Real Madrid vs Benfica Wett Tipp: Heimteam spaziert souverän in die nächste Runde

Unser Experte geht davon aus, dass die Gastgeber nach einem überzeugenden Gesamtsieg ohne große Mühe den Einzug in das Achtelfinale klarmachen werden.

Die besten Wetten für Real Madrid vs Benfica

Real Madrid -1 Handicap zu einer Quote von 2,10 auf bet365

Real Madrid erzielt über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,25 auf bet365

Zweite Halbzeit – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 1,63 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Real Madrid 3:0 Benfica

Torschützen-Wett Tipp: Real Madrid – Vinícius Júnior (2x), Kylian Mbappé

Ein Geniestreich von Vinícius Júnior machte im Hinspiel in Lissabon den feinen Unterschied zwischen beiden Teams. Überschattet wurde die Partie allerdings von Vorwürfen des Brasilianers über rassistische Beleidigungen durch Benficas Gianluca Prestianni.

Die Spannungen vor dem Rückspiel im Santiago Bernabéu sind also groß. Real Madrid geht zudem mit einer ordentlichen Portion Wut im Bauch in die Partie, nachdem man am Wochenende in La Liga einen herben Dämpfer hinnehmen musste. Durch die 1:2-Niederlage bei Osasuna rutschten die Königlichen auf den zweiten Tabellenplatz hinter den FC Barcelona ab.

Benfica hingegen feierte am Sonntag einen souveränen 3:0-Sieg gegen AVS im portugiesischen Oberhaus. Die Adler haben fünf ihrer letzten sieben Pflichtspiele gewonnen – darunter auch der beeindruckende 4:2-Sieg gegen Real in der Ligaphase.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid vs Benfica

Real Madrid: Courtois, Carreras, Asencio, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinícius, Mbappé

Benfica: Trubin, Dahl, Araújo, Otamendi, Dedic, Barreiro, Rios, Schjelderup, Silva, Aursnes, Pavlidis

Los Blancos machen den Achtelfinal-Einzug klar

Nach den kontroversen Ereignissen der Vorwoche wird es Real Madrid am Mittwoch sicher nicht an Motivation mangeln. Unter Álvaro Arbeloa agierte das Team bisher zwar noch etwas wechselhaft (sieben Siege und drei Niederlagen seit der Entlassung von Xabi Alonso), doch die Durchschlagskraft ist beeindruckend.

Auffällig ist: Fünf dieser Siege wurden mit zwei oder mehr Toren Vorsprung eingefahren. Das Highlight war dabei das furiose 6:1 gegen Monaco – das bisher einzige Champions-League-Heimspiel unter Arbeloa.

Für Benfica sieht es düster aus. Nach der Heimpleite scheint die große Chance auf das Weiterkommen vertan. Im Hinspiel wirkten die Portugiesen defensiv anfällig und offensiv harmlos. Mit einem xG-Wert (Expected Goals) von gerade einmal 0,47 erarbeiteten sie sich kaum nennenswerte Möglichkeiten, während Real gleich viermal gefährlich vor dem Tor auftauchte. Die Spanier werden den Sack im Bernabéu zumachen. Das Handicap von -1 bietet hier einen exzellenten Value.

Real Madrid vs Benfica Wette 1: Real Madrid -1 Handicap zu einer Quote von 2,10 auf bet365

Madrids Offensive vermiest Mourinho die Rückkehr ins Bernabéu

Der größte Trumpf für Real in den letzten Wochen war die bärenstarke Form von Vinícius Júnior. Auch bei der Niederlage in El Sadar am Samstag traf er erneut und steht nun bei fünf Toren in seinen letzten vier Einsätzen. Das nimmt den Druck von Kylian Mbappé, der in dieser Champions-League-Saison bereits achtmal in dreizehn Spielen erfolgreich war.

Zudem meldet sich Trent Alexander-Arnold rechtzeitig fit zurück und erinnert immer mehr an den Spieler, der einst bei Liverpool die Liga dominierte. Es wird erwartet, dass er in die Startelf rotiert, wenn Real darauf brennt, das Team von José Mourinho nach Hause zu schicken.

Benfica erreichte diese Runde nur mit Ach und Krach, nachdem man fünf der ersten sieben Spiele verloren hatte. Besonders defensiv zeigten sich Lücken, wie die drei Gegentore gegen Qarabag und Newcastle in der Ligaphase bewiesen. Nur drei Teams konnten den Torschnitt von Real Madrid (2,63 Tore pro Spiel) in der vorangegangenen Phase übertreffen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Real auch hier mindestens dreimal trifft, um den Gesamtsieg abzusichern.

Real Madrid vs Benfica Wette 2: Real Madrid erzielt über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,25 auf bet365

Torreiche zweite Halbzeit erwartet

Man darf davon ausgehen, dass Benfica unter Mourinho im Bernabéu nicht blindlings nach vorne stürmen wird. Dennoch müssen sie im Spielverlauf Risiken eingehen, was eine sehr offene zweite Hälfte verspricht.

Unter Arbeloa neigt Real Madrid dazu, nach dem Seitenwechsel richtig aufzudrehen. Seit seinem Amtsantritt fielen in Madrids Partien durchschnittlich 2,3 Tore in der zweiten Halbzeit. Das ist ein logischer Trend, wenn man die enorme Geschwindigkeit der königlichen Offensive betrachtet. Spieler wie Vinícius und Mbappé werden die Räume gnadenlos ausnutzen, sobald Benfica spät im Spiel aufrücken muss. Die Wette auf über 1,5 Tore in der zweiten Halbzeit bietet einen starken Value und entspricht einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 58,8 %.

Real Madrid vs Benfica Wette 3:Zweite Halbzeit – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 1,63 auf bet365

