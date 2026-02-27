Arsenal vs Chelsea Wett Tipp: Gunners wollen Derby-Schwung nutzen

Unser Wett-Experte erwartet an diesem Wochenende ein packendes Londoner Derby. Nach dem berauschenden Sieg gegen die Spurs sollte Arsenal den Schwung nutzen und hier den nächsten Dreier einfahren.

Die besten Wetten für Arsenal vs Chelsea

1x2: Sieg Arsenal zu einer Quote von 1.57 auf bet365

Beide Teams treffen (BTTS): Ja zu einer Quote von 1.72 auf bet365

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Viktor Gyökeres zu einer Quote von 2.25 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Arsenal 2:1 Chelsea

Torschützen-Wett Tipp: Arsenal – Viktor Gyökeres, Bukayo Saka; Chelsea – Joao Pedro

Nachdem Arsenal letzte Woche bei den Wolves eine 2:0-Führung verspielte und der Vorsprung an der Spitze auf zwei Punkte schrumpfte, sah die Lage kurzzeitig düster aus. Doch nur eine Woche später ist die Euphorie zurück im Emirates. Die Gunners zeigten im North London Derby eine Gala-Vorstellung und fegten Tottenham mit 4:1 vom Platz.

Ein kleiner Wermutstropfen für die Männer von Mikel Arteta: Sie spielen an diesem Wochenende erst nach Manchester City. Das bedeutet, dass City den aktuellen Fünf-Punkte-Vorsprung wahrscheinlich bereits auf zwei Zähler verkürzt hat, bevor Arsenal überhaupt den Rasen betritt. Doch genau dieser Druck könnte der nötige Funke sein, den Arsenal braucht, um die Premier League endlich wieder zu gewinnen.

Artetas Truppe muss sich auf das nächste harte London Derby einstellen, wenn Chelsea im Emirates Stadium gastiert. Die Fans weltweit hoffen auf eine Wiederholung der Leistung der Vorwoche. Gleichzeitig haben sich die Blues unter ihrem neuen Trainer deutlich stabilisiert.

Liam Rosenior leistet seit seinem Amtsantritt im Januar hervorragende Arbeit. Dennoch geriet Chelsea zuletzt etwas ins Stolpern und ließ – ähnlich wie die Gunners gegen die Wolves – Federn. Am vergangenen Wochenende reichte es gegen Burnley nur zu einem 1:1, nachdem man eine Führung aus der Hand gab. Ein Ergebnis, das Chelseas Champions-League-Ambitionen einen herben Dämpfer versetzt hat.

Voraussichtliche Aufstellungen für Arsenal vs Chelsea

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Magalhaes, Hincapie, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres

Chelsea: Sanchez, James, Adarabioyo, Chalobah, Gusto, Caicedo, Santos, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro

Ein Blick in die Statistik

Trotz einiger "Dämpfer" in den letzten Wochen ist Arsenal seit acht Pflichtspielen ungeschlagen. In der Premier League hält die Serie seit fünf Partien an. Die Gunners haben im bisherigen Saisonverlauf erst drei Ligaspiele verloren – und lediglich eines davon im heimischen Emirates Stadium.

Chelsea ist in einer ähnlichen Verfassung und seit sechs Ligaspielen unbesiegt. Die jüngsten Remis gegen Leeds und Burnley dürften den mitreisenden Fans jedoch Sorgen bereiten. Zudem konnten die Blues in dieser Saison noch keinen Auswärtssieg gegen ein Team einfahren, das in der Tabelle über ihnen steht.

Historisch gesehen hatten die West-Londoner zuletzt massive Probleme gegen die Gunners. Artetas Team ist seit 10 direkten Duellen ungeschlagen und ging siebenmal als Sieger vom Platz. Da Arsenal erst kürzlich beide Halbfinal-Begegnungen im League Cup für sich entscheiden konnte, deutet alles auf einen Heimsieg am Sonntag hin.

Arsenal vs Chelsea Wette 1: 1x2: Sieg Arsenal zu einer Quote von 1.57 auf bet365

Offensiv-Power auf beiden Seiten

Arsenal und City führen die Torstatistik der Liga mit jeweils 56 Treffern an. Chelsea folgt mit 48 Toren in 27 Spielen direkt dahinter. Interessanterweise haben die Blues in der Fremde (25 Tore) häufiger getroffen als an der Stamford Bridge (23).

Das sollte den Chelsea-Fans Mut machen. Obwohl die Gunners die beste Defensive der Liga stellen, sind die Gäste jederzeit für ein Tor gut. Die Blues haben in jedem ihrer letzten zwölf Spiele getroffen und in den vergangenen acht Ligapartien insgesamt 16 Tore erzielt.

Bei 69 % der Auswärtsspiele von Chelsea trafen beide Mannschaften (BTTS). Bei Arsenal liegt dieser Wert in Heimspielen zwar nur bei 49 %, allerdings endeten drei der letzten fünf Partien beider Teams mit Toren auf beiden Seiten.

Arsenal vs Chelsea Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS): Ja zu einer Quote von 1.72 auf bet365

Gyökeres lässt die Kritiker verstummen

Viktor Gyökeres wurde von manchen Experten bereits als Fehleinkauf abgestempelt. Doch mit Stand Februar 2026 führt er die vereinsübergreifende Torjägerliste der Premier-League-Spieler in diesem Kalenderjahr an. Diese Form will er am Wochenende bestätigen.

Zwar erzielte Gyökeres letzte Woche beim Sieg im North London Derby einen Doppelpack, doch vor allem seine Laufwege und sein Kombinationsspiel waren beeindruckend. Mittlerweile steht er bei 10 Toren in 26 Premier-League-Einsätzen. Dem Schweden fehlen nur noch drei Treffer, um der treffsicherste Stürmer der Ära Arteta zu werden.

Viktor scheint genau im entscheidenden Moment der Saison seinen Zenit zu erreichen. Mit sieben Toren in seinen letzten 10 Einsätzen ist er der Mann für die wichtigen Tore. Da er zudem bereits im League-Cup-Halbfinale gegen Chelsea erfolgreich war, ist er für uns die Top-Wahl für einen Torschützen-Tipp.

Arsenal vs Chelsea Wette 3: Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Viktor Gyökeres zu einer Quote von 2.25 auf bet365

