in fast allen Wett-Events einsetzen kannst.

Kann ich den Oddset Bonus Code auch für Glücksspiele nutzen?

Oddset ist ein reiner Online-Buchmacher. Den Oddset Bonus Code für Glücksspiele zu nutzen, ist daher nicht möglich.

Welche Vorteile hat es, sich bei Oddset anzumelden?

Oddset ist ein staatlicher Wettanbieter mit langer Historie. Die Seriosität kann hier nicht in Zweifel gezogen werden, ebenso die Qualität des Wettangebots. Die Quoten liegen bei Oddset häufig über dem Branchendurchschnitt.

Wie lange ist der Oddset Bonus Code gültig?

Der Oddset Bonus Code ist 30 Tage lang gültig. Innerhalb dieser Zeitspanne muss der Bonusbetrag 5-mal umgesetzt werden. Nach dem Ablauf der Frist verfällt der Bonus ersatzlos.

Was ist die Mindestquote für die Verwendung des Oddset Bonus Codes?

Die Mindestquote für die Verwendung des Oddset Bonus Codes ist 1,75. Dies eröffnet dir zahlreiche Möglichkeiten, auf Gewinnjagd zu gehen und dir die ersten Wettgewinne zu erzielen.

Was sind Oddset Quotenboosts?

Die beliebten Oddset Quotenboosts sind zeitlich begrenzte Aktionen, bei denen ausgewählte Sportwetten mit erhöhten Quoten angeboten werden, um höhere potenzielle Gewinne für Bestandskunden zu ermöglich.

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