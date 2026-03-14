Palpite Vitória x Atlético-MG Campeonato-Brasileiro - 14/03/2026

Confira os palpites Vitória x Atlético-MG para o confronto em Salvador, neste sábado (14), às 18h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Vitória e Atlético-MG se enfrentam no Barradão em um duelo importante para as duas equipes neste início de Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente times que ainda buscam maior regularidade na competição e que enxergam nesta rodada uma oportunidade de subir na tabela. Jogando em Salvador, o Vitória tenta aproveitar o apoio de sua torcida, enquanto o Atlético tenta embalar após voltar a vencer.

O Vitória ocupa atualmente a 15ª colocação no Brasileirão e tem mostrado um desempenho relativamente equilibrado na temporada. Em 14 jogos disputados em 2026, o Rubro-Negro soma cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Na última rodada, porém, a equipe acabou empatando o clássico contra o Bahia por 1 a 1, na Arena Fonte Nova, resultado que aumentou a pressão para reagir em casa.

O Atlético-MG chega para o duelo após se recuperar da perda do título mineiro com uma vitória importante sobre o Internacional por 1 a 0, na Arena MRV. O resultado ajudou a aliviar a pressão sobre o elenco, que vinha acumulando empates ao longo da temporada. No ano, o Galo soma três vitórias, nove empates e três derrotas em 15 partidas e ocupa atualmente a 17ª posição no Brasileirão.

Prováveis escalações de Vitória x Atlético-MG

Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Camutanga, Edu [Cacá] e Ramon, Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez, Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer

Atlético-MG: Everson, Preciado, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo (Lyanco ou Alonso) e Renan Lodi, Alan Franco, Tomás Pérez (Igor Gomes), Victor Hugo e Gustavo Scarpa (Reinier), Dudu (Cuello) e Hulk (Cassierra)

Equilíbrio pode marcar o confronto

O duelo no Barradão reúne duas equipes que vivem momentos parecidos no Campeonato Brasileiro. Tanto Vitória quanto Atlético-MG tentam ganhar estabilidade na competição, o que pode resultar em uma partida mais cautelosa e equilibrada.

O Vitória tende a tentar impor ritmo jogando em casa, enquanto o Atlético deve apostar em organização defensiva e transições rápidas. Com forças relativamente próximas e pressão por resultados, o empate aparece como um resultado bastante plausível para o confronto.

Palpite 1 para Vitória x Atlético-MG: Empate, com odds de 3.05 na Betano

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Jogo pode ter poucos escanteios

A tendência é de um confronto com menos intensidade ofensiva constante, principalmente porque as duas equipes devem priorizar a organização defensiva. Em jogos desse tipo, o número de ataques de linha de fundo costuma diminuir.

Além disso, quando o ritmo da partida é mais controlado, as finalizações bloqueadas e cruzamentos — principais responsáveis por gerar escanteios — também aparecem com menor frequência. Assim, o total de tiros de canto pode ficar abaixo da média.

Palpite 2 para Vitória x Atlético-MG: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.87 na Betano

Confronto pode ter placar enxuto

Mesmo sendo um jogo importante para as duas equipes, o cenário indica uma partida com poucas oportunidades claras de gol. Tanto Vitória quanto Atlético-MG têm apresentado dificuldades ofensivas em determinados momentos da temporada.

Com duas equipes tentando evitar erros e priorizando o equilíbrio tático, o confronto pode acabar sendo decidido em detalhes. Nesse contexto, existe uma boa possibilidade de o placar terminar com poucos gols.